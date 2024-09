Corbin Gurley Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (September 6, 2024) — Corbin Gurley won the sprint car feature Friday night at Jacksonville Speedway.

Gurley, from Hebron, Indiana, charged from seventh starting position to pass Tyler Duff with five laps to go and drove to a 1.483 second advantage at the finish for his second feature win of the 2024 season.

Joe B Miller, Duff, Brayton Lynch, and Joey Moughan from 20th starting position rounded out the top five.

Jake Neuman won the midget car feature while Jaxton Wiggs won the 305 sprint car main event.

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday, September 6, 2024

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 51B-Joe B Miller[1]

2. 29-Brayton Lynch[6]

3. B8-John Barnard[7]

4. 1JR-Steven Russell[2]

5. 53-Sean Robbins[8]

6. 99-Korey Weyant[5]

7. 3N-Jake Neuman[3]

8. 5H-Joey Moughan[4]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 9X-Tyler Duff[3]

2. 28-Luke Verardi[4]

3. 10S-Jeremy Standridge[2]

4. 5-Zackary Sokol[6]

5. 52F-Logan Faucon[7]

DNS: 2A-Austin Archdale

DNS: 10-Blake Fitzpatrick

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 1T-Trevin Littleton[3]

2. 44-Cory Bruns[1]

3. 12-Corbin Gurley[5]

4. 42P-Preston Perlmutter[6]

5. 83-Jason Keith[7]

6. 90-Patrick Budde[4]

7. 7A-Will Armitage[2]

A-Main (20 Laps)

1. 12-Corbin Gurley[7]

2. 51B-Joe B Miller[6]

3. 9X-Tyler Duff[2]

4. 29-Brayton Lynch[1]

5. 5H-Joey Moughan[20]

6. 1T-Trevin Littleton[3]

7. 99-Korey Weyant[16]

8. B8-John Barnard[4]

9. 83-Jason Keith[14]

10. 52F-Logan Faucon[13]

11. 53-Sean Robbins[11]

12. 42P-Preston Perlmutter[10]

13. 10S-Jeremy Standridge[12]

14. 3N-Jake Neuman[18]

15. 5-Zackary Sokol[9]

16. 1JR-Steven Russell[15]

17. 90-Patrick Budde[17]

18. 44-Cory Bruns[8]

19. 28-Luke Verardi[5]

DNS: 2A-Austin Archdale

DNS: 7A-Will Armitage

DNS: 10-Blake Fitzpatrick

Midget Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 21K-Karter Sarff[3]

2. 91-Zach Daum[4]

3. 9-Tyler Roth[2]

4. 53-Sean Robbins[5]

5. 77W-Joe Wirth[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 50-Daniel Adler[1]

2. 3N-Jake Neuman[2]

3. 83-Will Armitage[4]

4. 17-Parker Jones[3]

A-Main (20 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[4]

2. 21K-Karter Sarff[1]

3. 83-Will Armitage[5]

4. 17-Parker Jones[8]

5. 50-Daniel Adler[3]

6. 91-Zach Daum[2]

7. 77W-Joe Wirth[9]

8. 9-Tyler Roth[6]

9. 53-Sean Robbins[7]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 27I-Tanner Gebhardt[3]

2. 71-Jaxton Wiggs[6]

3. 14T-Evan Turner[1]

4. 21-Aarik Andruskevitch[9]

5. 00-Matt Fair[7]

6. 99-Jarrett Weyant[4]

7. 8V-George Vaniter[5]

8. 22K-Kelli Harter[2]

9. 41-Joe Jiannoni[8]

A-Main (15 Laps)

1. 71-Jaxton Wiggs[1]

2. 27I-Tanner Gebhardt[2]

3. 21-Aarik Andruskevitch[3]

4. 14T-Evan Turner[4]

5. 00-Matt Fair[5]

6. 22K-Kelli Harter[9]

7. 41-Joe Jiannoni[8]

8. 99-Jarrett Weyant[6]

9. 8V-George Vaniter[7]