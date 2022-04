Carrick Wins at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Calif. (April 1, 2022) — Tanner Carrick won the sprint car feature Friday at Ocean Speedway. Carrick took advantage of his outside front row starting position to drive away to the victory over Bud Kaeding, Max Mittry, Tanner Holmes, and Ricky Sanders.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, April 1, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 83T-Tanner Carrick, 11.656[3]

2. 2XM-Max Mittry, 11.730[9]

3. 88A-Joey Ancona, 11.736[1]

4. 2X-Justin Sanders, 11.833[16]

5. 17-Rickey Sanders, 11.845[12]

6. 69-Bud Kaeding, 11.912[10]

7. 8-Jeremy Chisum, 11.934[7]

8. 72W-Kurt Nelson, 11.955[13]

9. 18T-Tanner Holmes, 11.970[17]

10. 2-JJ Ringo, 11.984[20]

11. 38B-Blake Carrick, 11.994[22]

12. 22-Keith Day Jr, 12.002[24]

13. 83V-Joel Myers, 12.012[14]

14. 21X-Gauge Garcia, 12.053[25]

15. 2L-Logan Forler, 12.063[6]

16. 28-Chase Johnson, 12.133[18]

17. 50-Bryce Eames, 12.174[8]

18. 25Z-Jason Chisum, 12.280[19]

19. 87-Ashlyn Rodriguez, 12.319[27]

20. 72JR-Chris Nelson, 12.431[11]

21. 29-Richard Fajardo, 12.444[2]

22. 5-Mark Chaves Jr, 12.463[23]

23. 6D-Josh Chisum, 12.465[4]

24. 34B-Glenn Bryan, 12.733[5]

25. 3M-Adam Kaeding, 12.748[21]

26. 56Z-Don Hart, 12.783[15]

DNS: 72S-Bradley Dillard, 12.783

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[3]

2. 2-JJ Ringo[1]

3. 83T-Tanner Carrick[4]

4. 28-Chase Johnson[6]

5. 87-Ashlyn Rodriguez[7]

6. 83V-Joel Myers[5]

7. 5-Mark Chaves Jr[8]

8. 8-Jeremy Chisum[2]

9. 3M-Adam Kaeding[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 72W-Kurt Nelson[2]

2. 2XM-Max Mittry[4]

3. 38B-Blake Carrick[1]

4. 17-Rickey Sanders[3]

5. 50-Bryce Eames[6]

6. 21X-Gauge Garcia[5]

7. 56Z-Don Hart[9]

8. 6D-Josh Chisum[8]

9. 72JR-Chris Nelson[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 69-Bud Kaeding[3]

2. 18T-Tanner Holmes[2]

3. 88A-Joey Ancona[4]

4. 2L-Logan Forler[5]

5. 25Z-Jason Chisum[6]

6. 34B-Glenn Bryan[8]

7. 29-Richard Fajardo[7]

DNS: 22-Keith Day Jr

DNS: 72S-Bradley Dillard

A-Main (30 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[2]

2. 69-Bud Kaeding[4]

3. 2XM-Max Mittry[1]

4. 18T-Tanner Holmes[9]

5. 17-Rickey Sanders[7]

6. 83V-Joel Myers[12]

7. 2-JJ Ringo[10]

8. 72W-Kurt Nelson[5]

9. 28-Chase Johnson[15]

10. 2X-Justin Sanders[3]

11. 2L-Logan Forler[14]

12. 38B-Blake Carrick[11]

13. 87-Ashlyn Rodriguez[18]

14. 50-Bryce Eames[16]

15. 25Z-Jason Chisum[17]

16. 6D-Josh Chisum[22]

17. 8-Jeremy Chisum[8]

18. 88A-Joey Ancona[6]

19. 34B-Glenn Bryan[20]

20. 5-Mark Chaves Jr[19]

21. 21X-Gauge Garcia[13]

22. 3M-Adam Kaeding[21]