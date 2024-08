Abreu Wins Night Two of the Skagit Nationals

ALGER, WA (August 30, 2024) — Rico Abreu held off a late race charge by Brad Sweet to win the feature event Friday at Skagit Speedway during the second night of the Sage Fruit Skagit Nationals. The win was Abreu’s eighth victory of the 2024 season.

Abreu, from St. Helena, California, took the lead on lap eight after Tanner Thorson had to go to the work area with a flat right front tire after a lapped car in front of him also cut a fight front. Abreu then held off Brad Sweet closing in through slower traffic for the victory. James McFadden, Corey Day from 21st starting position, and Cole Macedo rounded out the top five.

Trey Starks, who had won the previous two High Limit Series main events, dropped out of the main event with a broken rear end and finished in the 25th position.

Sage Fruit Skagit Nationals – Night #2

Kubota high Limit Sprint Car Series

Skagit Speedway

Alger, Washington

Friday, August 30, 2024

Capital Custom Trailers Qualifying

1. 1A-Jacob Allen, 11.886[6]

2. 55X-Trey Starks, 11.953[16]

3. 14-Corey Day, 11.961[8]

4. 49-Brad Sweet, 11.973[18]

5. 2X-Justin Sanders, 12.022[34]

6. 21-Cole Macedo, 12.036[23]

7. 88-Tanner Thorson, 12.051[17]

8. 96-Greg Hamilton, 12.064[3]

9. 83-James McFadden, 12.066[36]

10. 77-Levi Klatt, 12.089[12]

11. 24-Rico Abreu, 12.090[20]

12. 18T-Tanner Holmes, 12.091[10]

13. 26-Zeb Wise, 12.102[29]

14. 7BC-Tyler Courtney, 12.108[33]

15. 19-Brent Marks, 12.118[19]

16. 8-Cory Eliason, 12.131[31]

17. 21P-Robbie Price, 12.139[22]

18. 17W-Shane Golobic, 12.164[37]

19. 13-Justin Peck, 12.167[21]

20. 41-Dominic Scelzi, 12.176[26]

21. 95-Colton Heath, 12.202[7]

22. 9-Kasey Kahne, 12.237[27]

23. 9P-Parker Price Miller, 12.245[15]

24. 18-Jason Solwold, 12.288[25]

25. 5-Spencer Bayston, 12.303[30]

26. 35KM-Tyler Thompson, 12.348[13]

27. 21S-Jesse Schlotfeldt, 12.382[38]

28. 45-Landon Brooks, 12.383[32]

29. 1M-Mike Brown, 12.403[1]

30. 1-Brenham Crouch, 12.412[24]

31. 14B-Bailey Jean, 12.442[9]

32. 26F-Eric Fisher, 12.467[11]

33. 29K-Levi Kuntz, 12.539[5]

34. 17AU-Jamie Veal, 12.550[35]

35. 7O-Axel Oudman, 12.587[2]

36. 19T-Colby Thornhill, 12.607[14]

37. 55-Chris Windom, 12.671[28]

38. 9G-Greg Otis, [4]

DNS: 17-Cam Smith

TJ Forged Heat Race #1 (10 Laps)

1. 95-Colton Heath[1]

2. 21P-Robbie Price[2]

3. 83-James McFadden[4]

4. 2X-Justin Sanders[5]

5. 1A-Jacob Allen[6]

6. 26-Zeb Wise[3]

7. 5-Spencer Bayston[7]

8. 55-Chris Windom[10]

9. 29K-Levi Kuntz[9]

10. 1M-Mike Brown[8]

DMI Heat Race #2 (10 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[2]

2. 55X-Trey Starks[6]

3. 21-Cole Macedo[5]

4. 9-Kasey Kahne[1]

5. 35KM-Tyler Thompson[7]

6. 17AU-Jamie Veal[9]

7. 1-Brenham Crouch[8]

8. 77-Levi Klatt[4]

9. 9G-Greg Otis[10]

10. 7BC-Tyler Courtney[3]

BR Motorsports Heat Race #3 (10 Laps)

1. 9P-Parker Price Miller[1]

2. 24-Rico Abreu[4]

3. 19-Brent Marks[3]

4. 13-Justin Peck[2]

5. 88-Tanner Thorson[5]

6. 14-Corey Day[6]

7. 21S-Jesse Schlotfeldt[7]

8. 14B-Bailey Jean[8]

9. 7O-Axel Oudman[9]

Winters Performance Heat Race #4 (10 Laps)

1. 18-Jason Solwold[1]

2. 41-Dominic Scelzi[2]

3. 8-Cory Eliason[3]

4. 18T-Tanner Holmes[4]

5. 49-Brad Sweet[6]

6. 96-Greg Hamilton[5]

7. 45-Landon Brooks[7]

8. 19T-Colby Thornhill[9]

9. 26F-Eric Fisher[8]

FK Rod Ends B-Main (12 Laps)

1. 14-Corey Day[1]

2. 96-Greg Hamilton[2]

3. 26-Zeb Wise[4]

4. 7BC-Tyler Courtney[5]

5. 5-Spencer Bayston[6]

6. 77-Levi Klatt[3]

7. 45-Landon Brooks[8]

8. 21S-Jesse Schlotfeldt[7]

9. 1-Brenham Crouch[9]

10. 14B-Bailey Jean[10]

11. 55-Chris Windom[17]

12. 26F-Eric Fisher[13]

13. 29K-Levi Kuntz[14]

14. 17AU-Jamie Veal[11]

15. 9G-Greg Otis[18]

16. 7O-Axel Oudman[16]

17. 1M-Mike Brown[12]

18. 19T-Colby Thornhill[15]

Kubota A-Main (30 Laps)

1. 24-Rico Abreu[2]

2. 49-Brad Sweet[4]

3. 83-James McFadden[3]

4. 14-Corey Day[21]

5. 21-Cole Macedo[6]

6. 2X-Justin Sanders[5]

7. 19-Brent Marks[10]

8. 8-Cory Eliason[13]

9. 1A-Jacob Allen[7]

10. 17W-Shane Golobic[11]

11. 9P-Parker Price Miller[16]

12. 13-Justin Peck[17]

13. 18T-Tanner Holmes[9]

14. 35KM-Tyler Thompson[20]

15. 41-Dominic Scelzi[15]

16. 26-Zeb Wise[23]

17. 18-Jason Solwold[18]

18. 5-Spencer Bayston[25]

19. 7BC-Tyler Courtney[24]

20. 9-Kasey Kahne[19]

21. 21P-Robbie Price[12]

22. 95-Colton Heath[14]

23. 88-Tanner Thorson[1]

24. 96-Greg Hamilton[22]

25. 55X-Trey Starks[8]

Sportsman Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2-Ryder Shiflett[2]

2. 51-Dustin Gehring[3]

3. 1M-Mike Brown[7]

4. 90-Brian Holmkvist[5]

5. 76R-Roy Blumenhagen[4]

6. 8-Tom Weiss[6]

7. 87-Jeff Pearson[8]

8. (DQ) 1-Jared Peterson[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 23-Steve Parker[3]

2. 9-Ronnie Cox[1]

3. 11-Bryan Murphy[2]

4. 21Z-Keira Zylstra[6]

5. 4B-Cale Brooke[5]

6. 36-Tanner Merritt[4]

7. 57-Tony Bundy[8]

8. 88-Jayden Whitney[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 3B-Brody Ferguson[2]

2. 00-Levi Hillier[5]

3. 22J-Jesson Jacobson[4]

4. 20K-Kai Dixon[7]

5. 4-Allison Johnson[1]

6. 35-Alden Ostrom[3]

7. 48Z-Zoey Tupper[6]

8. 30-Ryan Kettenburg[8]

B-Main (12 Laps)

1. 4B-Cale Brooke[1]

2. 35-Alden Ostrom[7]

3. 76R-Roy Blumenhagen[2]

4. 8-Tom Weiss[4]

5. 1-Jared Peterson[9]

6. 57-Tony Bundy[10]

7. 87-Jeff Pearson[5]

8. 30-Ryan Kettenburg[11]

9. 48Z-Zoey Tupper[8]

10. 36-Tanner Merritt[6]

DNS: 4-Allison Johnson

A-Main (25 Laps)

1. 00-Levi Hillier[2]

2. 20K-Kai Dixon[7]

3. 23-Steve Parker[1]

4. 1M-Mike Brown[3]

5. 22J-Jesson Jacobson[9]

6. 3B-Brody Ferguson[5]

7. 2-Ryder Shiflett[4]

8. 21Z-Keira Zylstra[10]

9. 35-Alden Ostrom[14]

10. 9-Ronnie Cox[8]

11. 76R-Roy Blumenhagen[15]

12. 11-Bryan Murphy[11]

13. 90-Brian Holmkvist[12]

14. 4B-Cale Brooke[13]

15. 51-Dustin Gehring[6]

16. 8-Tom Weiss[16]