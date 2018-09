Kevin Thomas Jr. Wins the “Haubstadt Hustler”

USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: September 15, 2018 – Tri-State Speedway – Haubstadt, Indiana – “Haubstadt Hustler” (Co-Sanctioned by the Midwest Sprint Car Series)

QUALIFYING: 1. Robert Ballou, 12, Ballou-13.810; 2. Chris Windom, 5, Baldwin-13.829; 3. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall/Newman-13.847; 4. Stephen Schnapf, 61m, Edwards-13.904; 5. Justin Grant, 4, TOPP-13.906; 6. Chase Stockon, 32, 32 TBI-13.920; 7. Dave Darland, 36D, Goodnight/Curb-Agajanian-13.960; 8. Jason McDougal, 71p, Daigh/Phillips-13.966; 9. Chet Williams, 38, Fortune-13.979; 10. Kevin Thomas, Jr., 69, Dynamics-13.979; 11. Kent Schmidt, 5K, Schmidt-13.989; 12. C.J. Leary, 30, Leary-14.046; 13. Kendall Ruble, 17, Ruble-14.058; 14. Dakota Jackson, 3, Jackson-14.073; 15. Isaac Chapple, 52, LNR/Chapple-14.085; 16. Carson Short, 5B, Briscoe-14.112; 17. Stevie Sussex, 17GP, Dutcher-14.260; 18. Brandon Mattox, 28, Mattox/Nigg-14.287; 19. Critter Malone, 7, Seven-14.310; 20. Brady Bacon, 99, Bacon-14.331; 21. Donny Brackett, 4B, Brackett-14.341; 22. Kyle Cummins, 3c, EZR/Cummins-14.378; 23. Aric Gentry, 10, Gentry-14.411; 24. Tony DiMattia, 50, TDM-14.456; 25. Josh Hodges, 11H, Pottorff/Short-14.564; 26. Daron Clayton, 5o, Schmidt-14.739; 27. Collin Ambrose, 36, Ambrose-14.748; 28. Shawn Arriaga, 56, Arriaga-14.759; 29. Brian Wallace, 27, Wallace-14.817; 30. Patrick Budde, 90, Budde-14.950; 31. Chad Boespflug, 11p, Pottorff/Short-15.147; 32. Chayse Hayhurst, 20, Hayhurst-15.237; 33. James Lyerla, 11, JL-15.328; 34. Eric Perrott, 45, Perrott-16.021.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps, top-4 transfer to the feature) 1. Bacon, 2. Leary, 3. Cummins, 4. Brackett, 5. Gentry, 6. DiMattia, 7. Boespflug, 8. Mattox, 9. Hayhurst. NT

COMPETITION SUSPENSION, INC. (CSI) SECOND HEAT: (10 laps, top-4 transfer to the feature) 1. Schnapf, 2. Schmidt, 20 Ballou, 4. Chapple, 5. Clayton, 6. Arriaga, 7. Hodges, 8. Sussex, 9. Ambrose. 2:18.38

CHALK STIX THIRD HEAT: (10 laps, top-4 transfer to the feature) 1. Windom, 2. Darland, 3. Stockon 4. Short, 5. Williams, 6. Jackson, 7. Budde, 8. Perrott. 2:19.48

INDY RACE PARTS FOURTH HEAT: (10 laps, top-4 transfer to the feature) 1. Thomas, 2. McDougal, 3. Grant, 4. Courtney, 5. Ruble, 6. Malone, 7. Wallace, 8. Lyerla. 2:16.96

SEMI: (12 laps, top-6 transfer to the feature) 1. Clayton, 2. Gentry, 3. Williams, 4. Ruble, 5. Malone, 6. DiMattia, 7. Jackson, 8. Hodges, 9. Boespflug, 10. Mattox, 11. Lyerla, 12. Budde, 13. Arriaga, 14. Hayhurst, 15. Perrott, 16. Wallace, 17. Sussex. NT

FEATURE: (40 laps – starting positions in parentheses) 1. Kevin Thomas, Jr. (3), 2. C.J. Leary (2), 3. Jason McDougal (8), 4. Dave Darland (7), 5. Carson Short (15), 6. Tyler Courtney (16), 7. Robert Ballou (10), 8. Chase Stockon (11), 9. Kyle Cummins (9), 10. Donny Brackett (13), 11. Stephen Schnapf (5), 12. Isaac Chapple (14), 13. Chet Williams (19), 14. Brady Bacon (6), 15. Critter Malone (21), 16. Kendall Ruble (20), 17. Chris Windom (4), 18. Daron Clayton (17), 19. Justin Grant (12), 20. Tony DiMattia (22), 21. Brandon Mattox (23), 22. Kent Schmidt (1), 23. Aric Gentry (18). NT

—————————-

**Bacon flipped on lap 13 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Schmidt, Laps 2-36 Leary, Laps 37-40 Thomas.

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Carson Short (15th to 5th)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Chet Williams

ROGER & BARB TAPY 13TH FASTEST QUALIFIER: Kendall Ruble

SALDANA RACING PRODUCTS FIRST NON-TRANSFER: Dakota Jackson

NEW USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Thomas-2132, 2-Courtney-2111, 3-Windom-2078, 4-Bacon-1852, 5-Darland-1830, 6-Stockon-1810, 7-Leary-1786, 8-Ballou-1739, 9-Grant-1703, 10-Chapple-1167.

NEXT USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: September 22 – Eldora Speedway – Rossburg, Ohio – 37th “4-Crown Nationals” presented by NKT.TV