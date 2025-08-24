Feature Winners: Saturday, August 23, 2025

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Agassiz Speedway
|Agassiz, BC
|CAN
|Focus Midgets
|
|Bradie Rogers
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Owen Graf
|Atomic Speedway
|Chillicothe, OH
|USA
|Ohio Thunder RaceSaver 305 Sprint Car Series
|
|Camden Houser
|Autodrome Drummond
|Drummondville, QC
|CAN
|Empire Super Sprints
|
|Dylan Swiernik
|Bandit Speedway
|Box Elder, SD
|USA
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Tom Sires
|Benton Speedway
|Benton, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Tyler Newcom
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|ASCS National Tour / ASCS Frontier Region
|Harvey Ostermiller Memorial
|Ryan Timms
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Border Wars Point Series
|Dylan Opdahl
|Bridgeport Motorsports Park
|Bridgeport, NJ
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|
|Troy Betts
|Brockville Ontario Speedway
|Brockville, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Josh Verne Jr.
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Chuck Wilson Memorial
|Bryce Lucuis
|Buxton Speedway
|Merlin, ONT
|CAN
|Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints
|
|D.J. Christie
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Traditional Sprint Car Series
|Season Championship
|Jack Berger
|Central Missouri Speedway
|Warrensburg, MO
|USA
|Mo/Kan IMCA RaceSaver Sprint Cars
|
|Monty Ferriera
|Cottage Grove Speedway
|Cottage Grove, OR
|USA
|Iron Head Sprints
|
|Ricky Ashley
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Kyle Clark
|Devil’s Lake Speedway
|Crary, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|
|Colton Young
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Season Championship
|Adam Gullion
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Queen’s Royale
|Joe B Miller
|Grand Bend Speedway
|Grand Bend, ONT
|CAN
|Tri-State Sprints
|
|Rained Out
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Destry Miller
|Hattiesburg Speedway
|Hattiesburg, MS
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Dale Howard
|I-90 Speedway
|Hartford, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Nate Barger
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Pro Sprints
|
|Luke Lane
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Kade Higday
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Austin McCarl
|Kokomo Speedway
|Kokomo, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Sprint Car Smackdown
|Justin Grant
|Land of Legends Raceway
|Canandaiuga, NY
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Cameron Moss
|LaSalle Speedway
|LaSalle, IL
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Logan Julien
|LaSalle Speedway
|LaSalle, IL
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Tyler Kuxhouse
|Lawrenceburg Speedway
|Lawrenceburg, IN
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Luke Hall
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Oil Capital Racing Series
|
|Brady Courtney
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Allegheny Sprint Tour
|
|Jeremy Kornbau
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|John Mollick
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Logan Wagner
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|Kramer Klash
|Dylan Norris
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Kramer Klash
|Cameron Smith
|Macon Speedway
|Macon, IL
|USA
|POWRi IMRA
|
|Nolan Kiefer
|Macon Speedway
|Macon, IL
|USA
|POWRi National Midget League
|
|Cannon McIntosh
|Magic Valley Speedway
|Twin Falls, ID
|USA
|Focus Midgets
|Skunk Cup
|D.J. Lyons
|Off Road Speedway
|Norfolk, NE
|USA
|MSTS 410 Sprint Cars
|
|Koby Werkmeister
|Oxford Plains Speedway
|Oxford, ME
|USA
|New England Supermodified Series
|
|Jeffrey Battle
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Tye Mihocko
|Path Valley Speedway Park
|Path Valley, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|
|Scott Dellinger
|Penticton Speedway
|Penticton, BC
|CAN
|Can-Am Sprints
|
|Shawn Priest
|Red River Valley Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|World of Outlaws
|Northern Tour
|Carson Macedo
|Riverside International Speedway
|West Memphis, AR
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Derek Hagar
|RPM Speedway
|Crandall, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|John Carney II
|Sandusky Speedway
|Sandusky, OH
|USA
|350 Outlaw Supermodified Sprint Series
|
|Danny Shirey
|Santa Maria Speedway
|Santa Maria, CA
|USA
|California RaceSaver Sprints
|
|George Tristao Jr.
|Silver Dollar Speedway
|Chico, CA
|USA
|High Limit Sprint Car Series
|Gold Cup Race of Champions
|Corey Day
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Jason Solwold
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Trey Starks
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprints
|
|Steven Hendrickson
|Spoon River Speedway
|Lewistown, IL
|USA
|American Sprint Car Tour
|
|Derek Crane
|Stockton 99 Speedway
|Stockton, CA
|USA
|NCMA Pavement Sprint Car Series
|
|Austin Carter
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|USA
|FAST on Dirt
|
|Tyler Gunn
|Waynesfield Raceway Park
|Waynesfield, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Salute to the Nickels Brothers
|Parker Price-Miller
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Alex Peck
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association
|
|Parker Jones
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Ben Schmidt
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|CJ Malueg