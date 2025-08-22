Kevin Thomas Jr. takes Night #2 of Kokomo Smackdown

Kokomo,In (August 22,2025)- Kevin Thomas Jr won the 35 lap USAC National Sprint Car feature and Night #2 of “Smackdown” at Kokomo Speedway Friday night. Kyle Cummins was on the bumper of Thomas the entire race. Finishing behind the pair of number 3’s was Justin Grant, Cale Coons and Jake Swanson.
A Feature 1 (30 Laps): 1. 3R-Kevin Thomas Jr[1]; 2. 3P-Kyle Cummins[2]; 3. 4-Justin Grant[5]; 4. 63-Cale Coons[4]; 5. 5T-Jake Swanson[7]; 6. 21AZ-CJ Leary[8]; 7. 2B-Kale Drake[10]; 8. 19AZ-Mitchel Moles[6]; 9. 57-Logan Seavey[13]; 10. 5G-Gunnar Setser[12]; 11. 92-Chase Stockon[14]; 12. 41-Ricky Lewis[16]; 13. 2E-Carson Garrett[11]; 14. 19-Hayden Reinbold[19]; 15. 86-Shane Cottle[23]; 16. 16-Harley Burns[15]; 17. 83C-Chance Crum[22]; 18. 71P-Chelby Hinton[17]; 19. 39-Briggs Danner[3]; 20. 06-Rylan Gray[20]; 21. 0G-Kyle Shipley[18]; 22. 54-Matt Westfall[24]; 23. (DNF) 88J-Joey Amantea[25]; 24. (DNF) 21K-Kobe Simpson[26]; 25. (DNF) 12-Clinton Boyles[9]; 26. (DNF) 00X-Geoff Ensign[21]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 2E-Carson Garrett[1]; 2. 16-Harley Burns[2]; 3. 06-Rylan Gray[4]; 4. 19-Hayden Reinbold[7]; 5. 21K-Kobe Simpson[14]; 6. 4K-Kayla Roell[5]; 7. 24M-Hunter Maddox[8]; 8. 4C-Brayden Clark[10]; 9. 28-Brandon Mattox[12]; 10. 16K-Wyatt Burks[11]; 11. 57H-Jack Hoyer[16]; 12. 77S-David Gasper[19]; 13. 2J-James Turnbull[9]; 14. 88J-Joey Amantea[15]; 15. 21-Max Adams[18]; 16. 4X-Braydon Cromwell[17]; 17. 24X-Jacob Tuttle[13]; 18. (DNF) 9Z-Zack Pretorius[3]; 19. (DNF) 5-Jadon Rogers[6]
C Feature 1 (10 Laps): 1. 57H-Jack Hoyer[3]; 2. 4X-Braydon Cromwell[5]; 3. 21-Max Adams[1]; 4. 77S-David Gasper[11]; 5. 11-Aaron Davis[8]; 6. 45N-Troy Carey[13]; 7. 00-Parker Frederickson[6]; 8. 39G-Matt Goodnight[7]; 9. 78-Rob Caho Jr[14]; 10. 7-Travis Thompson[15]; 11. 17-Bryce Andrews[12]; 12. (DNF) 75-Devan Myers[9]; 13. (DNF) 99-Jack James[16]; 14. (DNF) 12S-Adyn Schmidt[4]; 15. (DNF) 34-RJ Miller[10]; 16. (DNS) 44-Todd Hobson; 17. (DNS) 12J-Steve Justis; 18. (DNS) 67-Tyler Miller
Heat 1 (10 Laps): 1. 5T-Jake Swanson[4]; 2. 19AZ-Mitchel Moles[6]; 3. 71P-Chelby Hinton[3]; 4. 00X-Geoff Ensign[2]; 5. 5-Jadon Rogers[7]; 6. 2E-Carson Garrett[5]; 7. 28-Brandon Mattox[8]; 8. 21-Max Adams[1]; 9. 39G-Matt Goodnight[9]; 10. 45N-Troy Carey[10]; 11. 99-Jack James[11]
Heat 2 (10 Laps): 1. 21AZ-CJ Leary[4]; 2. 4-Justin Grant[6]; 3. 83C-Chance Crum[2]; 4. 3R-Kevin Thomas Jr[5]; 5. 9Z-Zack Pretorius[3]; 6. 4C-Brayden Clark[8]; 7. 16K-Wyatt Burks[7]; 8. 4X-Braydon Cromwell[10]; 9. 00-Parker Frederickson[1]; 10. 17-Bryce Andrews[9]; 11. (DNS) 12J-Steve Justis
Heat 3 (10 Laps): 1. 12-Clinton Boyles[2]; 2. 5G-Gunnar Setser[5]; 3. 0G-Kyle Shipley[3]; 4. 63-Cale Coons[6]; 5. 16-Harley Burns[4]; 6. 24M-Hunter Maddox[1]; 7. 24X-Jacob Tuttle[8]; 8. 44-Todd Hobson[7]; 9. 11-Aaron Davis[9]; 10. 78-Rob Caho Jr[10]; 11. (DNS) 67-Tyler Miller
Heat 4 (10 Laps): 1. 2B-Kale Drake[2]; 2. 57-Logan Seavey[5]; 3. 41-Ricky Lewis[4]; 4. 39-Briggs Danner[6]; 5. 4K-Kayla Roell[1]; 6. 19-Hayden Reinbold[3]; 7. 21K-Kobe Simpson[8]; 8. 57H-Jack Hoyer[7]; 9. 75-Devan Myers[9]; 10. 7-Travis Thompson[10]
Heat 5 (10 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins[6]; 2. 54-Matt Westfall[1]; 3. 92-Chase Stockon[5]; 4. 86-Shane Cottle[2]; 5. 06-Rylan Gray[3]; 6. 2J-James Turnbull[7]; 7. 88J-Joey Amantea[8]; 8. 12S-Adyn Schmidt[9]; 9. 34-RJ Miller[10]; 10. (DNF) 77S-David Gasper[4]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 19AZ-Mitchel Moles, 00:12.368[38]; 2. 4-Justin Grant, 00:12.394[1]; 3. 63-Cale Coons, 00:12.634[14]; 4. 39-Briggs Danner, 00:12.710[15]; 5. 3P-Kyle Cummins, 00:12.719[53]; 6. 2E-Carson Garrett, 00:12.761[25]; 7. 3R-Kevin Thomas Jr, 00:12.765[2]; 8. 5G-Gunnar Setser, 00:12.766[24]; 9. 57-Logan Seavey, 00:12.781[7]; 10. 92-Chase Stockon, 00:12.858[4]; 11. 5T-Jake Swanson, 00:12.880[29]; 12. 21AZ-CJ Leary, 00:13.030[41]; 13. 16-Harley Burns, 00:13.045[42]; 14. 41-Ricky Lewis, 00:13.050[6]; 15. 77S-David Gasper, 00:13.078[40]; 16. 71P-Chelby Hinton, 00:13.116[5]; 17. 9Z-Zack Pretorius, 00:13.156[19]; 18. 0G-Kyle Shipley, 00:13.166[21]; 19. 19-Hayden Reinbold, 00:13.192[3]; 20. 06-Rylan Gray, 00:13.197[27]; 21. 00X-Geoff Ensign, 00:13.198[10]; 22. 83C-Chance Crum, 00:13.206[28]; 23. 12-Clinton Boyles, 00:13.210[47]; 24. 2B-Kale Drake, 00:13.222[44]; 25. 86-Shane Cottle, 00:13.252[52]; 26. 21-Max Adams, 00:13.258[36]; 27. 00-Parker Frederickson, 00:13.278[16]; 28. 24M-Hunter Maddox, 00:13.284[13]; 29. 4K-Kayla Roell, 00:13.322[49]; 30. 54-Matt Westfall, 00:13.350[33]; 31. 5-Jadon Rogers, 00:13.353[32]; 32. 16K-Wyatt Burks, 00:13.363[51]; 33. 44-Todd Hobson, 00:13.414[17]; 34. 57H-Jack Hoyer, 00:13.425[9]; 35. 2J-James Turnbull, 00:13.468[31]; 36. 28-Brandon Mattox, 00:13.510[23]; 37. 4C-Brayden Clark, 00:13.518[8]; 38. 24X-Jacob Tuttle, 00:13.553[37]; 39. 21K-Kobe Simpson, 00:13.608[35]; 40. 88J-Joey Amantea, 00:13.616[50]; 41. 39G-Matt Goodnight, 00:13.624[46]; 42. 17-Bryce Andrews, 00:13.687[30]; 43. 11-Aaron Davis, 00:13.690[12]; 44. 75-Devan Myers, 00:13.699[26]; 45. 12S-Adyn Schmidt, 00:13.701[22]; 46. 45N-Troy Carey, 00:13.845[45]; 47. 4X-Braydon Cromwell, 00:13.847[20]; 48. 78-Rob Caho Jr, 00:13.938[18]; 49. 7-Travis Thompson, 00:14.095[43]; 50. 34-RJ Miller, 00:14.102[39]; 51. 99-Jack James, 00:14.622[48]; 52. 67-Tyler Miller[34]; 53. (DNS) 12J-Steve Justis