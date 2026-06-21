Zeth Sabo wins “Ohio Speedweek” finale at Wayne County

Orville,Oh (June 20,2026)- Zeth Sabo battled and won the NAPA All Star Circuit of Champions “Ohio Speedweek” finale Saturday night at Wayne County Speedway. Following Sabo was Darin Naida (for the 2nd time this week), Kalib Henry, Cap Henry and Cale Thomas. Cap Henry was crowned Speedweek champion.
410 Sprints – Winged
NAPA Auto Parts A Feature (35 Laps): 1. 29Z-Zeth Sabo[2]; 2. 11N-Darin Naida[9]; 3. 101-Kalib Henry[5]; 4. 33W-Cap Henry[1]; 5. 49X-Cale Thomas[3]; 6. 48-Danny Dietrich[4]; 7. 66-Ryan Newton[13]; 8. 22-Brandon Spithaler[7]; 9. 19-TJ Michael[14]; 10. 27H-Bryce Lucius[11]; 11. 14-Zane DeVault[24]; 12. 44-Aiden Price[23]; 13. 25R-Jordan Ryan[21]; 14. 45-Tim Shaffer[18]; 15. 28N-Trey Jacobs[12]; 16. 68G-Tyler Gunn[22]; 17. 98-Ricky Peterson[15]; 18. 97-Zach Hampton[10]; 19. 5E-Bobby Elliott[17]; 20. 71-Scott Bogucki[8]; 21. 20B-Cody Bova[25]; 22. 3J-John Jerich[16]; 23. 7DK-Dylan Kingan[19]; 24. 29-Logan McCandless[6]; 25. 16-Danny Mumaw[20]
Tub OTowels B Feature (12 Laps): 1. 25R-Jordan Ryan[10]; 2. 68G-Tyler Gunn[2]; 3. 44-Aiden Price[3]; 4. 14-Zane DeVault[1]; 5. 38-Leyton Wagner[11]; 6. 20B-Cody Bova[5]; 7. 70-Henry Malcuit[6]; 8. 47-Todd King[16]; 9. AU55-Parker Scott[9]; 10. 81-Rayce Jacobs[14]; 11. 25-Chris Myers[12]; 12. 25S-Cody Stillion[17]; 13. 1-Jamie Myers[8]; 14. 7*-Tyler Street[4]; 15. 15K-Creed Kemenah[7]; 16. 35-Stuart Brubaker[13]; 17. 8T-Tanner Tecco[15]; 18. (DNS) 5P-Gavan Boschele
Level Utilities Dash (6 Laps): 1. 33W-Cap Henry[5]; 2. 29Z-Zeth Sabo[2]; 3. 49X-Cale Thomas[4]; 4. 48-Danny Dietrich[7]; 5. 101-Kalib Henry[1]; 6. 29-Logan McCandless[3]; 7. 22-Brandon Spithaler[8]; 8. 71-Scott Bogucki[6]
Premier Planning Services Heat 1 (8 Laps): 1. 22-Brandon Spithaler[4]; 2. 29-Logan McCandless[3]; 3. 97-Zach Hampton[2]; 4. 19-TJ Michael[1]; 5. 45-Tim Shaffer[5]; 6. 44-Aiden Price[6]; 7. AU55-Parker Scott[8]; 8. 25R-Jordan Ryan[7]; 9. 47-Todd King[9]; 10. 25S-Cody Stillion[10]
All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat 2 (8 Laps): 1. 71-Scott Bogucki[3]; 2. 49X-Cale Thomas[4]; 3. 66-Ryan Newton[6]; 4. 98-Ricky Peterson[1]; 5. 3J-John Jerich[2]; 6. 70-Henry Malcuit[7]; 7. 20B-Cody Bova[5]; 8. 35-Stuart Brubaker[9]; 9. 8T-Tanner Tecco[8]
Adaptive One Calipers Heat 3 (8 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[3]; 2. 11N-Darin Naida[6]; 3. 28N-Trey Jacobs[1]; 4. 101-Kalib Henry[4]; 5. 16-Danny Mumaw[9]; 6. 7*-Tyler Street[7]; 7. 14-Zane DeVault[2]; 8. 15K-Creed Kemenah[5]; 9. 81-Rayce Jacobs[8]; 10. 5P-Gavan Boschele[10]
Bazell Race Fuels Heat 4 (8 Laps): 1. 33W-Cap Henry[3]; 2. 27H-Bryce Lucius[1]; 3. 29Z-Zeth Sabo[4]; 4. 5E-Bobby Elliott[6]; 5. 7DK-Dylan Kingan[7]; 6. 1-Jamie Myers[9]; 7. 68G-Tyler Gunn[2]; 8. 25-Chris Myers[8]; 9. 38-Leyton Wagner[5]
Capitol Custom Trailers Qualifying – Flight A (2 Laps): 1. 22-Brandon Spithaler, 14.706[1]; 2. 49X-Cale Thomas, 14.778[9]; 3. 29-Logan McCandless, 15.173[5]; 4. 71-Scott Bogucki, 15.186[4]; 5. 97-Zach Hampton, 15.187[7]; 6. 3J-John Jerich, 15.444[3]; 7. 19-TJ Michael, 15.595[14]; 8. 98-Ricky Peterson, 15.611[8]; 9. 45-Tim Shaffer, 15.689[2]; 10. 20B-Cody Bova, 15.713[16]; 11. 44-Aiden Price, 15.845[18]; 12. 66-Ryan Newton, 15.850[15]; 13. 25R-Jordan Ryan, 15.890[17]; 14. 70-Henry Malcuit, 16.076[12]; 15. AU55-Parker Scott, 16.161[10]; 16. 8T-Tanner Tecco, 16.213[6]; 17. 47-Todd King, 16.307[13]; 18. 35-Stuart Brubaker, 16.860[19]; 19. 25S-Cody Stillion, 59.998[11]
Capitol Custom Trailers Qualifying – Flight B (2 Laps): 1. 101-Kalib Henry, 15.635[5]; 2. 29Z-Zeth Sabo, 15.933[1]; 3. 48-Danny Dietrich, 16.096[6]; 4. 33W-Cap Henry, 16.145[18]; 5. 14-Zane DeVault, 16.499[13]; 6. 68G-Tyler Gunn, 16.602[3]; 7. 28N-Trey Jacobs, 16.650[11]; 8. 27H-Bryce Lucius, 16.764[7]; 9. 15K-Creed Kemenah, 16.796[17]; 10. 38-Leyton Wagner, 16.864[8]; 11. 11N-Darin Naida, 16.924[15]; 12. 5E-Bobby Elliott, 17.004[12]; 13. 7*-Tyler Street, 17.039[14]; 14. 7DK-Dylan Kingan, 17.045[2]; 15. 81-Rayce Jacobs, 17.064[16]; 16. 25-Chris Myers, 17.144[10]; 17. 16-Danny Mumaw, 17.397[9]; 18. 1-Jamie Myers, 18.056[19]; 19. 5P-Gavan Boschele, 59.999[4]