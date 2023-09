Neuman Wins IRA Feature at Plymouth

PLYMOUTH, WI (September 2, 2023) — Jake Neuman won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Saturday at the Plymouth Dirt Track. Neuman held off Bill Balog and Joel Myers Jr. for his first feature win of the 2023 season. Travis Arenz and Scotty Thiel rounded out the top five.

Brandon McMullen won the Midwest Sprint Car Association feature from eighth starting position. The win was McMullen’s seventh of the 2023 season.

Plymouth Dirt Track

Plymouth, Wisconsin

Sunday, September 2, 2023

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Qualifying

1. 10W-Mike Reinke, 11.539[2]

2. 73-Scotty Thiel, 11.942[17]

3. 25T-Travis Arenz, 11.973[5]

4. 25-Danny Schlafer, 11.995[21]

5. 26-Tyler Tischendorf, 12.070[12]

6. 17B-Bill Balog, 12.118[20]

7. 3N-Jake Neuman, 12.134[15]

8. 46JR-Joel Myers Jr, 12.145[27]

9. 49-Josh Schneiderman, 12.181[6]

10. 85M-Steve Meyer, 12.182[8]

11. 5J-Jeremy Schultz, 12.217[28]

12. 79-Ian Madsen, 12.233[30]

13. 65-Jordan Goldesberry, 12.253[3]

14. 87A-Austin Hartmann, 12.262[19]

15. U2-Jack Vanderboom, 12.329[24]

16. 4K-Kris Spitz, 12.343[7]

17. 21-Will Gerrits, 12.346[23]

18. 68-Dave Uttech, 12.362[16]

19. 9K-Kyle Schuett, 12.381[14]

20. 2W-Scott Neitzel, 12.434[10]

21. 1-Brenham Crouch, 12.483[4]

22. 23-Russel Borland, 12.499[11]

23. 99-Tyler Brabant, 12.524[1]

24. 24-Scott Conger, 12.915[25]

25. 43-Jereme Schroeder, 13.004[18]

26. 71M-Caden Englehart, 13.020[29]

27. 17W-Dylan Winkel, 13.098[22]

28. 88-Christopher Flick, 13.376[13]

29. 39V-William Huck, 13.780[26]

30. 19J-Jett Mann[9]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[2]

2. 85M-Steve Meyer[1]

3. 10W-Mike Reinke[4]

4. 25-Danny Schlafer[3]

5. 65-Jordan Goldesberry[5]

6. 23-Russel Borland[8]

7. 4K-Kris Spitz[6]

8. 9K-Kyle Schuett[7]

9. 43-Jereme Schroeder[9]

10. 88-Christopher Flick[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5J-Jeremy Schultz[1]

2. 46JR-Joel Myers Jr[2]

3. 73-Scotty Thiel[4]

4. 26-Tyler Tischendorf[3]

5. 87A-Austin Hartmann[5]

6. 2W-Scott Neitzel[7]

7. 99-Tyler Brabant[8]

8. 71M-Caden Englehart[9]

9. 39V-William Huck[10]

10. 21-Will Gerrits[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 17B-Bill Balog[3]

2. 49-Josh Schneiderman[2]

3. 79-Ian Madsen[1]

4. 25T-Travis Arenz[4]

5. 1-Brenham Crouch[7]

6. U2-Jack Vanderboom[5]

7. 68-Dave Uttech[6]

8. 19J-Jett Mann[10]

9. 24-Scott Conger[8]

10. 17W-Dylan Winkel[9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 25T-Travis Arenz[1]

2. 17B-Bill Balog[2]

3. 73-Scotty Thiel[4]

4. 10W-Mike Reinke[5]

5. 26-Tyler Tischendorf[3]

Dash #2 (4 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[1]

2. 46JR-Joel Myers Jr[2]

3. 5J-Jeremy Schultz[3]

4. 25-Danny Schlafer[5]

5. 49-Josh Schneiderman[4]

B-Main (12 Laps)

1. 4K-Kris Spitz[1]

2. 68-Dave Uttech[2]

3. 99-Tyler Brabant[3]

4. 71M-Caden Englehart[5]

5. 9K-Kyle Schuett[4]

6. 19J-Jett Mann[6]

7. 43-Jereme Schroeder[8]

8. 24-Scott Conger[7]

9. 88-Christopher Flick[11]

10. 17W-Dylan Winkel[10]

11. 39V-William Huck[9]

DNS: 21-Will Gerrits

A-Main (30 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[2]

2. 17B-Bill Balog[3]

3. 46JR-Joel Myers Jr[4]

4. 25T-Travis Arenz[1]

5. 73-Scotty Thiel[5]

6. 10W-Mike Reinke[7]

7. 1-Brenham Crouch[15]

8. 5J-Jeremy Schultz[6]

9. 49-Josh Schneiderman[10]

10. 79-Ian Madsen[12]

11. 85M-Steve Meyer[11]

12. 2W-Scott Neitzel[17]

13. 65-Jordan Goldesberry[13]

14. 25-Danny Schlafer[8]

15. 4K-Kris Spitz[19]

16. 26-Tyler Tischendorf[9]

17. U2-Jack Vanderboom[16]

18. 9K-Kyle Schuett[23]

19. 87A-Austin Hartmann[14]

20. 99-Tyler Brabant[21]

21. 23-Russel Borland[18]

22. 71M-Caden Englehart[22]

23. 68-Dave Uttech[20]

24. 19J-Jett Mann[24]

Midwest Sprint Car Association

Qualifying

1. 3-Justin Erickson, 13.012[8]

2. 85J-Logan Julien, 13.037[9]

3. 68T-Josh Bilicki, 13.182[7]

4. 51-Chris Larson, 13.198[2]

5. 66-Nick Daywalt, 13.212[6]

6. 2-Christopher Clayton, 13.248[1]

7. 11-Tony Wondra, 13.437[4]

8. 42X-Brett Peterson, 13.438[3]

9. 7-Lance Fassbender, 15.704[5]

Qualifying 2

1. 16-Anthony Knierim, 12.723[4]

2. 6K-Kurt Davis, 12.938[6]

3. 10V-Matt Vanderveere, 12.965[5]

4. 44-Hayden Johnson, 13.133[7]

5. 22B-Brandon Berth, 13.165[2]

6. 08-Katelyn Krebsbach, 13.177[3]

7. 30-Doug Wondra, 13.335[1]

8. 21H-Tim Haddy, 13.359[8]

9. 52-Cody Schlafer, 14.822[9]

Qualifying 3

1. 98-Brandon McMullen, 12.921[1]

2. 4-Alex Pokorski, 12.963[5]

3. 35-Ben Schmidt, 13.046[9]

4. 63K-Kevin Karnitz, 13.080[4]

5. 69-Bill Taylor, 13.096[7]

6. 53A-Spyder Akright, 13.211[8]

7. 12P-JJ Pagel, 13.452[6]

8. 69S-TJ Smith, 13.608[2]

9. 54-Randy Post, 13.800[3]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 51-Chris Larson[1]

2. 85J-Logan Julien[3]

3. 68T-Josh Bilicki[2]

4. 3-Justin Erickson[4]

5. 66-Nick Daywalt[5]

6. 11-Tony Wondra[7]

7. 2-Christopher Clayton[6]

8. 42X-Brett Peterson[8]

9. 7-Lance Fassbender[9]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 44-Hayden Johnson[1]

2. 10V-Matt Vanderveere[2]

3. 6K-Kurt Davis[3]

4. 16-Anthony Knierim[4]

5. 08-Katelyn Krebsbach[6]

6. 22B-Brandon Berth[5]

7. 30-Doug Wondra[7]

8. 21H-Tim Haddy[8]

9. 52-Cody Schlafer[9]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 63K-Kevin Karnitz[1]

2. 98-Brandon McMullen[4]

3. 4-Alex Pokorski[3]

4. 69-Bill Taylor[5]

5. 69S-TJ Smith[8]

6. 53A-Spyder Akright[6]

7. 12P-JJ Pagel[7]

8. 35-Ben Schmidt[2]

9. 54-Randy Post[9]

B-Main (12 Laps)

1. 53A-Spyder Akright[1]

2. 30-Doug Wondra[3]

3. 21H-Tim Haddy[7]

4. 22B-Brandon Berth[2]

5. 2-Christopher Clayton[5]

6. 12P-JJ Pagel[4]

7. 35-Ben Schmidt[9]

8. 54-Randy Post[8]

9. 7-Lance Fassbender[11]

10. 52-Cody Schlafer[10]

11. 42X-Brett Peterson[6]

A-Main (25 Laps)

1. 98-Brandon McMullen[8]

2. 4-Alex Pokorski[1]

3. 85J-Logan Julien[4]

4. 10V-Matt Vanderveere[3]

5. 63K-Kevin Karnitz[6]

6. 6K-Kurt Davis[9]

7. 3-Justin Erickson[13]

8. 51-Chris Larson[7]

9. 68T-Josh Bilicki[11]

10. 69-Bill Taylor[10]

11. 2-Christopher Clayton[21]

12. 30-Doug Wondra[18]

13. 69S-TJ Smith[2]

14. 22B-Brandon Berth[20]

15. 16-Anthony Knierim[12]

16. 66-Nick Daywalt[15]

17. 21H-Tim Haddy[19]

18. 08-Katelyn Krebsbach[14]

19. 12P-JJ Pagel[22]

20. 11-Tony Wondra[16]

21. 53A-Spyder Akright[17]

22. 44-Hayden Johnson[5]