Feature Winners: Friday, September 11, 2026

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Jake Neuman after winning the Midwest Open Wheel Association feature Friday night at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Jake Neuman after winning the Midwest Open Wheel Association feature Friday night at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 305 Sprint Cars Mark Keegan Classic Steve Rando
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 410 Sprint Cars Mark Keegan Classic Craig Mintz
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jadon Rogers
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Winged 305 Sprint Cars Brenden McGlothlin
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA Empire Super Sprints Makeup Feature Dalton Rombough
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA Empire Super Sprints Davie Franek
Carolina Speedway Gastonia, NC USA Carolina Sprint Tour Josh Shantz
Deming Speedway Everson, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Braeden Wagar
Douglas County Dirt Track Roseburg, OR USA Interstate Sprint Car Series Jared Hood
Georgetown Speedway Georgetown, DE USA Mid-Atlantic Sprint Series Ryan Stillwaggon
Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Rained Out
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midwest Open Wheel Association Jake Neuman
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Jaxson Wiggs
Kings Speedway Hanford, CA USA Winged 305 Sprint Cars Davey Pombo
Kings Speedway Hanford, CA USA Ultimate Sprint Car Series Kaleb Montgomery
Legion Speedway Wentworth, NH USA Non-Wing Sprint Cars Trevor Greene
Lernerville Speedway Sarver, PA USA RUSH Sprint Car Series Commonwealth Clash John Mollick
Lernerville Speedway Sarver, PA USA USAC National Sprint Car Series Commonwealth Clash Logan Seavey
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Commonwealth Clash Cale Thomas
McLean County Speedway Underwood, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series North Dakota Non-Wing Nationals Noah Schmidt
Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder Brock Hallett
Northline Speedway Darwin, NT AU Wingless V6 Sprint Cars Chariots of Thunder Blake Walsh
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Season Championship Matt Farnham
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Season Championship Steve Murdock
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA High Limit Racing Chase Dietz
Star Speedway Epping, NH USA Winged 350 Supermodifieds Dennis McKennedy Memorial 79 Jeffrey Battle
US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged 410 Sprint Cars Fall Classic Travis Arenz
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged Crate Sprint Cars Fall Classic Ryan Marshall
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Colin Sivia