Gravel Wins Buckeye Brawl at Millstream

FINDLAY, OH (September 26, 2025) — David Gravel won the presented by NOS Energy Drink Friday night at Millstream Speedway. Gravel traded the lead with Buddy Kofoid multiple times before taking the top spot for good on lap 10, leading the remaining 20 circuits for the victory.
Kofoid, Logan Schuchart, Garret Williamson, and Kasey Jedrzejek from 11th starting position rounded out the top five.
Keith Sheffer II dominated the Great Lakes Traditional Sprints feature driving from fourth to first before the first corner and winning by 18.219 seconds over Dustin Ingle.
Sheldon Haudenschild’s Buckeye Brawl presented by NOS Energy Drink
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Millstream Speedway
Findlay, Ohio
Friday, September 26, 2025
Honest Abe Roofing Qualifying (2 Laps)
1. 41-Carson Macedo, 13.576[16]
2. 23-Garet Williamson, 13.635[22]
3. 17-Sheldon Haudenschild, 13.684[14]
4. 15C-Chris Andrews, 13.748[18]
5. 2-David Gravel, 13.795[13]
6. 1S-Logan Schuchart, 13.831[1]
7. 99-Skylar Gee, 13.834[28]
8. 15S-Kerry Madsen, 13.844[11]
9. 33W-Cap Henry, 13.873[15]
10. 83-Michael Kofoid, 13.884[9]
11. 11N-Kasey Jedrzejek, 13.920[23]
12. 17B-Bill Balog, 13.945[4]
13. 7S-Chris Windom, 13.995[12]
14. 2C-Cole Macedo, 14.040[2]
15. 17GP-Tim Shaffer, 14.071[3]
16. 18-Emerson Axsom, 14.103[17]
17. 28M-Conner Morrell, 14.135[20]
18. 6-Zach Hampton, 14.159[6]
19. 55-Hunter Schuerenberg, 14.263[25]
20. 15-Donny Schatz, 14.314[10]
21. 15T-Ryan Turner, 14.362[19]
22. 15K-Creed Kemenah, 14.373[8]
23. 28N-Trey Jacobs, 14.430[24]
24. 32-Bryce Lucius, 14.464[7]
25. 98-Ricky Peterson, 14.479[26]
26. 17R-Tylar Rankin, 14.578[27]
27. G5-Gage Pulkrabek, 14.582[29]
28. 10RR-Darin Naida, 14.587[5]
29. W20-Greg Wilson, 14.897[21]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 41-Carson Macedo[1]
2. 83-Michael Kofoid[4]
3. 99-Skylar Gee[3]
4. 15C-Chris Andrews[2]
5. 18-Emerson Axsom[6]
6. 7S-Chris Windom[5]
7. 98-Ricky Peterson[9]
8. 55-Hunter Schuerenberg[7]
9. 10RR-Darin Naida[10]
10. 15K-Creed Kemenah[8]
Real American Beer Heat Race #2 (8 Laps)
1. 23-Garet Williamson[1]
2. 2-David Gravel[2]
3. 15S-Kerry Madsen[3]
4. 11N-Kasey Jedrzejek[4]
5. 2C-Cole Macedo[5]
6. 15-Donny Schatz[7]
7. 17R-Tylar Rankin[9]
8. 28N-Trey Jacobs[8]
9. 28M-Conner Morrell[6]
10. W20-Greg Wilson[10]
WIX Filters Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17-Sheldon Haudenschild[1]
2. 1S-Logan Schuchart[2]
3. 33W-Cap Henry[3]
4. 17GP-Tim Shaffer[5]
5. 17B-Bill Balog[4]
6. 6-Zach Hampton[6]
7. G5-Gage Pulkrabek[9]
8. 15T-Ryan Turner[7]
9. 32-Bryce Lucius[8]
Toyota Dash (6 Laps)
1. 83-Michael Kofoid[1]
2. 2-David Gravel[3]
3. 23-Garet Williamson[2]
4. 1S-Logan Schuchart[4]
5. 17-Sheldon Haudenschild[6]
6. 41-Carson Macedo[5]
MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps)
1. 55-Hunter Schuerenberg[2]
2. 28M-Conner Morrell[1]
3. 28N-Trey Jacobs[6]
4. 98-Ricky Peterson[3]
5. 17R-Tylar Rankin[4]
6. 10RR-Darin Naida[8]
7. 15T-Ryan Turner[7]
8. 15K-Creed Kemenah[10]
9. G5-Gage Pulkrabek[5]
10. W20-Greg Wilson[11]
11. 32-Bryce Lucius[9]
NOS Energy Drink Feature (30 Laps)
1. 2-David Gravel[2]
2. 83-Michael Kofoid[1]
3. 1S-Logan Schuchart[4]
4. 23-Garet Williamson[3]
5. 11N-Kasey Jedrzejek[11]
6. 17-Sheldon Haudenschild[5]
7. 2C-Cole Macedo[14]
8. 17B-Bill Balog[15]
9. 41-Carson Macedo[6]
10. 15-Donny Schatz[17]
11. 55-Hunter Schuerenberg[19]
12. 7S-Chris Windom[16]
13. 17GP-Tim Shaffer[12]
14. 18-Emerson Axsom[13]
15. 10RR-Darin Naida[24]
16. 28N-Trey Jacobs[21]
17. 98-Ricky Peterson[22]
18. 33W-Cap Henry[9]
19. 6-Zach Hampton[18]
20. 15S-Kerry Madsen[8]
21. 99-Skylar Gee[7]
22. 28M-Conner Morrell[20]
23. 15C-Chris Andrews[10]
24. 17R-Tylar Rankin[23]
Great Lakes Traditional Sprints
MPD Racing Qualifying
1. 86-Keith Sheffer Jr, 16.381[4]
2. 0-Steve Irwin, 16.863[5]
3. 2DI-Dustin Ingle, 17.210[2]
4. 22-Brian Heitkamp, 17.753[1]
5. 33M-Derek Hastings, 17.849[7]
6. 9X-Tyler Gunn, 17.991[3]
7. 33-RJ Payne, 18.002[6]
DNS: 0J-Jeremy Atchison, 18.002
Miami Paint Heat Race #1 (8 Laps)
1. 86-Keith Sheffer Jr[4]
2. 2DI-Dustin Ingle[2]
3. 0-Steve Irwin[3]
4. 9X-Tyler Gunn[6]
5. 22-Brian Heitkamp[1]
6. 33M-Derek Hastings[5]
7. 33-RJ Payne[7]
8. 0J-Jeremy Atchison[8]
MacAllister CAT Rentals A-Main (20 Laps)
1. 86-Keith Sheffer Jr[4]
2. 2DI-Dustin Ingle[1]
3. 9X-Tyler Gunn[3]
4. 0-Steve Irwin[2]
5. 33M-Derek Hastings[6]
6. 33-RJ Payne[7]
7. 22-Brian Heitkamp[5]
8. 0J-Jeremy Atchison[8]