Briggs Danner and Hayden Reinbold win 4 Crown openers

Rossburg,Ohio (September 18,2025)- A juiced up Eldora Speedway Thursday night provided plenty of “thrills and spills” and some excellent racing with the Amsoil USAC National Sprint Cars and NOS Energy USAC National Midgets as Night #1 of the 43rd 4 Crown Nationals kicked off.
Briggs Danner made a daring high side pass for the lead in the 30 lap sprint car feature and continued running near the wall the remained of the feature. Following Danner was Kyle Cummins, Kevin Thomas Jr., Daison Pursley and Jake Swanson.
Hayden Reinbold won the 25 lap USAC National Midget feature after holding on through red flags and several cautions. Chasing Reinbold to the stripe was Kevin Thomas Jr.,Jakeb Boxell, Justin Grant and Jacob Denney.
410 Sprints – Non-Winged
Thursday Night Thunder at the 4Crown Feature (30 Laps): 1. 39-Briggs Danner[2]; 2. 3P-Kyle Cummins[5]; 3. 3R-Kevin Thomas Jr[1]; 4. 86-Daison Pursley[11]; 5. 5T-Jake Swanson[10]; 6. 54-Matt Westfall[9]; 7. 19AZ-Mitchel Moles[16]; 8. 20-Brady Bacon[7]; 9. 57-Logan Seavey[3]; 10. 92-Chase Stockon[12]; 11. 5G-Gunnar Setser[17]; 12. 86S-Keith Sheffer Jr[20]; 13. 19-Hayden Reinbold[19]; 14. 06-Rylan Gray[13]; 15. 2B-Mario Clouser[15]; 16. 83C-Chance Crum[14]; 17. 4-Justin Grant[4]; 18. 17GP-Stevie Sussex III[8]; 19. 15-Carson Garrett[18]; 20. 49-Brian Ruhlman[23]; 21. 98-Saban Bibent[21]; 22. 21B-Ryan Barr[22]; 23. 21AZ-CJ Leary[6]; 24. 71P-Chelby Hinton[24]
Elliotts Custom Trailers and Carts Semi-Feature (12 Laps): 1. 83C-Chance Crum[1]; 2. 49-Brian Ruhlman[7]; 3. 21B-Ryan Barr[11]; 4. 71P-Chelby Hinton[8]; 5. 4K-Kayla Roell[6]; 6. 4J-Nathan Carle[4]; 7. 28-Brandon Mattox[12]; 8. 71B-Braxton Cummings[5]; 9. 10-Aric Gentry[19]; 10. 33-Mike Miller[14]; 11. 78-Rob Caho Jr[17]; 12. 23S-Max Adams[2]; 13. 1H-Korbyn Hayslett[3]; 14. 39G-Matt Goodnight[9]; 15. 2DI-Dustin Ingle[10]; 16. 10S-Jay Steinebach[13]; 17. 51-Mike Haggenbottom[15]; 18. 23D-Bryce Dues[18]; 19. 33M-Derek Hastings[16]
Car IQ Heat 1 (8 Laps): 1. 20-Brady Bacon[4]; 2. 19-Hayden Reinbold[2]; 3. 21AZ-CJ Leary[6]; 4. 39-Briggs Danner[5]; 5. 2B-Mario Clouser[3]; 6. 23S-Max Adams[1]; 7. 71B-Braxton Cummings[7]; 8. 2DI-Dustin Ingle[8]; 9. 33-Mike Miller[9]; 10. 23D-Bryce Dues[10]
K1 Race Gear Heat 2 (8 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins[6]; 2. 86S-Keith Sheffer Jr[2]; 3. 19AZ-Mitchel Moles[3]; 4. 3R-Kevin Thomas Jr[5]; 5. 92-Chase Stockon[4]; 6. 1H-Korbyn Hayslett[1]; 7. 49-Brian Ruhlman[9]; 8. 39G-Matt Goodnight[7]; 9. 51-Mike Haggenbottom[10]; 10. (DNS) 24M-Hunter Maddox
USACgearcom Heat 3 (8 Laps): 1. 17GP-Stevie Sussex III[2]; 2. 5G-Gunnar Setser[3]; 3. 4-Justin Grant[6]; 4. 5T-Jake Swanson[5]; 5. 06-Rylan Gray[4]; 6. 4J-Nathan Carle[1]; 7. 4K-Kayla Roell[7]; 8. 21B-Ryan Barr[8]; 9. 33M-Derek Hastings[10]; 10. 78-Rob Caho Jr[9]
CookOut Heat 4 (8 Laps): 1. 54-Matt Westfall[2]; 2. 15-Carson Garrett[3]; 3. 86-Daison Pursley[5]; 4. 57-Logan Seavey[6]; 5. 98-Saban Bibent[1]; 6. 83C-Chance Crum[4]; 7. 71P-Chelby Hinton[9]; 8. 28-Brandon Mattox[8]; 9. 10S-Jay Steinebach[7]; 10. 10-Aric Gentry[10]
Honest Abe Roofing Qualifying 1 (2 Laps): 1. 21AZ-CJ Leary, 00:15.700[37]; 2. 3P-Kyle Cummins, 00:15.704[34]; 3. 4-Justin Grant, 00:15.729[28]; 4. 57-Logan Seavey, 00:15.757[7]; 5. 39-Briggs Danner, 00:15.789[11]; 6. 3R-Kevin Thomas Jr, 00:15.858[27]; 7. 5T-Jake Swanson, 00:15.878[6]; 8. 86-Daison Pursley, 00:15.944[24]; 9. 20-Brady Bacon, 00:15.958[21]; 10. 92-Chase Stockon, 00:16.065[15]; 11. 06-Rylan Gray, 00:16.081[16]; 12. 83C-Chance Crum, 00:16.084[9]; 13. 2B-Mario Clouser, 00:16.085[39]; 14. 19AZ-Mitchel Moles, 00:16.135[4]; 15. 5G-Gunnar Setser, 00:16.137[13]; 16. 15-Carson Garrett, 00:16.153[30]; 17. 19-Hayden Reinbold, 00:16.236[17]; 18. 86S-Keith Sheffer Jr, 00:16.265[19]; 19. 17GP-Stevie Sussex III, 00:16.293[20]; 20. 54-Matt Westfall, 00:16.315[38]; 21. 23S-Max Adams, 00:16.329[10]; 22. 1H-Korbyn Hayslett, 00:16.357[36]; 23. 4J-Nathan Carle, 00:16.391[5]; 24. 98-Saban Bibent, 00:16.398[32]; 25. 71B-Braxton Cummings, 00:16.461[26]; 26. 39G-Matt Goodnight, 00:16.489[29]; 27. 4K-Kayla Roell, 00:16.517[3]; 28. 10S-Jay Steinebach, 00:16.602[33]; 29. 2DI-Dustin Ingle, 00:16.617[35]; 30. 24M-Hunter Maddox, 00:16.621[22]; 31. 21B-Ryan Barr, 00:16.644[25]; 32. 28-Brandon Mattox, 00:16.689[18]; 33. 33-Mike Miller, 00:16.707[40]; 34. 49-Brian Ruhlman, 00:16.733[23]; 35. 78-Rob Caho Jr, 00:16.739[31]; 36. 71P-Chelby Hinton, 00:16.772[1]; 37. 23D-Bryce Dues, 00:16.797[14]; 38. 51-Mike Haggenbottom, 00:17.078[8]; 39. 33M-Derek Hastings, 00:17.132[2]; 40. 10-Aric Gentry, 00:17.229[12]
USAC Midgets
Thursday Night Thunder at the 4Crown Feature (25 Laps): 1. 19AZ-Hayden Reinbold[6]; 2. 14-Kevin Thomas Jr[1]; 3. 14JB-Jakeb Boxell[9]; 4. 87-Justin Grant[7]; 5. 67-Jacob Denney[4]; 6. 4-Steven Snyder Jr[8]; 7. 57-Logan Seavey[5]; 8. 97-Gavin Miller[10]; 9. 71K-Cannon McIntosh[11]; 10. 83-Drake Edwards[2]; 11. 86-Daison Pursley[3]; 12. 63-Cale Coons[14]; 13. 4R-Ronnie Gardner[17]; 14. 07-Tim Kent[21]; 15. 21K-Cord Kisthardt[19]; 16. 43-Gunnar Setser[13]; 17. 97X-Zach Wigal[12]; 18. 97K-Kale Drake[15]; 19. 7X-Chase Stockon[16]; 20. 71B-Braxton Cummings[18]; 21. 40X-Mack Leopard[20]
Car IQ Heat 1 (8 Laps): 1. 87-Justin Grant[4]; 2. 86-Daison Pursley[5]; 3. 19AZ-Hayden Reinbold[6]; 4. 71K-Cannon McIntosh[3]; 5. 43-Gunnar Setser[2]; 6. 7X-Chase Stockon[1]; 7. 21K-Cord Kisthardt[7]
K1 Race Gear Heat 2 (8 Laps): 1. 4-Steven Snyder Jr[3]; 2. 14JB-Jakeb Boxell[4]; 3. 63-Cale Coons[2]; 4. 83-Drake Edwards[5]; 5. 57-Logan Seavey[6]; 6. 4R-Ronnie Gardner[1]; 7. (DNS) 40X-Mack Leopard
USACgearcom Heat 3 (8 Laps): 1. 14-Kevin Thomas Jr[5]; 2. 97K-Kale Drake[2]; 3. 67-Jacob Denney[6]; 4. 97X-Zach Wigal[3]; 5. 97-Gavin Miller[4]; 6. 07-Tim Kent[7]; 7. 71B-Braxton Cummings[1]
Honest Abe Roofing Qualifying 1 (2 Laps): 1. 19AZ-Hayden Reinbold, 00:16.072[7]; 2. 57-Logan Seavey, 00:16.230[17]; 3. 67-Jacob Denney, 00:16.266[4]; 4. 86-Daison Pursley, 00:16.279[8]; 5. 83-Drake Edwards, 00:16.336[5]; 6. 14-Kevin Thomas Jr, 00:16.345[12]; 7. 87-Justin Grant, 00:16.409[21]; 8. 14JB-Jakeb Boxell, 00:16.527[15]; 9. 97-Gavin Miller, 00:16.580[1]; 10. 71K-Cannon McIntosh, 00:16.636[9]; 11. 4-Steven Snyder Jr, 00:16.642[3]; 12. 97X-Zach Wigal, 00:16.762[6]; 13. 43-Gunnar Setser, 00:16.811[11]; 14. 63-Cale Coons, 00:16.899[16]; 15. 97K-Kale Drake, 00:16.903[13]; 16. 7X-Chase Stockon, 00:17.013[14]; 17. 4R-Ronnie Gardner, 00:17.041[10]; 18. 71B-Braxton Cummings, 00:17.373[18]; 19. 21K-Cord Kisthardt, 00:19.822[19]; 20. 40X-Mack Leopard, 00:19.822[2]; 21. 07-Tim Kent, 00:19.822[20]