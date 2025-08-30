Feature Winners: Friday, August 29, 2025

|34 Raceway
|West Burlington, IA
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint Car Series
|
|Xavier Doney
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Attica Ambush
|Cap Henry
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Tye Mihocko
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|USAC National Midget Car Series
|
|Gavin Miller
|Brewerton Speedway
|Brewerton, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|
|Zach Sobotka
|Can-Am Speedway
|LaFargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Night of Champions
|George Sanford
|Deuce of Clubs Thunder Raceway
|Show Low, AZ
|USA
|POWRi Southwest Ecotech Midgets
|
|Dayton Shelton
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|IMCA RaceSaver Nationals
|Carson Bolden
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|IMCA RaceSaver Nationals
|John Carney II
|Electric City Speedway
|Black Eagle, MT
|USA
|ASCS National Tour / ASCS Frontier Region
|Montana Round Up
|Jason Martin
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Ryan Timms
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Aarik Andruskevitch
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Will Armitage
|Moler Raceway Park
|Williamsburg, OH
|USA
|Ohio Thunder RaceSaver 305 Sprint Car Series
|
|Jacob Stickle
|Ocean Speedway
|Watsonville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Season Championship
|Jake Haulot
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Dylan Westbrook
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Keegan Baker
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Logan Julien
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Ben Schmidt
|River Cities Speedway
|Grand Forks , ND
|USA
|Northern Outlaw Sprint Association
|
|Jade Hastings
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|High Limit Sprint Car Series
|Skagit Nationals
|Rico Abreu
|Tri-City Motor Speedway
|Auburn, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Chase Ridenour
|Tri-City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Logan McCandless
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|POWRi 360 Desert Series
|
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|John and Pee Wee Zematis Tribute Race
|Steven Drevicki
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|John and Pee Wee Zematis Tribute Race
|Anthony Macri