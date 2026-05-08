Dominic Scelzi takes Silver Dollar checkers

Chico,CA (May 8,2026)- Dominic Scelzi took the lead late in the 30 lap NARC feature at Silver Dollar Speedway and drove to victory Friday night. Following Scelzi was Sean Becker, Max Mittry, DJ Netto and Dominic Gorden.
410 Winged Sprints
A Main (30 Laps): 1. 41-Dominic Scelzi[2]; 2. 7B-Sean Becker[1]; 3. 2XM-Max Mittry[7]; 4. 88N-DJ Netto[3]; 5. 10-Dominic Gorden[13]; 6. 21L-Landon Brooks[17]; 7. 2A-Austin Wood[18]; 8. 0-Tim Kaeding[15]; 9. 92-Andy Forsberg[10]; 10. 17W-Shane Golobic[9]; 11. 29-Bud Kaeding[11]; 12. 73B-Braden Chiaramonte[4]; 13. 7-Seth Standley[8]; 14. 12J-John Clark[19]; 15. 22K-Kayden Smith[20]; 16. 2X-Justin Sanders[5]; 17. 17-Kaleb Montgomery[14]; 18. 5S-RC Smith[16]; 19. 5K-Dylan Bloomfield[6]; 20. 15-Nick Parker[12]
Heat 1 (8 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 2XM-Max Mittry[2]; 3. 88N-DJ Netto[4]; 4. 92-Andy Forsberg[3]; 5. 10-Dominic Gorden[5]; 6. 5S-RC Smith[6]; 7. 12J-John Clark[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 73B-Braden Chiaramonte[2]; 2. 5K-Dylan Bloomfield[4]; 3. 17W-Shane Golobic[1]; 4. 29-Bud Kaeding[5]; 5. 17-Kaleb Montgomery[3]; 6. 21L-Landon Brooks[6]; 7. 22K-Kayden Smith[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 7B-Sean Becker[2]; 2. 7-Seth Standley[1]; 3. 41-Dominic Scelzi[4]; 4. 15-Nick Parker[6]; 5. 0-Tim Kaeding[3]; 6. 2A-Austin Wood[5]
Qualifying: 1. 88N-DJ Netto, 11.129[17]; 2. 5K-Dylan Bloomfield, 11.183[4]; 3. 41-Dominic Scelzi, 11.264[13]; 4. 2X-Justin Sanders, 11.275[11]; 5. 17W-Shane Golobic, 11.284[3]; 6. 7-Seth Standley, 11.290[8]; 7. 2XM-Max Mittry, 11.313[15]; 8. 73B-Braden Chiaramonte, 11.364[14]; 9. 7B-Sean Becker, 11.385[6]; 10. 92-Andy Forsberg, 11.403[7]; 11. 17-Kaleb Montgomery, 11.453[18]; 12. 0-Tim Kaeding, 11.503[19]; 13. 10-Dominic Gorden, 11.505[20]; 14. 29-Bud Kaeding, 11.515[5]; 15. 2A-Austin Wood, 11.572[10]; 16. 5S-RC Smith, 11.583[9]; 17. 21L-Landon Brooks, 11.760[1]; 18. 15-Nick Parker, 11.866[16]; 19. 12J-John Clark, 11.960[2]; 20. 22K-Kayden Smith, 11.977[12]