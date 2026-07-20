Photo Gallery: 43rd Kings Royal at Eldora Speedway Eldora Speedway, Kings Royal, Media Gallery, Photo Gallery, World of Outlaws Dave Argabright crowns Anthony Macri after winning the Kings Royal Saturday night at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo) Donny Schatz. (T.J. Buffenbarger Photo) Jacob Allen. (T.J. Buffenbarger Photo) Chase Dietz. (T.J. Buffenbarger Photo) Cole Macedo. (T.J. Buffenbarger Photo) Darin Naida. (T.J. Buffenbarger Photo) Emerson Axsom. (T.J. Buffenbarger Photo) Specer Bayston. (T.J. Buffenbarger Photo) Parker Price-Miller. (T.J. Buffenbarger Photo) Anthony Macri. (T.J. Buffenbarger Photo) Tanner Holmes. (T.J. Buffenbarger Photo) Aaron Reutzel. (T.J. Buffenbarger Photo) Chris Windom. (T.J. Buffenbarger Photo) Gage Pulkrabek. (T.J. Buffenbarger Photo) Buddy Kofoid. (T.J. Buffenbarger Photo) Brad Lamberson. (T.J. Buffenbarger Photo) Tyler Courtney. (T.J. Buffenbarger Photo) Jeremy Weaver. (T.J. Buffenbarger Photo) Dave Argabright crowns Anthony Macri after winning the Kings Royal Saturday night at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo) Anthony Macri after winning the 43rd Kings Royal. (T.J. Buffenbarger Photo) Anthony Macri after winning the 43rd Kings Royal. (T.J. Buffenbarger Photo) Anthony Macri with family and friends after winning the 43rd Kings Royal. (T.J. Buffenbarger Photo) Eldora SpeedwayKings RoyalPhoto GalleryWorld of Outlaws