Julien Wins Waite Memorial at LaSalle

LASALLE, IL (August 23, 2025) — Logan Julien was able to move to the lead quickly and drive away to win the Bill Waite Jr. Memorial Saturday night at LaSalle Speedway with the Bumper to Bumper Interstate Racing Association.
Julien, who stared seventh, had the lead by lap five and held a 0.269 second advantage at the finish. Ayrton Gennetten, Blake Nimee, Jordan Goldesberry from 11th, and Bryce Norris from 8th starting position rounded out the top five.
Tyler Kuxhouse won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series main event.
Bill Waite Jr. Memorial
LaSalle Speedway
LaSalle, Illinois
Saturday, August 23, 2025
Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Qualifying Flight A
1. 79-Blake Nimee, 11.167[11]
2. 99D-Zach Daum, 11.230[4]
3. 77-Geoff Dodge, 11.322[3]
4. 16C-Max Guilford, 11.392[14]
5. 2W-Scott Neitzel, 11.404[18]
6. 65-Jordan Goldesberry, 11.442[1]
7. 96-Jake Blackhurst, 11.455[10]
8. 7A-Will Armitage, 11.497[12]
9. 42P-Preston Perlmutter, 11.561[13]
10. 6-Mario Clouser, 11.586[9]
11. 29L-Brayton Lynch, 11.612[6]
12. 25T-Travis Arenz, 11.660[2]
13. 87A-Austin Hartmann, 11.679[17]
14. GR8-Will Gerrits, 11.727[16]
15. 09-Clayton Rossmann, 11.763[15]
16. 4K-Kris Spitz, 11.882[8]
17. 47-Todd King, 12.001[5]
18. 25-Danny Schlafer, 12.086[7]
Qualifying Flight B
1. 85J-Logan Julien, 11.435[11]
2. 3-Ayrton Gennetten, 11.491[9]
3. 3N-Jake Neuman, 11.546[14]
4. 12-Corbin Gurley, 11.562[6]
5. 37-Bryce Norris, 11.597[4]
6. 01-Justin Standridge, 11.601[3]
7. 9K-Kyle Schuett, 11.739[7]
8. 3B-Shelby Bosie, 11.771[16]
9. 9-Tyler Duff, 11.774[2]
10. 68-Dave Uttech, 11.842[17]
11. 99-Tyler Brabant, 11.935[12]
12. 5H-Colton Fisher, 11.994[8]
13. 43-Jereme Schroeder, 12.025[10]
14. 4-Alex Pokorski, 12.067[5]
15. 21H-TJ Haddy, 12.263[15]
16. 45-Tim Haddy, 12.784[18]
17. 24-Scott Conger, 12.850[13]
18. 70-Eric Shelton, 13.087[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 2W-Scott Neitzel[2]
2. 77-Geoff Dodge[1]
3. 79-Blake Nimee[4]
4. 96-Jake Blackhurst[3]
5. 29L-Brayton Lynch[6]
6. 87A-Austin Hartmann[7]
7. 42P-Preston Perlmutter[5]
8. 09-Clayton Rossmann[8]
9. 47-Todd King[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 16C-Max Guilford[1]
2. 65-Jordan Goldesberry[2]
3. 99D-Zach Daum[4]
4. 6-Mario Clouser[5]
5. 4K-Kris Spitz[8]
6. 25T-Travis Arenz[6]
7. GR8-Will Gerrits[7]
8. 25-Danny Schlafer[9]
9. 7A-Will Armitage[3]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 3N-Jake Neuman[1]
2. 37-Bryce Norris[2]
3. 85J-Logan Julien[4]
4. 9K-Kyle Schuett[3]
5. 99-Tyler Brabant[6]
6. 9-Tyler Duff[5]
7. 21H-TJ Haddy[8]
8. 43-Jereme Schroeder[7]
9. 24-Scott Conger[9]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 12-Corbin Gurley[1]
2. 01-Justin Standridge[2]
3. 3-Ayrton Gennetten[4]
4. 3B-Shelby Bosie[3]
5. 5H-Colton Fisher[6]
6. 68-Dave Uttech[5]
7. 4-Alex Pokorski[7]
8. 70-Eric Shelton[9]
9. 45-Tim Haddy[8]
Dash #1 (4 Laps)
1. 99D-Zach Daum[1]
2. 3-Ayrton Gennetten[2]
3. 16C-Max Guilford[4]
4. 85J-Logan Julien[5]
5. 01-Justin Standridge[3]
Dash #2 (4 Laps)
1. 79-Blake Nimee[1]
2. 77-Geoff Dodge[2]
3. 2W-Scott Neitzel[3]
4. 37-Bryce Norris[4]
5. 3N-Jake Neuman[5]
B-Main (12 Laps)
1. 7A-Will Armitage[1]
2. 25T-Travis Arenz[3]
3. 9-Tyler Duff[2]
4. GR8-Will Gerrits[9]
5. 42P-Preston Perlmutter[7]
6. 43-Jereme Schroeder[10]
7. 21H-TJ Haddy[8]
8. 24-Scott Conger[16]
9. 4-Alex Pokorski[6]
10. 87A-Austin Hartmann[5]
11. 25-Danny Schlafer[13]
12. 47-Todd King[15]
13. 45-Tim Haddy[14]
14. 09-Clayton Rossmann[11]
15. 70-Eric Shelton[12]
DNS: 68-Dave Uttech
A-Main (30 Laps)
1. 85J-Logan Julien[7]
2. 3-Ayrton Gennetten[3]
3. 79-Blake Nimee[2]
4. 65-Jordan Goldesberry[11]
5. 37-Bryce Norris[8]
6. 99D-Zach Daum[1]
7. 96-Jake Blackhurst[13]
8. 01-Justin Standridge[9]
9. 6-Mario Clouser[15]
10. 9K-Kyle Schuett[12]
11. 2W-Scott Neitzel[6]
12. 99-Tyler Brabant[16]
13. 3N-Jake Neuman[10]
14. 29L-Brayton Lynch[17]
15. 4K-Kris Spitz[19]
16. 16C-Max Guilford[5]
17. 12-Corbin Gurley[24]
18. 7A-Will Armitage[20]
19. GR8-Will Gerrits[23]
20. 25T-Travis Arenz[21]
21. 3B-Shelby Bosie[14]
22. 5H-Colton Fisher[18]
23. 9-Tyler Duff[22]
24. 77-Geoff Dodge[4]
Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
Qualifying
1. 23Z-Zach Raidart, 13.400[8]
2. 8T-Adam Taylor, 13.442[11]
3. 711-Tyler Kuxhouse, 13.577[10]
4. 50-Rusty Egan, 13.745[15]
5. 29J-Ralph Johnson, 13.993[16]
6. 99J-Seth Johnson, 13.995[12]
7. 22-Greg Alt, 14.026[14]
8. 38-Allen Hafford, 14.103[7]
9. 4G-George Gaertner III, 14.206[9]
10. 14-Tim Cox, 14.399[2]
11. 41-Dennis Spitz, 14.514[13]
12. 12-Shawn Swim, 14.575[1]
13. 7-Trinity Uttech, 14.817[4]
14. 52-Craig Lager, 14.819[6]
15. 29OG-Tom Eller, 14.953[5]
16. 21T-Mitchell Reich, 15.182[3]
17. 7D-Josh Davidson, 15.545[17]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 711-Tyler Kuxhouse[3]
2. 23Z-Zach Raidart[4]
3. 29J-Ralph Johnson[2]
4. 7-Trinity Uttech[7]
5. 22-Greg Alt[1]
6. 4G-George Gaertner III[5]
7. 41-Dennis Spitz[6]
8. 7D-Josh Davidson[9]
9. 29OG-Tom Eller[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 8T-Adam Taylor[4]
2. 14-Tim Cox[5]
3. 50-Rusty Egan[3]
4. 38-Allen Hafford[1]
5. 12-Shawn Swim[6]
6. 52-Craig Lager[7]
7. 21T-Mitchell Reich[8]
8. 99J-Seth Johnson[2]
A-Main (20 Laps)
1. 711-Tyler Kuxhouse[2]
2. 23Z-Zach Raidart[4]
3. 50-Rusty Egan[1]
4. 29J-Ralph Johnson[5]
5. 14-Tim Cox[8]
6. 38-Allen Hafford[7]
7. 22-Greg Alt[6]
8. 7-Trinity Uttech[10]
9. 41-Dennis Spitz[14]
10. 52-Craig Lager[12]
11. 29OG-Tom Eller[15]
12. 4G-George Gaertner III[11]
13. 21T-Mitchell Reich[16]
14. 12-Shawn Swim[9]
15. 8T-Adam Taylor[3]
16. 7D-Josh Davidson[17]
17. 99J-Seth Johnson[13]