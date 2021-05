Tim Cox Wins at Wilmot Raceway

From Mike Babicz

WILMOT, Wisc. (May 8, 2021) — Tim Cox of Park City, IL captured his first 20-lap Autometer/Brewington Electric Wisconsin Wingless Sprint Car Feature of the season Saturday, May 8 at Wilmot Raceway. Jimmy Sivia of Winthrop Harbor, IL took second with Clayton Rossmann of Wadsworth, IL third.

“I don’t like starting up front, but it offered extra challenges to figure out what line to use,” said Cox, who led flag to flag despite some challenges from both Sivia and Rossmann. “It’s good to get a win. Extra special for my mother even though she’s not here.”

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Wilmot Raceway

Wilmot, Wisconsin

Saturday May 8, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 40-Tim Cox[1]

2. 7X-Ryan Marshall[6]

3. 19X-Nathan Crane[4]

4. 15-Dan Wade[3]

5. 12-Shawn Swim[5]

6. 70-Chris Klemko[8]

7. 89-George Gaertner Jr[7]

8. 52M-David Mikulski[9]

9. 22-Greg Alt[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9-Greg Olsen[2]

2. 41-Dennis Spitz[4]

3. 6B-Vince Bartolotta[5]

4. 22S-Brian Strane[8]

5. 61-Zach Hansen[3]

6. 20-Natalie Klemko[7]

7. 47-Chance Ciskowski[6]

8. 7-Trinity Uttech[9]

9. 29OG-Tom Eller[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 09-Clayton Rossmann[2]

2. 01-Chris Dodd[3]

3. 19K-Derek Crane[6]

4. 38-Allen Hafford[7]

5. 66-Denny Smith[1]

6. 9X-Mike Sullivan[5]

7. 8-Daniel Walldan[4]

8. 7D-Josh Davidson[9]

9. 36-Billy Hafford[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 91-Jimmy Sivia[5]

2. 4-Jordan Paulsen[1]

3. 50-Rusty Egan[2]

4. 14Z-Ryan Zielski[3]

5. 70H-Tate Hensley[7]

6. 99J-Seth Johnson[4]

7. 39-William Huck[8]

8. 29-Bryce Andrews[6]

9. 29J-Ralph Johnson[9]

B-Main (12 Laps)

1. 9X-Mike Sullivan[3]

2. 99J-Seth Johnson[5]

3. 20-Natalie Klemko[2]

4. 47-Chance Ciskowski[7]

5. 89-George Gaertner Jr[6]

6. 29OG-Tom Eller[16]

7. 66-Denny Smith[1]

8. 7D-Josh Davidson[11]

9. 7-Trinity Uttech[8]

10. 22-Greg Alt[15]

11. 8-Daniel Walldan[9]

12. 29-Bryce Andrews[12]

13. 52M-David Mikulski[10]

14. 36-Billy Hafford[13]

15. 29J-Ralph Johnson[14]

16. 39-William Huck[4]

A-Main (20 Laps)

1. 40-Tim Cox[2]

2. 91-Jimmy Sivia[8]

3. 09-Clayton Rossmann[5]

4. 19K-Derek Crane[3]

5. 22S-Brian Strane[1]

6. 41-Dennis Spitz[4]

7. 7X-Ryan Marshall[7]

8. 01-Chris Dodd[10]

9. 9-Greg Olsen[6]

10. 70-Chris Klemko[18]

11. 38-Allen Hafford[11]

12. 50-Rusty Egan[14]

13. 61-Zach Hansen[20]

14. 19X-Nathan Crane[13]

15. 6B-Vince Bartolotta[9]

16. 9X-Mike Sullivan[21]

17. 70H-Tate Hensley[15]

18. 14Z-Ryan Zielski[17]

19. 12-Shawn Swim[19]

20. 47-Chance Ciskowski[24]

21. 20-Natalie Klemko[23]

22. 99J-Seth Johnson[22]

23. 4-Jordan Paulsen[12]

24. 15-Dan Wade[16]