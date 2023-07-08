Barrow Wins Indiana RaceSaver Series Feature at Circle City

INDIANAPOLIS, In. (July 7, 2023) — Ethan Barrow won the Indiana RaceSaver Sprint Car Series feature Friday night at Circle City Raceway. The victory was Barrow’s sixth win of the 2023 season. Nathan Franklin, Dillan Baldwin, Ivan Glotzbach, and Keith Langley rounded out the top five.
Indiana RaceSaver Sprint Car Series
Circle City Raceway
Indianapolis, Indiana
Friday, July 7, 2023
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 87-Nathan Franklin[2]
2. 21A-Bradley Sterrett[3]
3. 14-Ethan Barrow[5]
4. 67B-Dillan Baldwin[8]
5. B8-John Barnard[7]
6. 83-Carson Dillion[6]
7. 60-John Wolfarth[1]
8. 49-Mark Ingalsbe[9]
9. 22-Schuyler Nahre[4]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Alfred Galedrige Jr[1]
2. 23-John Paynter Jr[2]
3. 3M-Tres Mehler[4]
4. 23J-Jordan Welch[3]
5. 14C-Logan Anderson[6]
6. 11M-Kayla Martin[5]
7. 11R-Blayne Ridgley[7]
8. 24X-Levi Winget[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 26-Keith Langley[1]
2. 39-Justin Mathews[2]
3. I1-Ivan Glotzbach[4]
4. 18N-Alex Nalon[3]
5. 13-Tyson Lady[5]
6. 64S-Blake Sholders[8]
7. 36M-Barry Miller[7]
8. 41-Dirk McGuyer[6]
B-Main (12 Laps)
1. 83-Carson Dillion[2]
2. 11M-Kayla Martin[3]
3. 13-Tyson Lady[1]
4. 11R-Blayne Ridgley[4]
5. 24X-Levi Winget[7]
6. 60-John Wolfarth[8]
7. 41-Dirk McGuyer[9]
8. 36M-Barry Miller[5]
9. 49-Mark Ingalsbe[6]
DNS: 22-Schuyler Nahre
A-Main (25 Laps)
1. 14-Ethan Barrow[7]
2. 87-Nathan Franklin[2]
3. 67B-Dillan Baldwin[6]
4. I1-Ivan Glotzbach[10]
5. 26-Keith Langley[3]
6. 23J-Jordan Welch[13]
7. 21A-Bradley Sterrett[8]
8. 39-Justin Mathews[4]
9. 11R-Blayne Ridgley[19]
10. 14C-Logan Anderson[12]
11. 19-Alfred Galedrige Jr[5]
12. 83-Carson Dillion[16]
13. B8-John Barnard[11]
14. 11M-Kayla Martin[17]
15. 24X-Levi Winget[20]
16. 18N-Alex Nalon[14]
17. 64S-Blake Sholders[15]
18. 13-Tyson Lady[18]
19. 3M-Tres Mehler[9]
20. (DQ) 23-John Paynter Jr[1]