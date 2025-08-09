Ryan Timms leads all 50 laps winning the Knoxville Nationals !

Knoxville,Ia (August 9,2025)- Eighteen year old Ryan Timms came in a rookie and did the unbelievable, started from the pole and led all 50 laps of the 64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s. Racing behind Timms was terrific with Rico Abreu finishing 2nd, David Gravel came from 21st to 3rd, Carson Macedo and Logan Schuchart 5th.
A Main (50 Laps): 1. 10-Ryan Timms[1]; 2. 24R-Rico Abreu[7]; 3. 2-David Gravel[21]; 4. 41-Carson Macedo[2]; 5. 1S-Logan Schuchart[3]; 6. 14BC-Corey Day[6]; 7. 7BC-Giovanni Scelzi[14]; 8. 23-Garet Williamson[11]; 9. 88-Austin McCarl[12]; 10. 17-Sheldon Haudenschild[5]; 11. 15-Donny Schatz[20]; 12. 19-Brent Marks[17]; 13. 4C-Cameron Martin[15]; 14. 26-Justin Peck[10]; 15. 18-Emerson Axsom[8]; 16. 71P-Parker Price Miller[19]; 17. 21T-James McFadden[18]; 18. 2C-Cole Macedo[23]; 19. (DNF) 57-Kyle Larson[9]; 20. (DNF) 49-Brad Sweet[4]; 21. (DNF) 83-Michael Kofoid[22]; 22. (DNF) 14-Spencer Bayston[16]; 23. (DNF) 3L-Daryn Pittman[24]; 24. (DNF) 17B-Bill Balog[13]
B Main (22 Laps): 1. 19-Brent Marks[2]; 2. 21T-James McFadden[4]; 3. 71P-Parker Price Miller[6]; 4. 15-Donny Schatz[11]; 5. 39-Lynton Jeffrey[5]; 6. 39M-Anthony Macri[14]; 7. 7S-Chris Windom[1]; 8. 48-Danny Dietrich[9]; 9. 1A-Ashton Torgerson[12]; 10. 55V-Kerry Madsen[21]; 11. 33W-Cap Henry[18]; 12. 13-Daison Pursley[13]; 13. 45C-Derek Hagar[10]; 14. 15H-Sam Hafertepe Jr[7]; 15. 99-Skylar Gee[20]; 16. 83H-Justin Henderson[19]; 17. 9R-Chase Randall[17]; 18. 1-Sammy Swindell[22]; 19. 3P-Sawyer Phillips[23]; 20. 23D-Chase Dietz[16]; 21. 17A-Jack Anderson[3]; 22. 3Z-Brock Zearfoss[8]; 23. 5W-Lucas Wolfe[24]; 24. 1K-Kelby Watt[15]
C Main (15 Laps): 1. 55V-Kerry Madsen[5]; 2. 1-Sammy Swindell[4]; 3. 3P-Sawyer Phillips[2]; 4. 5W-Lucas Wolfe[1]; 5. 87-Justin Sanders[10]; 6. 22-Riley Goodno[9]; 7. 27-Carson McCarl[8]; 8. 24T-Christopher Thram[3]; 9. 1TZ-Tasker Phillips[12]; 10. 21H-Brady Bacon[14]; 11. 2M-JJ Hickle[7]; 12. 44-Chris Martin[15]; 13. 17GP-Tim Shaffer[13]; 14. 6B-Brandon Wimmer[6]; 15. 27B-Jake Bubak[24]; 16. 2KS-Brooke Tatnell[16]; 17. 18T-Tanner Holmes[19]; 18. 25-Tim Kaeding[11]; 19. 74-Xavier Doney[18]; 20. 45X-Landon Crawley[21]; 21. 24D-Danny Sams III[20]; 22. 3-Ayrton Gennetten[22]; 23. 53-Jack Dover[23]; 24. 19H-Kevin Thomas Jr[17]
D Main (12 Laps): 1. 18T-Tanner Holmes[1]; 2. 24D-Danny Sams III[4]; 3. 45X-Landon Crawley[6]; 4. 3-Ayrton Gennetten[3]; 5. 53-Jack Dover[5]; 6. 27B-Jake Bubak[20]; 7. 49J-Josh Schneiderman[12]; 8. 85J-Logan Julien[10]; 9. 32B-Brandon Spithaler[14]; 10. 40-Clint Garner[13]; 11. G5-Gage Pulkrabek[18]; 12. 28M-Conner Morrell[11]; 13. 15JR-Cole Mincer[16]; 14. 44X-Scotty Johnson[9]; 15. 23L-Jimmy Light[21]; 16. 4-Matt Wasmund[23]; 17. 15J-Jack Potter[24]; 18. 09-Matt Juhl[7]; 19. 10W-Matt VanderVere[22]; 20. 8-Jacob Hughes[8]; 21. 55-Hunter Schuerenberg[19]; 22. 5-Brenham Crouch[17]; 23. 6-Zach Hampton[2]; 24. 65-Jordan Goldesberry[15]