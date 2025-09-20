Feature Winners: Friday, September 19, 2025

|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|Big Sky Wingless Sprints
|
|Harrison White
|Circle City Raceway
|Indianapolis, IN
|USA
|Steel Block Sprints
|
|Harley Burns
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Daison Pursley
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|High Limit Sprint Car Series
|4-Crown Nationals
|Aaron Reutzel
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|Harbour City Thunda
|Joel Curd
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Harbour City Thunda
|Jock Goodyer
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Interstate Racing Association / MSTS 410 Sprint Cars / Northern Outlaw Sprint Association
|Jackson Nationals
|Rained Out
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Jackson Nationals
|Rained Out
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi WAR Sprint Car League / USAC Midwest Wingless Racing Association
|Hockett/McMillin Memorial
|Riley Kreisel
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League / ASCS Elite 410 Outlaw Sprint Car Series
|Hockett/McMillin Memorial
|Clinton Boyles
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|Focus Midgets
|Sportsman Classic
|River Merrill
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|Speed Tour Sprint Car Series
|Sportsman Classic
|Mike Murggoitio
|Outlaw Speedway
|Dundee, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|Outlaw Fall Nationals
|Jordan Thomas
|Paducah International Raceway
|Paducah, KY
|USA
|ASCS National Tour
|
|Jason Martin
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|
|Rained Out
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Ken Duke Jr.
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|United Racing Club
|
|Mike Walter II
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Ryan Orchard
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Trey Starks
|Southern Racecway
|Milton, FL
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Lance Moss
|the Flat Track at New Hampshire Motor Speedway
|Loudon, NH
|USA
|Sprint Cars of New England
|
|Will Hull
|the Flat Track at New Hampshire Motor Speedway
|Loudon, NH
|USA
|Xtreme Dirt Midget Association
|
|Jacob Perry
|Thunderbowl Raceway
|Tulare, CA
|USA
|World of Outlaws
|Dennis Roth Classic
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|Kevin Gobrecht Challenge
|Dylan Norris
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Kevin Gobrecht Challenge
|Freddie Rahmer