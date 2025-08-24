Feature Winners: Saturday, August 23, 2025

_Top Features, All Star Circuit of Champions, Allegheny Sprint Tour, Arlington Raceway, ASCS Frontier Region, ASCS National Tour, Atomic Speedway, Badger Midget Auto Racing Association, Bandit Speedway, Benton Raceway Park, Black Hills Speedway, Bridgeport Speedway, Brockville Ontario Speedway, Butler Motor Speedway, Cottage Grove Speedway, Creek County Speedway, Empire Super Sprints, Farmington Empire Speedway, FAST 410 Sprint Car Series, Features, Gray's Harbor Raceway, Great Lakes Super Sprints, High Limit Racing, I-90 Speedway, Interstate Racing Association, Knoxville Raceway, Kokomo Speedway, Land of Legends Raceway, Lawrenceburg Speedway, Lawton Speedway, Lernerville Speedway, Lincoln Speedway (PA), Mid-Atlantic Sprint Series, Midwest Sprint Car Association (WI), Midwest Sprint Touring Series, Northern California Modified Association, Ohio Thunder IMCA RaceSaver Series, Oil Capital Racing Series, Outlaw 350 SuperModifed Sprint Series, Paragon Speedway, Path Valley Speedway Park, POWRi IMRA Midget Series, POWRi National Midget League, RPM Speedway (TX), RUSH Racing Series, Sandusky Speedway, Silver Dollar Speedway, Skagit Speedway, Southern Ontario Sprints, UMSS - Traditional Sprint Car Series, United Sprint Car Series, USAC National Sprint Car Series, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, Wayne County Speedway, Waynesfield Raceway Park, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Wilmot Raceway, Winners, Wisconsin WingLESS Sprint Cars, World of Outlaws
Logan Julien. (Mark Funderburk Photo)
Logan Julien. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Agassiz Speedway Agassiz, BC CAN Focus Midgets Bradie Rogers
Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Owen Graf
Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Ohio Thunder RaceSaver 305 Sprint Car Series Camden Houser
Autodrome Drummond Drummondville, QC CAN Empire Super Sprints Dylan Swiernik
Bandit Speedway Box Elder, SD USA Non-Wing Sprint Cars Tom Sires
Benton Speedway Benton, MO USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Newcom
Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Harvey Ostermiller Memorial Ryan Timms
Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 360 Sprint Cars Border Wars Point Series Dylan Opdahl
Bridgeport Motorsports Park Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Troy Betts
Brockville Ontario Speedway Brockville, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Josh Verne Jr.
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Chuck Wilson Memorial Bryce Lucuis
Buxton Speedway Merlin, ONT CAN Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints D.J. Christie
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Season Championship Jack Berger
Central Missouri Speedway Warrensburg, MO USA Mo/Kan IMCA RaceSaver Sprint Cars Monty Ferriera
Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Iron Head Sprints Ricky Ashley
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Winged 305 Sprint Cars Kyle Clark
Devil’s Lake Speedway Crary, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Colton Young
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Adam Gullion
Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Queen’s Royale Joe B Miller
Grand Bend Speedway Grand Bend, ONT CAN Tri-State Sprints Rained Out
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Destry Miller
Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Dale Howard
I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Nate Barger
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Pro Sprints Luke Lane
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Kade Higday
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Austin McCarl
Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Series Sprint Car Smackdown Justin Grant
Land of Legends Raceway Canandaiuga, NY USA Winged 305 Sprint Cars Cameron Moss
LaSalle Speedway LaSalle, IL USA Interstate Racing Association Logan Julien
LaSalle Speedway LaSalle, IL USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Tyler Kuxhouse
Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Luke Hall
Lawton Speedway Lawton, OK USA Oil Capital Racing Series Brady Courtney
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Allegheny Sprint Tour Jeremy Kornbau
Lernerville Speedway Sarver, PA USA RUSH Sprint Car Series John Mollick
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Logan Wagner
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Kramer Klash Dylan Norris
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Kramer Klash Cameron Smith
Macon Speedway Macon, IL USA POWRi IMRA Nolan Kiefer
Macon Speedway Macon, IL USA POWRi National Midget League Cannon McIntosh
Magic Valley Speedway Twin Falls, ID USA Focus Midgets Skunk Cup D.J. Lyons
Off Road Speedway Norfolk, NE USA MSTS 410 Sprint Cars Koby Werkmeister
Oxford Plains Speedway Oxford, ME USA New England Supermodified Series Jeffrey Battle
Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Tye Mihocko
Path Valley Speedway Park Path Valley, PA USA Winged Super Sportsman Scott Dellinger
Penticton Speedway Penticton, BC CAN Can-Am Sprints Shawn Priest
Red River Valley Speedway Grand Forks, ND USA World of Outlaws Northern Tour Carson Macedo
Riverside International Speedway West Memphis, AR USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Derek Hagar
RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars John Carney II
Sandusky Speedway Sandusky, OH USA 350 Outlaw Supermodified Sprint Series Danny Shirey
Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA California RaceSaver Sprints George Tristao Jr.
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA High Limit Sprint Car Series Gold Cup Race of Champions Corey Day
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Jason Solwold
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 410 Sprint Cars Trey Starks
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged Sportsman Sprints Steven Hendrickson
Spoon River Speedway Lewistown, IL USA American Sprint Car Tour Derek Crane
Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA NCMA Pavement Sprint Car Series Austin Carter
Wayne County Speedway Orrville, OH USA FAST on Dirt Tyler Gunn
Waynesfield Raceway Park Waynesfield, OH USA All Star Circuit of Champions Salute to the Nickels Brothers Parker Price-Miller
Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Alex Peck
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Parker Jones
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Midwest Sprint Car Association Ben Schmidt
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged Crate Sprint Cars CJ Malueg