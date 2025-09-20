Abreu Comes On Late to Win High Limit Portion of the 4-Crown

ROSSBURG, OH (September 20, 2025) — Rico Abreu made a late race pass of Aaron Reutzel to win the Kubota High Limit Racing portion of the 43rd 4-Crown Nationals at Eldora Speedway. Abreu had to use patience early in the 30 lap main event boxed into the sixth position for the first nine laps before moving his way through the field. Abreu took the lead by diamonding off turn two, getting by Aaron Reutzel for the victory.
43rd 4-Crown Nationals
Kubota High Limit Racing
Eldora Speedway
Rossburg, Ohio
Saturday, September 20, 2025
TJ Forged Qualifier #1 (8 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[4]
2. 88-Tanner Thorson[2]
3. 23-Chase Dietz[3]
4. 11N-Kasey Jedrzejek[5]
5. 7A-Will Armitage[7]
6. 64-Andy Pake[8]
7. 15K-Creed Kemenah[6]
8. 5-Brenham Crouch[1]
DMI Qualifier #2 (8 Laps)
1. 13-Daison Pursley[2]
2. 24-Rico Abreu[4]
3. 21H-Brady Bacon[1]
4. 6K-Kaleb Johnson[6]
5. 24D-Danny Sams III[3]
6. 1A-Ashton Torgerson[5]
7. 14K-Keith Sheffer Jr[7]
8. 9X-Tyler Duff[8]
BR Motorsports Qualifier #3 (8 Laps)
1. 42-Sye Lynch[2]
2. 7BC-Giovanni Scelzi[1]
3. 27H-Steven Snyder Jr[5]
4. 14-Justin Sanders[3]
5. 9-Chase Randall[4]
6. 19JR-Joel Myers Jr[6]
7. 11C-Kory Crabtree[8]
8. 17GP-Tim Shaffer[7]
Rod End Supply Qualifier #4 (8 Laps)
1. 19-Brent Marks[1]
2. 49-Brad Sweet[2]
3. 26-Justin Peck[4]
4. 51-JJ Hickle[3]
5. 5J-Jeremy Weaver[6]
6. 10RR-Darin Naida[5]
7. 23L-Jimmy Light[7]
8. 5C-DJ Christie[8]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 1A-Ashton Torgerson[2]
2. 5-Brenham Crouch[1]
3. 19JR-Joel Myers Jr[4]
4. 23L-Jimmy Light[9]
5. 10RR-Darin Naida[5]
6. 64-Andy Pake[3]
7. 15K-Creed Kemenah[6]
8. 17GP-Tim Shaffer[11]
9. 5C-DJ Christie[12]
10. 14K-Keith Sheffer Jr[7]
11. 11C-Kory Crabtree[8]
12. 9X-Tyler Duff[10]
Kubota A-Main (30 Laps)
1. 24-Rico Abreu[8]
2. 7BC-Giovanni Scelzi[9]
3. 87-Aaron Reutzel[1]
4. 1A-Ashton Torgerson[21]
5. 26-Justin Peck[6]
6. 49-Brad Sweet[10]
7. 88-Tanner Thorson[2]
8. 24D-Danny Sams III[19]
9. 23-Chase Dietz[11]
10. 9-Chase Randall[5]
11. 19JR-Joel Myers Jr[23]
12. 42-Sye Lynch[7]
13. 6K-Kaleb Johnson[15]
14. 21H-Brady Bacon[12]
15. 5-Brenham Crouch[22]
16. 14-Justin Sanders[16]
17. 23L-Jimmy Light[24]
18. 13-Daison Pursley[4]
19. 27H-Steven Snyder Jr[13]
20. 11N-Kasey Jedrzejek[14]
21. 19-Brent Marks[3]
22. 7A-Will Armitage[18]
23. 5J-Jeremy Weaver[20]
24. 51-JJ Hickle[17]