Andy Forsberg captures night #1 of Silver Cup

Placerville,Ca (March 6,2026)- Andy Forsberg won the 30 lap Sprint Car Challenge Tour feature at Silver Dollar Speedway Friday night over Austin Wood, Landon Brooks, Kaleb Montgomery and Josh Young,
360 Winged Sprints
A Main (30 Laps): 1. 92-Andy Forsberg[2]; 2. 2A-Austin Wood[11]; 3. 21L-Landon Brooks[7]; 4. 3-Kaleb Montgomery[13]; 5. 17J-Josh Young[12]; 6. 88-Brad Bumgarner[16]; 7. 26R-Levi Hillier[15]; 8. 17-Justin Sanders[6]; 9. 7H-Jake Haulot[17]; 10. 2XM-Max Mittry[5]; 11. 83T-Tanner Carrick[18]; 12. 12J-John Clark[14]; 13. 11VS-John Michael Bunch[9]; 14. 5-Aiden Larimer[19]; 15. 33-Dylan Bloomfield[3]; 16. 5R-Ryan Rocha[1]; 17. 29-Cole Croft[4]; 18. 40-Kinzer Cox[10]; 19. 25-Seth Standley[8]
Dash (6 Laps): 1. 5R-Ryan Rocha[2]; 2. 92-Andy Forsberg[3]; 3. 33-Dylan Bloomfield[4]; 4. 29-Cole Croft[1]; 5. 2XM-Max Mittry[6]; 6. 17-Justin Sanders[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 5R-Ryan Rocha[1]; 2. 92-Andy Forsberg[2]; 3. 11VS-John Michael Bunch[3]; 4. 2A-Austin Wood[5]; 5. 12J-John Clark[7]; 6. 88-Brad Bumgarner[6]; 7. 7C-Shane Golobic[4]
Heat 2 (8 Laps): 1. 33-Dylan Bloomfield[2]; 2. 21L-Landon Brooks[1]; 3. 2XM-Max Mittry[4]; 4. 17J-Josh Young[3]; 5. 26R-Levi Hillier[6]; 6. 7H-Jake Haulot[5]; 7. 5-Aiden Larimer[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 17-Justin Sanders[1]; 2. 25-Seth Standley[3]; 3. 40-Kinzer Cox[5]; 4. 3-Kaleb Montgomery[7]; 5. 29-Cole Croft[4]; 6. 83T-Tanner Carrick[2]; 7. 8R-Casey Schmitz[6]
Qualifying: 1. 7C-Shane Golobic, 12.251[21]; 2. 2XM-Max Mittry, 12.277[14]; 3. 29-Cole Croft, 12.469[7]; 4. 5R-Ryan Rocha, 12.472[10]; 5. 21L-Landon Brooks, 12.509[18]; 6. 17-Justin Sanders, 12.519[17]; 7. 92-Andy Forsberg, 12.534[13]; 8. 33-Dylan Bloomfield, 12.551[9]; 9. 83T-Tanner Carrick, 12.643[5]; 10. 11VS-John Michael Bunch, 12.659[15]; 11. 17J-Josh Young, 12.663[20]; 12. 25-Seth Standley, 12.745[8]; 13. 2A-Austin Wood, 12.779[4]; 14. 7H-Jake Haulot, 12.779[16]; 15. 40-Kinzer Cox, 12.977[11]; 16. 88-Brad Bumgarner, 12.997[19]; 17. 26R-Levi Hillier, 13.084[2]; 18. 8R-Casey Schmitz, 13.088[12]; 19. 12J-John Clark, 13.542[1]; 20. 5-Aiden Larimer, 13.827[3]; 21. 3-Kaleb Montgomery[6]