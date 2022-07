Blackhurst Uses Last Lap Pass to Win at River Cities

GRAND FORKS, N.D. (July 16, 2022) — Jake Blackhurst seemingly came out of nowhere to win the Interstate Racing Association / Northern Outlaw Sprint Association feature Saturday night at River Cities Speedway. Blackhurst was in third place coming to the white flag as Jade Hastings and Thomas Kennedy were trading the lead back and fourth. As Kennedy and Hastings raced side by side for the lead through turns three and four on the bottom, Blackhurst blasted around the top side of the race track to driver around both of them for the victory. Kennedy, Hastings, Brenden Mullen, and Austin PIerce rounded out the top five.

Interstate Racing Association / Northern Outlaw Sprint Association

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Saturday, July 16, 2022

Qualifying

1. 8H-Jade Hastings, 10.469[2]

2. 8-Jack Croaker, 10.525[8]

3. 13-Mark Dobmeier, 10.567[7]

4. 39-Jake Blackhurst, 10.718[22]

5. 49-Josh Schneiderman, 10.731[15]

6. 3N-Jake Neuman, 10.803[10]

7. 14-Jack Routson, 10.815[11]

8. 0-Nick Omdahl, 10.856[20]

9. 2A-Austin Pierce, 10.952[28]

10. 20-Jordan Adams, 11.010[1]

11. 2W-Scott Neitzel, 11.048[4]

12. 11M-Brendan Mullen, 11.087[21]

13. 21K-Thomas Kennedy, 11.089[26]

14. 05-Brandon Allen, 11.269[3]

15. 9N-Wade Nygaard, 11.339[19]

16. 26-Tyler Tischendorf, 11.349[16]

17. 25-Danny Schlafer, 11.386[24]

18. 17-Zach Omdahl, 11.454[17]

19. 22-Nick Otto, 11.462[9]

20. 9K-Kyle Schuett, 11.479[6]

21. 29-Hunter Custer, 11.572[5]

22. 23-Russel Borland, 11.663[25]

23. 65-Jordan Goldesberry, 11.829[31]

24. 26E-Blake Egeland, 11.977[32]

25. 31-Shane Roemeling, 11.978[30]

26. 87A-Austin Hartmann, 12.004[14]

27. 99-Jordan Graham, 12.129[12]

28. 15C-Carter Chevalier, 12.404[23]

29. 14E-Tom Egeland, 12.469[33]

30. 5-Gage Pulkrabek, 12.757[13]

31. 37-Sye Anderson, 13.949[27]

32. 45-Nick Matuszewski, 13.957[29]

33. 26S-Al Schlafer[18]

Heat Race #1 (9 Laps)

1. 21K-Thomas Kennedy[1]

2. 2A-Austin Pierce[2]

3. 8H-Jade Hastings[4]

4. 49-Josh Schneiderman[3]

5. 25-Danny Schlafer[5]

6. 31-Shane Roemeling[7]

7. 29-Hunter Custer[6]

8. 14E-Tom Egeland[8]

9. 26S-Al Schlafer[9]

Heat Race #2 (9 Laps)

1. 20-Jordan Adams[2]

2. 05-Brandon Allen[1]

3. 8-Jack Croaker[4]

4. 3N-Jake Neuman[3]

5. 23-Russel Borland[6]

6. 17-Zach Omdahl[5]

7. 87A-Austin Hartmann[7]

8. 5-Gage Pulkrabek[8]

Heat Race #3 (9 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[2]

2. 13-Mark Dobmeier[4]

3. 9N-Wade Nygaard[1]

4. 65-Jordan Goldesberry[6]

5. 14-Jack Routson[3]

6. 22-Nick Otto[5]

7. 99-Jordan Graham[7]

8. 37-Sye Anderson[8]

Heat Race #4 (9 Laps)

1. 11M-Brendan Mullen[2]

2. 39-Jake Blackhurst[4]

3. 26E-Blake Egeland[6]

4. 0-Nick Omdahl[3]

5. 26-Tyler Tischendorf[1]

6. 9K-Kyle Schuett[5]

7. 15C-Carter Chevalier[7]

8. 45-Nick Matuszewski[8]

Dash #1 (4 Laps)

1. 49-Josh Schneiderman[1]

2. 20-Jordan Adams[2]

3. 13-Mark Dobmeier[3]

4. 3N-Jake Neuman[4]

5. 2W-Scott Neitzel[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[2]

2. 39-Jake Blackhurst[1]

3. 11M-Brendan Mullen[4]

4. 21K-Thomas Kennedy[5]

5. 8-Jack Croaker[3]

B-Main (12 Laps)

1. 17-Zach Omdahl[1]

2. 31-Shane Roemeling[4]

3. 9K-Kyle Schuett[3]

4. 87A-Austin Hartmann[6]

5. 22-Nick Otto[2]

6. 29-Hunter Custer[5]

7. 15C-Carter Chevalier[8]

8. 99-Jordan Graham[7]

9. 5-Gage Pulkrabek[10]

10. 37-Sye Anderson[11]

11. 45-Nick Matuszewski[12]

12. 14E-Tom Egeland[9]

13. 26S-Al Schlafer[13]

A-Main (30 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[4]

2. 21K-Thomas Kennedy[8]

3. 8H-Jade Hastings[2]

4. 11M-Brendan Mullen[6]

5. 2A-Austin Pierce[11]

6. 9N-Wade Nygaard[13]

7. 3N-Jake Neuman[7]

8. 49-Josh Schneiderman[1]

9. 8-Jack Croaker[10]

10. 65-Jordan Goldesberry[16]

11. 20-Jordan Adams[3]

12. 2W-Scott Neitzel[9]

13. 26E-Blake Egeland[14]

14. 14-Jack Routson[17]

15. 17-Zach Omdahl[21]

16. 25-Danny Schlafer[19]

17. 23-Russel Borland[20]

18. 0-Nick Omdahl[15]

19. 9K-Kyle Schuett[23]

20. 31-Shane Roemeling[22]

21. 05-Brandon Allen[12]

22. 26-Tyler Tischendorf[18]

23. 87A-Austin Hartmann[24]

24. 13-Mark Dobmeier[5]