Feature Winners: Friday, August 29, 2025

Chase Ridenour in victory lane with this crew Friday night at Tri-City Motor Speedway. (Jim Denhamer Photo)
34 Raceway West Burlington, IA USA POWRi 410 Outlaw Sprint Car Series Xavier Doney
Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Attica Ambush Cap Henry
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Tye Mihocko
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA USAC National Midget Car Series Gavin Miller
Brewerton Speedway Brewerton, NY USA Empire Super Sprints Zach Sobotka
Can-Am Speedway LaFargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Night of Champions George Sanford
Deuce of Clubs Thunder Raceway Show Low, AZ USA POWRi Southwest Ecotech Midgets Dayton Shelton
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars IMCA RaceSaver Nationals Carson Bolden
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars IMCA RaceSaver Nationals John Carney II
Electric City Speedway Black Eagle, MT USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Montana Round Up Jason Martin
Huset’s Speedway Brandon, SD USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Timms
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Aarik Andruskevitch
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 410 Sprint Cars Will Armitage
Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder RaceSaver 305 Sprint Car Series Jacob Stickle
Ocean Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Jake Haulot
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Dylan Westbrook
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Keegan Baker
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Interstate Racing Association Logan Julien
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Ben Schmidt
River Cities Speedway Grand Forks , ND USA Northern Outlaw Sprint Association Jade Hastings
Skagit Speedway Alger, WA USA High Limit Sprint Car Series Skagit Nationals Rico Abreu
Tri-City Motor Speedway Auburn, MI USA Great Lakes Super Sprints Chase Ridenour
Tri-City Raceway Park Franklin, PA USA Winged 410 Sprint Cars Logan McCandless
Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 360 Desert Series Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series John and Pee Wee Zematis Tribute Race Steven Drevicki
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars John and Pee Wee Zematis Tribute Race Anthony Macri