Feature Winners: June 24-28, 2020

Wednesday June 24, 2020

Norman County Raceway – Ada, MN – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Rained Out

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Anthony Macri

Southern Iowa Speedway – Oskaloosa, IA – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Jonathan Hughes

Thursday June 25, 2020

Caney Valley Speedway – Caney, KS – USA – ASCS National Tour / ASCS Sooner Region – Sam Hafertepe Jr.

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rained Out

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Rained Out

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Ocean 360 Sprint Cars – Shane Golobic

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Evan Margeson

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Jesse Schlotfeldt

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Devon Borden

Friday June 26, 2020

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS 305 Sprint Cars – Paul Weaver

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS 410 Sprint Cars – Cap Henry

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Winged 360 Sprint Cars – Mike Pennel

Charleston Speedway – Charleston, IL – USA – POWRi National Midget League – Buddy Kofoid

Charleston Speedway – Charleston, IL – USA – POWRi WAR Sprint Car League – Riley Kreisel

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Dale Schweikart

Davenport Speedway – Davenport, IA – USA – Sprint Invaders Association – Rained Out

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Rocky Mountain Sprint Car Series – James Setters

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jerry Gappens Sr. Memorial – Shane Cockrum

Gondik Law Speedway – Superior, WI – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series / POWRi Northern Renegrades Non-Wing Sprint Car Series – Scott Brandt

Gondik Law Speedway – Superior, WI – USA – UMSS Winged Sprint Car Series – Harry Hanson

I-80 Speedway – Greenwood, NE – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Lee Grosz

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Jake Kouba

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Makeup from 6/25 – Brad Sweet

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Logan Schuchart

Lakeside Speedway – Kansas City, KS – USA – USAC Midwest Wingless Racing Association – Don Droud Jr.

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – D2 Midgets – Andy Baugh

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Max Pozsgai

McLean County Fairground Speedway – Underwood, ND – USA – Western Renegade Sprint Car Series – Brandon Palm

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Johnny Giesler

Mitchell Raceway – Fairbanks, AK – USA – Winged 360 Sprint Cars – Colby Hill

Monarch Motor Speedway – Witchita Falls, TX – USA – ASCS Elite Non-Wing Sprint Car Series – Keith Martin

Ohio Valley Speedway – Parkersburg, WV – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Rained Out

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jadon Rogers

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Nor*Cal Posse Shootout – Sean Becker

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Rained Out

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Justin Grant

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Mike Peters Frredom 40 – Danny Wood Jr.

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Jade Hastings

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Bill Brian Jr.

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Kevin Nouse

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Lance Dewease

Saturday June 27, 2020

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Sprint Invaders Association – Paul Nienhiser

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Thunder Racesaver Sprint Car Series – Rained Out

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Rained Out

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – John Walp

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Kenny Edkin

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC Speed2 DMA Midget Car Series – William Hull

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Brandon McMullen

Bethany Speedway – Bethany, MO – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Wesley Smith

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Zane DeVault

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series – Rob Caho Jr.

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Avery Goodman

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Jared Horstman

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Marcus Thomas

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Toby Chapman

El Paso County Speedway – Calhan, CO – USA – ASCS Elite North Non-Wing Sprint Car Series – Michael Fanelli

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS 305 Sprint Cars – Matt Foos

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS 410 Sprint Cars – Chad Kemenah

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – National Racing Alliance – Chase Dunham

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Limited Sprints – Colby Thornhill

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – ASCS National Tour / ASCS Mid-South Region – Sam Hafertepe Jr.

I-44 Riverside Speedway – Oklahoma City, OK – USA – POWRi West Midget Car Series – Car-State Open Wheel Nationals – Trey Marcham

I-90 Speedway – Hartford, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Elliott Amdahl

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Greg Olsen

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Logan Schuchart

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Winged 410 Sprnt Cars – Salute to Kenny Tackeuchi – D.J. Netto

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Texas Sprint Series – Chad Wilson

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi RaceSaver Sprint Cars – Miles Paulus

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Alysha Bay

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Sterling Hoff

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Nick Bilbee

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Rained Out

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek / Kevin Gobrecht Memorial – Danny Dietrich

Magic Valley Speedway – Twin Falls, ID – USA – Focus Midgets – Sid McElreath

Mercer Raceway – Mercer, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Rained Out

Merrittville Speedway – Thorold, ONT – USA – Action Sprint Tour – Jacob Dykstra

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Nor*Cal Posse Shootout – Shane Golobic

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Eddie Gallagher

Route 66 Motor Speedway – Amarillo, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rick Lovelady

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – United Racing Club – Mark Smith

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Jeremy Weaver

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Dave Blaney

Shelby County Speedway – Harlan, IA – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Jason Martin

Showtime Speedway – Pinellas Park, FL – USA – Southern Sprintcar Shootout Series – Daniel Miller

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC Speed2 IMRA Midget Car Series – Rained Out

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series / POWRi WAR Sprint Car League – Class Track Mania – Rained Out

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – POWRi National Midget League – Class Track Mania – Rained Out

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – Valley POWRi WAR Sprint Cars – Rained Out

Volunteer Speedway – Bulls Gap, TN – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Wakeeney Speedway – Wakeeney, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Zach Blurton

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Dean Jacobs

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Chase McDermand

Sunday June 28, 2020

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Wingless Sprints – Shawn Jones

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – PA Sprint Series – Nick Sweigart

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Danny Dietrich

Stuart Raceway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bob Dvorak

Tri-City Raceway – Franklin, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Carl Bowser

Thomas County Speedway – Colby, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Zach Blurton

Volunteer Speedway – Bulls Gap, TN – US – All Star Circuit of Champions – Rained Out