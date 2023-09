Wise Wins Feature and Secures All Stars Car Owner Championship at the 4-Crown

ROSSBURG, Ohio (September 23, 2023) — Zeb Wise capped off the 2023 Tezos All Star Circuit of Champions season by winning the final feature of the 2023 season during the 41st 4-Crown Nationals at Eldora Speedway. That victory also secured Rudeen Racing the 2023 All Stars Car Owners Championship. Wise inherited the lead when Rico Abreu hit the turn four wall while leading late in the 30-lap main event. Tyler Courtney, Sye Lynch, Parker Price-Miller, and Cale Thomas rounded out the top five.

Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

41st 4-Crown Nationals

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Saturday, September 23, 2023

Hercules Tire Qualifying

1. 9R-Chase Randall, 12.967[1]

2. 8-Aaron Reutzel, 13.031[9]

3. 11-Cory Eliason, 13.089[12]

4. 35-Zach Hampton, 13.093[5]

5. 24-Rico Abreu, 13.118[38]

6. 42-Sye Lynch, 13.129[6]

7. 7BC-Tyler Courtney, 13.132[4]

8. 9P-Parker Price Miller, 13.155[18]

9. 5T-Ryan Timms, 13.172[15]

10. 13-Justin Peck, 13.173[11]

11. 23-Cale Thomas, 13.193[21]

12. 21H-Brady Bacon, 13.198[2]

13. 26-Zeb Wise, 13.238[27]

14. 88-Austin McCarl, 13.257[37]

15. 19-Ayrton Gennetten, 13.299[7]

16. 4S-Tyler Street, 13.313[3]

17. 99-Skylar Gee, 13.334[8]

18. 21-Brian Brown, 13.334[24]

19. 55-Kerry Madsen, 13.355[22]

20. 45-Kyle Reinhardt, 13.357[25]

21. 50YR-JJ Hickle, 13.363[30]

22. 16THH-Kevin Thomas Jr, 13.377[26]

23. 9-Kasey Kahne, 13.378[13]

24. 55T-McKenna Haase, 13.396[31]

25. 70-Kraig Kinser, 13.405[19]

26. 4-Chris Windom, 13.419[39]

27. 97-Brandon Spithaler, 13.467[14]

28. 6G-Garet Williamson, 13.492[29]

29. 32-Bryce Lucius, 13.494[34]

30. 11N-Kasey Jedrzejek, 13.586[32]

31. 16TH-Logan Seavey, 13.597[23]

32. 29-Carl Bowser, 13.599[10]

33. W20-Greg Wilson, 13.647[41]

34. 28M-Conner Morrell, 13.663[40]

35. 85-Dustin Daggett, 13.707[16]

36. 41-Thomas Schinderle, 13.750[35]

37. 19P-Trey Jacobs, 13.773[17]

38. 15K-Creed Kemenah, 13.782[33]

39. 24D-Danny Sams III, 13.823[28]

40. 5E-Bobby Elliott, 13.848[36]

41. 6-Jimmie Ward Jr, 59.999[20]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[3]

2. 42-Sye Lynch[2]

3. 9R-Chase Randall[4]

4. 21H-Brady Bacon[5]

5. 35-Zach Hampton[1]

6. 99-Skylar Gee[8]

7. 19-Ayrton Gennetten[6]

8. 4S-Tyler Street[7]

9. 56R-Ryan Myers[9]

CSI Shocks Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11-Cory Eliason[1]

2. 13-Justin Peck[3]

3. 9-Kasey Kahne[5]

4. 5T-Ryan Timms[2]

5. 8-Aaron Reutzel[4]

6. 29-Carl Bowser[7]

7. 97-Brandon Spithaler[6]

8. 85-Dustin Daggett[8]

9. 19P-Trey Jacobs[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #3 (8 Laps)

1. 23-Cale Thomas[1]

2. 21-Brian Brown[2]

3. 9P-Parker Price Miller[4]

4. 70-Kraig Kinser[6]

5. 55-Kerry Madsen[3]

6. 45-Kyle Reinhardt[5]

7. 16TH-Logan Seavey[7]

8. 6-Jimmie Ward Jr[8]

Kistler Racing Products Heat Race #4 (8 Laps)

1. 26-Zeb Wise[4]

2. 50YR-JJ Hickle[1]

3. 6G-Garet Williamson[5]

4. 16THH-Kevin Thomas Jr[2]

5. 11N-Kasey Jedrzejek[6]

6. 15K-Creed Kemenah[7]

7. 24D-Danny Sams III[8]

8. 55T-McKenna Haase[3]

Mobil 1 Heat Race #5 (8 Laps)

1. 24-Rico Abreu[4]

2. 88-Austin McCarl[1]

3. 4-Chris Windom[2]

4. W20-Greg Wilson[5]

5. 32-Bryce Lucius[3]

6. 5E-Bobby Elliott[7]

7. 41-Thomas Schinderle[6]

DNS: 28M-Conner Morrell

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash (6 Laps)

1. 9P-Parker Price Miller[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 23-Cale Thomas[3]

4. 24-Rico Abreu[8]

5. 26-Zeb Wise[7]

6. 5T-Ryan Timms[5]

7. 11-Cory Eliason[6]

8. 9R-Chase Randall[4]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 8-Aaron Reutzel[1]

2. 35-Zach Hampton[2]

3. 45-Kyle Reinhardt[6]

4. 19-Ayrton Gennetten[10]

5. 55-Kerry Madsen[3]

6. 29-Carl Bowser[7]

7. 97-Brandon Spithaler[11]

8. 99-Skylar Gee[5]

9. 15K-Creed Kemenah[8]

10. 85-Dustin Daggett[16]

11. 4S-Tyler Street[14]

12. 5E-Bobby Elliott[9]

13. 56R-Ryan Myers[18]

14. 55T-McKenna Haase[15]

15. 24D-Danny Sams III[13]

16. 11N-Kasey Jedrzejek[4]

17. 6-Jimmie Ward Jr[17]

DNS: 16TH-Logan Seavey

DNS: 19P-Trey Jacobs

Tezos A-Main (30 Laps)

1. 26-Zeb Wise[5]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 42-Sye Lynch[9]

4. 9P-Parker Price Miller[1]

5. 23-Cale Thomas[3]

6. 13-Justin Peck[10]

7. 88-Austin McCarl[11]

8. 11-Cory Eliason[7]

9. W20-Greg Wilson[20]

10. 5T-Ryan Timms[6]

11. 21-Brian Brown[12]

12. 9R-Chase Randall[8]

13. 8-Aaron Reutzel[21]

14. 9-Kasey Kahne[14]

15. 45-Kyle Reinhardt[23]

16. 50YR-JJ Hickle[13]

17. 70-Kraig Kinser[19]

18. 4-Chris Windom[15]

19. 16THH-Kevin Thomas Jr[18]

20. 19-Ayrton Gennetten[24]

21. 6G-Garet Williamson[16]

22. 29-Carl Bowser

23. 24-Rico Abreu[4]

24. 21H-Brady Bacon[17]