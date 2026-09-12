Feature Winners: Friday, September 11, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 305 Sprint Cars
|Mark Keegan Classic
|Steve Rando
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 410 Sprint Cars
|Mark Keegan Classic
|Craig Mintz
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Jadon Rogers
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Brenden McGlothlin
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|Makeup Feature
|Dalton Rombough
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|
|Davie Franek
|Carolina Speedway
|Gastonia, NC
|USA
|Carolina Sprint Tour
|
|Josh Shantz
|Deming Speedway
|Everson, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Braeden Wagar
|Douglas County Dirt Track
|Roseburg, OR
|USA
|Interstate Sprint Car Series
|
|Jared Hood
|Georgetown Speedway
|Georgetown, DE
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|
|Ryan Stillwaggon
|Hattiesburg Speedway
|Hattiesburg, MS
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Midwest Open Wheel Association
|
|Jake Neuman
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jaxson Wiggs
|Kings Speedway
|Hanford, CA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Davey Pombo
|Kings Speedway
|Hanford, CA
|USA
|Ultimate Sprint Car Series
|
|Kaleb Montgomery
|Legion Speedway
|Wentworth, NH
|USA
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Trevor Greene
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|Commonwealth Clash
|John Mollick
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Commonwealth Clash
|Logan Seavey
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Commonwealth Clash
|Cale Thomas
|McLean County Speedway
|Underwood, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|North Dakota Non-Wing Nationals
|Noah Schmidt
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Chariots of Thunder
|Brock Hallett
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Chariots of Thunder
|Blake Walsh
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|Season Championship
|Matt Farnham
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|Season Championship
|Steve Murdock
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|High Limit Racing
|
|Chase Dietz
|Star Speedway
|Epping, NH
|USA
|Winged 350 Supermodifieds
|Dennis McKennedy Memorial 79
|Jeffrey Battle
|US 36 Raceway
|Osborn, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Fall Classic
|Travis Arenz
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Fall Classic
|Ryan Marshall
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Colin Sivia