Adams and Norris Win at Gas City

GAS CITY, Ind. (June 23, 2023) — Max Adams and Bryce Norris won feature events Friday at Gas City I-69 Speedway. Adams won the non-wing sprint car feature while Norris won the Indiana RaceSaver Sprint Car Main Event
Gas City I-69 Speedway
Gas City, Indiana
Friday, June 23, 2023
Indiana RaceSaver Sprint Car Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14N-Kevin Newton[2]
2. 67B-Dillan Baldwin[1]
3. 11M-Kayla Martin[3]
4. 87-Nathan Franklin[5]
5. 15J-Jeff Wimmenauer[6]
6. 37G-Max Guilford[4]
7. 24X-Levi Winget[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 83-Carson Dillion[1]
2. 37-Bryce Norris[2]
3. 23P-John Paynter Jr[4]
4. 23J-Jordan Welch[3]
5. 11R-Blayne Ridgley[6]
6. 19-Joe Liguori[5]
A-Main (20 Laps)
1. 37-Bryce Norris[2]
2. 11M-Kayla Martin[1]
3. 37G-Max Guilford[12]
4. 23P-John Paynter Jr[4]
5. 67B-Dillan Baldwin[5]
6. 87-Nathan Franklin[7]
7. 23J-Jordan Welch[10]
8. 83-Carson Dillion[6]
9. 11R-Blayne Ridgley[9]
10. 19-Joe Liguori[11]
11. 24X-Levi Winget[13]
12. 14N-Kevin Newton[3]
13. 15J-Jeff Wimmenauer[8]