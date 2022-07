Daggett and Fredrickson Win at I-96

LAKE ODESSA, Mich. (July 1, 2022) — Dustin Daggett and Parker Fredrickson won sprint car features Friday night at I-96 Speedway. Daggett won the Great Lakes Super Sprints feature over Danny Sams III, Max Stambaugh, Gregg Dalman and Brad Lamberson. Fredrickson won the Great Lakes Traditional Sprints main over Issac Chapple, Daggett, Steve Irwin, and Brian Ruhlman.

I-96 Speedway

Lake Odessa, Michigan

Friday, July 1, 2022

Great Lakes Super Sprints

Qualifying

1. 7C-Phil Gressman, 14.168[8]

2. 24D-Danny Sams III, 14.234[18]

3. 71H-Max Stambaugh, 14.239[21]

4. 27-Brad Lamberson, 14.278[22]

5. 85-Dustin Daggett, 14.348[12]

6. 84-Kyle Poortenga, 14.413[13]

7. 01-Ryan Ruhl, 14.448[10]

8. 87-Logan Easterday, 14.476[1]

9. 86-Keith Sheffer Jr, 14.521[16]

10. 49T-Gregg Dalman, 14.555[7]

11. 19-Jett Mann, 14.676[19]

12. 4E-Bobby Elliott, 14.739[5]

13. 38-Max Frank, 14.928[9]

14. 16B-Chase Ridenour, 14.994[20]

15. 10S-Jay Steinebach, 15.002[4]

16. 1-Levi Poortenga, 15.019[11]

17. 20I-Kelsey Ivy, 15.043[6]

18. 88N-Frank Neill, 15.116[15]

19. 20A-Andy Chehowski, 15.295[3]

20. 70-Eli Lakin, 15.321[17]

21. 3A-Mike Astrauskas, 15.367[2]

22. 54-Joel Hummel, 16.040[14]

23. 55-Matt Cogley, 16.042[24]

24. 11-Joe Conway, 16.198[23]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 49T-Gregg Dalman[1]

2. 01-Ryan Ruhl[2]

3. 7C-Phil Gressman[4]

4. 27-Brad Lamberson[3]

5. 38-Max Frank[5]

6. 20A-Andy Chehowski[7]

7. 54-Joel Hummel[8]

8. 1-Levi Poortenga[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[4]

2. 85-Dustin Daggett[3]

3. 16B-Chase Ridenour[5]

4. 87-Logan Easterday[2]

5. 20I-Kelsey Ivy[6]

6. 70-Eli Lakin[7]

7. 55-Matt Cogley[8]

8. 19-Jett Mann[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 86-Keith Sheffer Jr[2]

2. 71H-Max Stambaugh[4]

3. 4E-Bobby Elliott[1]

4. 84-Kyle Poortenga[3]

5. 10S-Jay Steinebach[5]

6. 88N-Frank Neill[6]

7. 11-Joe Conway[8]

8. 3A-Mike Astrauskas[7]

A-Main (25 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[2]

2. 24D-Danny Sams III[4]

3. 71H-Max Stambaugh[5]

4. 49T-Gregg Dalman[1]

5. 27-Brad Lamberson[10]

6. 7C-Phil Gressman[7]

7. 86-Keith Sheffer Jr[6]

8. 01-Ryan Ruhl[3]

9. 16B-Chase Ridenour[8]

10. 10S-Jay Steinebach[15]

11. 84-Kyle Poortenga[12]

12. 4E-Bobby Elliott[9]

13. 38-Max Frank[13]

14. 88N-Frank Neill[18]

15. 87-Logan Easterday[11]

16. 55-Matt Cogley[20]

17. 20A-Andy Chehowski[16]

18. 70-Eli Lakin[17]

19. 19-Jett Mann[23]

20. 11-Joe Conway[21]

21. 20I-Kelsey Ivy[14]

22. 54-Joel Hummel[19]

23. 1-Levi Poortenga[22]

24. 3A-Mike Astrauskas[24]

Great Lakes Traditional Sprints

Qualifying

1. 0-Steve Irwin, 15.950[8]

2. 34-Parker Frederickson, 16.065[7]

3. 86-Keith Sheffer Jr, 16.111[2]

4. 52-Isaac Chapple, 16.128[14]

5. 41-Rick Lewis, 16.272[9]

6. 24-Lee Underwood, 16.333[15]

7. 49-Brian Ruhlman, 16.391[1]

8. 25-Max Frank, 16.438[12]

9. 85-Dustin Daggett, 16.454[13]

10. 33F-Jason Ferguson, 16.661[6]

11. 31-Mike Astrauskas, 16.915[11]

12. 00-Joseph (Joey) Irwin, 17.515[3]

13. 10S-Jay Steinebach, 17.520[10]

14. 18-Mark Irwin, 17.673[5]

15. 4G-Kent Gardner, 18.106[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 0-Steve Irwin[4]

2. 85-Dustin Daggett[5]

3. 86-Keith Sheffer Jr[3]

4. 41-Rick Lewis[2]

5. 49-Brian Ruhlman[1]

6. 31-Mike Astrauskas[6]

7. 10S-Jay Steinebach[7]

8. 4G-Kent Gardner[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 34-Parker Frederickson[4]

2. 52-Isaac Chapple[3]

3. 25-Max Frank[1]

4. 24-Lee Underwood[2]

5. 33F-Jason Ferguson[5]

6. 00-Joe Irwin[6]

7. 18-Mark Irwin[7]

A-Main (25 Laps)

1. 34-Parker Frederickson[2]

2. 52-Isaac Chapple[3]

3. 85-Dustin Daggett[6]

4. 0-Steve Irwin[5]

5. 49-Brian Ruhlman[9]

6. 25-Max Frank[1]

7. 86-Keith Sheffer Jr[4]

8. 24-Lee Underwood[8]

9. 41-Rick Lewis[7]

10. 33F-Jason Ferguson[10]

11. 10S-Jay Steinebach[13]

12. 18-Mark Irwin[14]

13. 31-Mike Astrauskas[11]

14. 4G-Kent Gardner[15]

15. 00-Joe Irwin[12]