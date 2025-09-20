Feature Winners: Friday, September 19, 2025

_Top Features, ASCS National Tour, Big Sky Wingless Sprints, Circle City Raceway, Eldora Speedway, Empire Super Sprints, Great Lakes Super Sprints, High Limit Racing, Interstate Racing Association, Jackson Motorplex, Meridian Speedway, Midwest Sprint Touring Series, Northern Outlaw Sprint Association, PA Sprint Series, POWRi WAR Sprint League, River Cities Speedway, Selinsgrove Speedway, Skagit Speedway, Sprint Cars of New England, Thunderbowl Raceway, United Racing Club, United Sprint Car Series, USAC Midwest Wingless Racing Association, Williams Grove Speedway, World of Outlaws, Xtreme DIRTcar DMA Midgets
Daison Pursley after winning the GLSS feature at Eldora Speedway. (Jim Denhamer Photo)
Big Sky Speedway Billings, MT USA Big Sky Wingless Sprints Harrison White
Circle City Raceway Indianapolis, IN USA Steel Block Sprints Harley Burns
Eldora Speedway Rossburg, OH USA Great Lakes Super Sprints Daison Pursley
Eldora Speedway Rossburg, OH USA High Limit Sprint Car Series 4-Crown Nationals Aaron Reutzel
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Winged 360 Sprint Cars Harbour City Thunda Joel Curd
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Harbour City Thunda Jock Goodyer
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Interstate Racing Association / MSTS 410 Sprint Cars / Northern Outlaw Sprint Association Jackson Nationals Rained Out
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Jackson Nationals Rained Out
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car League / USAC Midwest Wingless Racing Association Hockett/McMillin Memorial Riley Kreisel
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League / ASCS Elite 410 Outlaw Sprint Car Series Hockett/McMillin Memorial Clinton Boyles
Meridian Speedway Meridian, ID USA Focus Midgets Sportsman Classic River Merrill
Meridian Speedway Meridian, ID USA Speed Tour Sprint Car Series Sportsman Classic Mike Murggoitio
Outlaw Speedway Dundee, NY USA Empire Super Sprints Outlaw Fall Nationals Jordan Thomas
Paducah International Raceway Paducah, KY USA ASCS National Tour Jason Martin
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Rained Out
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Ken Duke Jr.
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA United Racing Club Mike Walter II
Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Ryan Orchard
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Trey Starks
Southern Racecway Milton, FL USA United Sprint Car Series Lance Moss
the Flat Track at New Hampshire Motor Speedway Loudon, NH USA Sprint Cars of New England Will Hull
the Flat Track at New Hampshire Motor Speedway Loudon, NH USA Xtreme Dirt Midget Association Jacob Perry
Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA World of Outlaws Dennis Roth Classic Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Kevin Gobrecht Challenge Dylan Norris
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Kevin Gobrecht Challenge Freddie Rahmer