Feature Winners: Saturday, July 25, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|34 Raceway
|West Burlington, IA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Luke Lane
|All American Speedway
|Roseville, CA
|USA
|NCMA Sprint Car Series
|
|Tony Hunt
|Antioch Speedway
|Antioch, CA
|USA
|Hunt Magnetos Wingless Tour
|
|Jacob Tuttle
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Atomic Speedway
|Chillicothe, OH
|USA
|Gladiator Sprint Tour
|
|Cale Stinson
|Bear Ridge Speedway
|Bradford, VT
|USA
|Xtreme Dirt Midget Association
|
|Daniel Piastika
|Berlin Raceway
|Marne, MI
|USA
|Race for the Million
|
|Jake Trainor
|Berlin Raceway
|Marne, MI
|USA
|Race for the Million
|
|JoJo Helberg
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Brockville Ontario Speedway
|Brockville, ONT
|CAN
|Action Sprint Tour
|
|Josh Verne Jr.
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Legends of the Past
|Sterling Cling
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|Jerry Richert Memorial
|Christopher Thram
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Traditional Sprint Car Series / Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|Jerry Richert Memorial
|Cam Schafer
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|Jerry Richert Memorial
|Mike Mueller
|Cottonwood Speedway
|Cottonwood, AL
|USA
|Renegade Winged Sprints
|
|Brandon Grubaugh
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Joshua Tyre
|Crystal Motor Speedway
|Crystal, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Chase Ridenour
|Devil’s Lake Speedway
|Crary, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|
|Adam Sobolik
|Dixie Speedway
|WeoodStock, GA
|USA
|United Sprint Car Series
|Helton Memorial
|Rained Out
|Dodge City Raceway Park
|Dodge City, KS
|USA
|ASCS National Tour / ASCS Gunsmoke Region
|Steve King Memorial
|Sam Hafertepe Jr.
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Trevor Grossenbacher
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Gage Montgomery
|Florence Speedway
|Walton, KY
|USA
|Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
|
|Dylan Troyer
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|AFCS 305 Sprint Cars
|
|Bryan Sebetto
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|AFCS 410 Sprint Cars
|
|Chris Andrews
|Gillette Thunder Speedway
|Gillette, WY
|USA
|ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region
|
|Kelly Miller
|I-90 Speedway
|Hartford, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Indianapolis Speedrome
|Indianapolis, IN
|USA
|USSA Kenyon Midgets
|
|Danny O’Gara
|Jennerstown Speedway
|Jennerstown, PA
|USA
|ISMA/MSA Supermodifieds
|
|Tyler Shullick
|Kennedale Speedway Park
|Kennedale, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Marcus Thomas
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Clint Garner
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Ryan Timms
|Kokomo Speedway
|Kokomo, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Indiana Sprint Week
|Kevin Thomas Jr.
|Lancaster Motorplex
|Lancaster, NY
|USA
|350 Outlaw Supermodified/Sprint Series
|
|Danny Shirey
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Kayden Cole
|Macon Speedway
|Macon, IL
|USA
|POWRi IMRA
|
|Mario Clouser
|Macon Speedway
|Macon, IL
|USA
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Aric Gentry
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Sean Becker
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|David Derr Jr.
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jarrett Rosencrance
|Path Valley Speedway
|Spring Run, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Kolby Weaver
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association
|
|Brandon Waelti
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Ben Schmidt
|Port City Raceway
|Tulsa, OK
|USA
|POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League
|Sooner SpeedWeek
|Jonathan Beason
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|High Limit Racing
|Greg Hodnett Classic
|Brent Marks
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|Non-Wing Super Sportsman
|
|Steve Wilbur
|River City Speedway
|St. Helens, OR
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Alex Peck
|Route 66 Motor Speedway
|Amarillo, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Brylee Kilmer
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|USA
|USAC Western States Midget Car Series
|
|Jett Yantis
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Corey Ballard
|Sharon Speedway
|Hartford, OH
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|John Mollick
|Sharon Speedway
|Hartford, OH
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Dylan Norris
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Sprint Car Challenge Tour
|Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek
|Jason Solwold
|Southern Oregon Speedway
|Central Point, OR
|USA
|Interstate Sprint Car Series
|
|Bailey Hibbard
|Springfield Raceway
|Springfield, MO
|USA
|Oil Capital Racing Series
|
|Fred Mattox
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|Non-Wing 360 Sprint Cars
|
|Don Grable
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|USA
|Ohio Valley Sprint Car Association
|
|Tyler Street
|Weedsport Speedway
|Weedsport, NY
|USA
|World of Outlaws
|
|Sheldon Haudenschild
|Winchester Speedway
|Winchester, VA
|USA
|Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series
|
|Cole Dewease
|Woodhull Raceway
|Woodhull, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Mikey Smith