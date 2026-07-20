Photo Gallery: 43rd Kings Royal at Eldora Speedway

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Dave Argabright crowns Anthony Macri after winning the Kings Royal Saturday night at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo)
Dave Argabright crowns Anthony Macri after winning the Kings Royal Saturday night at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo)