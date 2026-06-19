Mitchell Moles wins USAC Sprintweek main at Big Diamond

Richie Murray
June 18, 2026
USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: June 18, 2026 – Big Diamond Speedway – Pottsville, Pennsylvania – Yokohama Tire Eastern Storm Presented by Levan Machine – 3/8-Mile Dirt Track
LEARNLAB QUALIFYING: 1. Briggs Danner, 39, Hogue-14.871; 2. Kyle Cummins, 3p, Petty-14.927; 3. Justin Grant, 4, TOPP-14.972; 4. Brady Bacon, 20, Dyson-15.201; 5. Mitchel Moles, 19AZ, Reinbold/Underwood-15.255; 6. Chase Stockon, 92, Sertich-15.277; 7. Jake Swanson, 5T, Daming Swanson-15.284; 8. C.J. Leary, 30, Leary-15.292; 9. Hayden Reinbold, 19, Reinbold/Underwood-15.301; 10. Cale Coons, 63, Dooling/Curb-Agajanian-15.319; 11. Logan Seavey, 57, Abacus-15.324; 12. Robert Ballou, 12, Ballou-15.331; 13. Christian Bruno, 3BC, JMO-15.373; 14. Kevin Thomas Jr., 3R, Rock Steady-15.404; 15. Ricky Lewis, 41, Lewis-15.521; 16. Charles Davis Jr., 47, Davis-15.543; 17. Ronald Helmick, 22R, Helmick-15.698; 18. Steven Drevicki, 19s, Drevicki-15.737; 19. Olivia Thayer, 39T, Thayer-16.536; 20. Dirk Rimrott, 1x, Rimrott-17.062; 21. James Turnbull II, 5, Baldwin/Fox-NT.
K1 RACEGEAR FIRST HEAT: (8 laps, all transfer to the feature, starting positions in parentheses) 1. Charles Davis Jr. (1), 2. Brady Bacon (5), 3. Cale Coons (3), 4. Briggs Danner (6), 5. Jake Swanson (4), 6. Christian Bruno (2), 7. Olivia Thayer (7). 2:05.481
TJ FORGED SECOND HEAT: (8 laps, all transfer to the feature, starting positions in parentheses) 1. Kevin Thomas Jr. (2), 2. Mitchel Moles (5), 3. Ronald Helmick (1), 4. C.J. Leary (4), 5. Kyle Cummins (6), 6. Logan Seavey (3). 2:04.080
K & N FILTERS THIRD HEAT: (8 laps, all transfer to the feature, starting positions in parentheses) 1. Ricky Lewis (2), 2. Steven Drevicki (1), 3. Robert Ballou (3), 4. Chase Stockon (5), 5. Hayden Reinbold (4), 6. Justin Grant (6), 7. James Turnbull II (7). 2:07.317
FEATURE: (30 laps, starting positions in parentheses) 1. Mitchel Moles (2), 2. Briggs Danner (6), 3. Brady Bacon (3), 4. Justin Grant (4), 5. Chase Stockon (1), 6. Robert Ballou (15), 7. Kyle Cummins (5), 8. Jake Swanson (10), 9. Hayden Reinbold (12), 10. Ricky Lewis (8), 11. Cale Coons (13), 12. Christian Bruno (16), 13. Steven Drevicki (18), 14. C.J. Leary (11), 15. Kevin Thomas Jr. (7), 16. Charles Davis Jr. (9), 17. Ronald Helmick (17), 18. James Turnbull II (20), 19. Olivia Thayer (19), 20. Logan Seavey (14), 21. Dirk Rimrott (21). NT
FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Mitchel Moles.
USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Kyle Cummins-1508, 2-Justin Grant-1414, 3-Mitchel Moles-1413, 4-Briggs Danner-1343, 5-Jake Swanson-1253, 6-Chase Stockon-1220, 7-Logan Seavey-1213, 8-Kevin Thomas Jr.-1210, 9-C.J. Leary-1149, 10-Robert Ballou-1105.
USAC YOKOHAMA TIRE EASTERN STORM PRESENTED BY LEVAN MACHINE POINTS: 1-Brady Bacon-215, 2-Mitchel Moles-214, 3-Kyle Cummins-202, 4-Briggs Danner-201, 5-Justin Grant-196, 6-Chase Stockon-182, 7-Jake Swanson-181, 8-Robert Ballou-166, 9-Cale Coons-150, 10-C.J. Leary-149.
USAC PARALLAX GROUP NATIONAL PASSING MASTER POINTS: 1-Kevin Thomas Jr.-68, 2-Hayden Reinbold-64, 3-Cale Coons-61, 4-Briggs Danner-56, 5-Robert Ballou-56, 6-Justin Grant-54, 7-Jacob Denney-52, 8-Chase Stockon-46, 9-Brady Bacon-44, 10-Logan Calderwood-39.
USAC EASTERN STORM PARALLAX GROUP PASSING MASTER POINTS: 1-Christian Bruno-18, 2-Mitchel Moles-16, 3-Briggs Danner-15, 4-Robert Ballou-15, 5-Brady Bacon-13, 6-Chase Stockon-12, 7-Jake Swanson-7, 8-Hayden Reinbold-7, 9-Steven Drevicki-7, 10-Jason Cherry-5.
NEXT USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: June 19, 2026 – Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, Pennsylvania – Yokohama Tire Eastern Storm Presented by Levan Machine – 1/2-Mile Dirt Track
CONTINGENCY AWARD WINNERS:
Dirt Draft Hot Laps Fastest Driver: Jake Swanson (15.166)
LearnLab Fast Qualifier: Briggs Danner (14.871)
K1 RaceGear First Heat Winner: Charles Davis Jr.
TJ Forged Second Heat Winner: Kevin Thomas Jr.
K & N Filters Third Heat Winner: Ricky Lewis
Rod End Supply Hard Charger: Robert Ballou (15th to 6th)
K & N Filters Clean Air Award: Mitchel Moles (30 laps led)