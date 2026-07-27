Arenz Ascends to Victory at Angell Park

SUN PRAIRIE, WI (July 26, 2026) — Travis Arenz won the Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association portion of the “Salute to Bryan Gapinski” Sunday night at Angell Park Speedway. Arenz started on the pole and led all 30=laps in route to the victory over Joel Myers Jr, Paul Nienhiser, Jake Blackhurst, and Jordan Goldesberry.
Cody Weisensel charged from eigth starting position to win the Badger Midget Auto Racing Association portion of the program over fellow fourth row starter Brandon Waelti. Luke Wackerlin from 10th starting position, Eric Blumer, and Mark Chisholm rounded out the top five.
Ryan Marshall won the Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series main event.
Salute to Bryan Gapinski
Angell Park Speedway
Sun Prairie, Wisconsin
Sunday, July 26, 2026
Auto Value/Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Qualifying
1. 96-Jake Blackhurst, 13.008[3]
2. 9X-Paul Nienhiser, 13.088[1]
3. 1K-Kelby Watt, 13.184[6]
4. 3-Ayrton Gennetten, 13.206[8]
5. 3N-Jake Neuman, 13.326[18]
6. 15K-Creed Kemenah, 13.349[23]
7. 25T-Travis Arenz, 13.485[13]
8. 19-Joel Myers Jr, 13.597[22]
9. 26-Cody Schlafer, 13.617[2]
10. 65-Jordan Goldesberry, 13.641[11]
11. 37-Bryce Norris, 13.654[7]
12. 2W-Scott Neitzel, 13.841[15]
13. 68-Dave Uttech, 13.889[12]
14. 9K-Kyle Schuett, 13.952[10]
15. 21H-TJ Haddy, 13.967[9]
16. 85J-Logan Julien, 14.018[19]
17. 25-Danny Schlafer, 14.023[5]
18. 4K-Kris Spitz, 14.033[17]
19. 6DC-Will Armitage, 14.037[16]
20. 3B-Shelby Bosie, 14.166[20]
21. 09-Clayton Rossmann, 14.379[21]
22. 24-Scott Conger, 14.496[14]
DNS: 29JR-Ralph Johnson
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 65-Jordan Goldesberry[1]
2. 25T-Travis Arenz[2]
3. 96-Jake Blackhurst[4]
4. 3-Ayrton Gennetten[3]
5. 85J-Logan Julien[6]
6. 6DC-Will Armitage[7]
7. 24-Scott Conger[8]
8. 68-Dave Uttech[5]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Joel Myers Jr[2]
2. 37-Bryce Norris[1]
3. 9X-Paul Nienhiser[4]
4. 3N-Jake Neuman[3]
5. 25-Danny Schlafer[6]
6. 9K-Kyle Schuett[5]
7. 3B-Shelby Bosie[7]
8. 29JR-Ralph Johnson[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 2W-Scott Neitzel[1]
2. 1K-Kelby Watt[4]
3. 15K-Creed Kemenah[3]
4. 26-Cody Schlafer[2]
5. 21H-TJ Haddy[5]
6. 09-Clayton Rossmann[7]
7. 4K-Kris Spitz[6]
Dash #1 (4 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[1]
2. 19-Joel Myers Jr[2]
3. 1K-Kelby Watt[4]
4. 15K-Creed Kemenah[5]
5. 3N-Jake Neuman[3]
Dash #2 (4 Laps)
1. 9X-Paul Nienhiser[1]
2. 96-Jake Blackhurst[3]
3. 2W-Scott Neitzel[2]
4. 65-Jordan Goldesberry[4]
5. 3-Ayrton Gennetten[5]
A-Main (30 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[1]
2. 19-Joel Myers Jr[3]
3. 9X-Paul Nienhiser[2]
4. 96-Jake Blackhurst[4]
5. 65-Jordan Goldesberry[8]
6. 3N-Jake Neuman[9]
7. 6DC-Will Armitage[17]
8. 1K-Kelby Watt[5]
9. 3-Ayrton Gennetten[10]
10. 2W-Scott Neitzel[6]
11. 37-Bryce Norris[11]
12. 3B-Shelby Bosie[21]
13. 09-Clayton Rossmann[18]
14. 4K-Kris Spitz[20]
15. 26-Cody Schlafer[12]
16. 25-Danny Schlafer[15]
17. 68-Dave Uttech[19]
18. 21H-TJ Haddy[13]
19. 85J-Logan Julien[14]
20. 9K-Kyle Schuett[16]
21. 15K-Creed Kemenah[7]
22. 24-Scott Conger[22]
23. 29JR-Ralph Johnson[23]
Badger Midget Auto Racing Association
Rod End Supply Fast Time Qualifying
1. 73W-Luke Wackerlin, 15.451[12]
2. 2-Jake Dohner, 15.613[1]
3. 5X-Cody Weisensel, 15.768[2]
4. 3W-Brandon Waelti, 15.805[15]
5. 8D-Miles Doherty, 15.841[11]
6. 15C-RJ Corson, 15.853[18]
7. 45-Trey Weishoff, 15.869[8]
8. 68-Eric Blumer, 15.889[16]
9. 56X-Mark Chisholm, 16.016[20]
10. 31-Derek Crane, 16.022[19]
11. 92-Karter Stark, 16.082[22]
12. 7-Brian Peterson, 16.093[6]
13. 29K-Mike Stroik, 16.119[10]
14. 17-Nick Kilian, 16.135[4]
15. 29-Harrison Kleven, 16.145[3]
16. 51-Jordan Miklas, 16.337[14]
17. 3A-Chris Adrien, 16.505[9]
18. 81-Mike Gebhard, 16.647[17]
19. 40JR-Dave Collins Jr, 16.762[13]
DNS: 59-Kyle Koch
DNS: 57-Matt Rechek
DNS: 57R-Jake Neuman
Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)
1. 56X-Mark Chisholm[4]
2. 5X-Cody Weisensel[6]
3. 15C-RJ Corson[5]
4. 7-Brian Peterson[3]
5. 81-Mike Gebhard[1]
DNS: 29-Harrison Kleven
DNS: 57-Matt Rechek
Hoosier Tire Heat Race #2 (8 Laps)
1. 8D-Miles Doherty[5]
2. 92-Karter Stark[7]
3. 68-Eric Blumer[4]
4. 2-Jake Dohner[6]
5. 17-Nick Kilian[3]
6. 3A-Chris Adrien[2]
DNS: 59-Kyle Koch
Hoosier Tire Heat Race #3 (8 Laps)
1. 73W-Luke Wackerlin[6]
2. 3W-Brandon Waelti[5]
3. 57R-Jake Neuman[8]
4. 31-Derek Crane[3]
5. 45-Trey Weishoff[4]
6. 51-Jordan Miklas[1]
7. 29K-Mike Stroik[2]
8. 40JR-Dave Collins Jr[7]
Lyco Manufacturing A – Feature (25 Laps)
1. 5X-Cody Weisensel[8]
2. 3W-Brandon Waelti[7]
3. 73W-Luke Wackerlin[10]
4. 68-Eric Blumer[3]
5. 56X-Mark Chisholm[2]
6. 15C-RJ Corson[5]
7. 2-Jake Dohner[9]
8. 45-Trey Weishoff[4]
9. 7-Brian Peterson[11]
10. 57-Matt Rechek[21]
11. 92-Karter Stark[22]
12. 17-Nick Kilian[12]
13. 51-Jordan Miklas[15]
14. 29-Harrison Kleven[17]
15. 3A-Chris Adrien[16]
16. 57R-Jake Neuman[14]
17. 8D-Miles Doherty[6]
18. 29K-Mike Stroik[18]
19. 81-Mike Gebhard[13]
20. 31-Derek Crane[1]
DNS: 59-Kyle Koch
DNS: 40JR-Dave Collins Jr
Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
Qualifying
1. 57F-Tristan Furseth, 16.454[5]
2. 29J-Ralph Johnson, 16.454[15]
3. 7X-Ryan Marshall, 16.515[9]
4. 50-Rusty Egan, 16.667[3]
5. 38-Allen Hafford, 16.667[11]
6. 11-Colin Sivia, 16.722[2]
7. 7-Trinity Uttech, 16.750[8]
8. 22-Greg Alt, 16.860[4]
9. 0-John Fahl, 16.863[1]
10. 99J-Seth Johnson, 16.891[10]
11. 41-Dennis Spitz, 16.918[6]
12. 14Z-Ryan Zielski, 16.919[13]
13. 24-Eric Wilke, 16.938[17]
14. 2J-Christian Janssen, 16.950[7]
15. 29OG-Tom Eller, 17.041[12]
16. 4G-George Gaertner III, 17.150[14]
17. 7D-Josh Davidson, 17.837[16]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 38-Allen Hafford[2]
2. 7X-Ryan Marshall[3]
3. 7-Trinity Uttech[1]
4. 24-Eric Wilke[7]
5. 0-John Fahl[5]
6. 41-Dennis Spitz[6]
7. 29OG-Tom Eller[8]
8. 7D-Josh Davidson[9]
9. 57F-Tristan Furseth[4]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 11-Colin Sivia[2]
2. 50-Rusty Egan[3]
3. 22-Greg Alt[1]
4. 29J-Ralph Johnson[4]
5. 99J-Seth Johnson[5]
6. 4G-George Gaertner III[8]
7. 14Z-Ryan Zielski[6]
8. 2J-Christian Janssen[7]
A-Main (20 Laps)
1. 7X-Ryan Marshall[3]
2. 29J-Ralph Johnson[4]
3. 11-Colin Sivia[5]
4. 0-John Fahl[8]
5. 57F-Tristan Furseth[11]
6. 7-Trinity Uttech[6]
7. 24-Eric Wilke[10]
8. 50-Rusty Egan[2]
9. 22-Greg Alt[7]
10. 99J-Seth Johnson[9]
11. 4G-George Gaertner III[13]
12. 7D-Josh Davidson[15]
13. 41-Dennis Spitz[12]
14. 29OG-Tom Eller[14]
15. 38-Allen Hafford[1]
DNS: 14Z-Ryan Zielski
DNS: 2J-Christian Janssen