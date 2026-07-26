Feature Winners: Saturday, July 25, 2026

_Front Page News, 34 Raceway, Action Sprint Tour, Antioch Speedway, Arlington Raceway, ASCS Gunsmoke Region, ASCS National Tour, ASCS Northern Plains Region, ASCS Western Plains Region, Atomic Speedway, Attica Fremont Championship Series, Badger Midget Auto Racing Association, Butler Motor Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Creek County Speedway, Eagle Raceway, Farmington Empire Speedway, Fremont Speedway, Gladiator Sprint Tour, Great Lakes Super Sprints, High Limit Racing, Hunt Magnetos Wingless Tour, I-90 Speedway, Interstate Racing Association, Interstate Sprint Car Series, ISMA/MSS Supermodifieds, Kennedale Speedway Park, Knoxville Raceway, Kokomo Speedway, Laurel Highlands Sprints, Lawton Speedway, Michaels' Mercer Raceway, Midwest Sprint Car Association (WI), Northern California Modified Association, Northwest Focus Midget Car Series, Ohio Thunder IMCA RaceSaver Series, Ohio Valley Sprint Car Association, Oil Capital Racing Series, PA Sprint Series, Path Valley Speedway Park, Port Royal Speedway, POWRi IMRA Midget Series, POWRi National Midget League, POWRi West Midget League, Race For the Million, Route 66 Motor Speedway, RUSH Racing Series, Santa Maria Speedway, Sharon Speedway, Skagit Speedway, Sprint Car Challenge Tour, UMSS - Traditional Sprint Car Series, UMSS - Winged Sprint Car Series, United Sprint Car Series, United States Speed Association, USAC National Sprint Car Series, USAC Western States Midget Series, Vado Speedway Park, Virginia Sprint Series, Wayne County Speedway, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Wisconsin WingLESS Sprint Cars, World of Outlaws, Xtreme DIRTcar DMA Midgets
Chase Ridenour. (T.J. Buffenbarger Photo)
Chase Ridenour. (T.J. Buffenbarger Photo)
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
34 Raceway West Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Luke Lane
All American Speedway Roseville, CA USA NCMA Sprint Car Series Tony Hunt
Antioch Speedway Antioch, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Jacob Tuttle
Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Gladiator Sprint Tour Cale Stinson
Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Xtreme Dirt Midget Association Daniel Piastika
Berlin Raceway Marne, MI USA Race for the Million Jake Trainor
Berlin Raceway Marne, MI USA Race for the Million JoJo Helberg
Big Sky Speedway Billings, MT USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Brockville Ontario Speedway Brockville, ONT CAN Action Sprint Tour Josh Verne Jr.
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Legends of the Past Sterling Cling
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA Interstate Racing Association Jerry Richert Memorial Christopher Thram
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series / Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Jerry Richert Memorial Cam Schafer
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Jerry Richert Memorial Mike Mueller
Cottonwood Speedway Cottonwood, AL USA Renegade Winged Sprints Brandon Grubaugh
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Winged 305 Sprint Cars Joshua Tyre
Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Great Lakes Super Sprints Chase Ridenour
Devil’s Lake Speedway Crary, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Adam Sobolik
Dixie Speedway WeoodStock, GA USA United Sprint Car Series Helton Memorial Rained Out
Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA ASCS National Tour / ASCS Gunsmoke Region Steve King Memorial Sam Hafertepe Jr.
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Trevor Grossenbacher
Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Gage Montgomery
Florence Speedway Walton, KY USA Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series Dylan Troyer
Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS 305 Sprint Cars Bryan Sebetto
Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS 410 Sprint Cars Chris Andrews
Gillette Thunder Speedway Gillette, WY USA ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region Kelly Miller
I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Indianapolis Speedrome Indianapolis, IN USA USSA Kenyon Midgets Danny O’Gara
Jennerstown Speedway Jennerstown, PA USA ISMA/MSA Supermodifieds Tyler Shullick
Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Winged 305 Sprint Cars Marcus Thomas
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Clint Garner
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Timms
Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Series Indiana Sprint Week Kevin Thomas Jr.
Lancaster Motorplex Lancaster, NY USA 350 Outlaw Supermodified/Sprint Series Danny Shirey
Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Kayden Cole
Macon Speedway Macon, IL USA POWRi IMRA Mario Clouser
Macon Speedway Macon, IL USA Non-Wing Sprint Cars Aric Gentry
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Sean Becker
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars David Derr Jr.
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Jarrett Rosencrance
Path Valley Speedway Spring Run, PA USA PA Sprint Series Kolby Weaver
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Brandon Waelti
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Ben Schmidt
Port City Raceway Tulsa, OK USA POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League Sooner SpeedWeek Jonathan Beason
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA High Limit Racing Greg Hodnett Classic Brent Marks
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Non-Wing Super Sportsman Steve Wilbur
River City Speedway St. Helens, OR USA Northwest Focus Midget Car Series Alex Peck
Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX USA Winged 305 Sprint Cars Brylee Kilmer
Santa Maria Speedway Nipomo, CA USA USAC Western States Midget Car Series Jett Yantis
Santa Maria Speedway Nipomo, CA USA Winged 305 Sprint Cars Corey Ballard
Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Sprint Car Series John Mollick
Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Dylan Norris
Skagit Speedway Alger, WA USA Sprint Car Challenge Tour Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek Jason Solwold
Southern Oregon Speedway Central Point, OR USA Interstate Sprint Car Series Bailey Hibbard
Springfield Raceway Springfield, MO USA Oil Capital Racing Series Fred Mattox
Vado Speedway Park Vado, NM USA Non-Wing 360 Sprint Cars Don Grable
Wayne County Speedway Orrville, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Tyler Street
Weedsport Speedway Weedsport, NY USA World of Outlaws Sheldon Haudenschild
Winchester Speedway Winchester, VA USA Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series Cole Dewease
Woodhull Raceway Woodhull, NY USA CRSA Sprints Mikey Smith