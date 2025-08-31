Guilford Wins IRA Feature at Beaver Dam

BEAVER DAM, WI (August 30, 2025) — Max Guilford charged from eighth starting position to win the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Saturday night at Beaver Dam Raceway. Guilford took the lead from Logan Julien on lap 13 and held off Jake Blackhurst, who started 21st in the feature, for the victory.
Blackhurst, Danny Schlafer, Tyler Tischendorf, and Kyle Schuett rounded out the top five.
Ben Schmidt won the Midwest Sprint Car Association feature.
Bumper to Bumper Interstate Racing Association
Beaver Dam Raceway
Beaver Dam, Wisconsin
Saturday, August 30, 2025
Qualifying
1. 25-Danny Schlafer, 11.733[17]
2. 79-Blake Nimee, 11.762[20]
3. 68-Dave Uttech, 11.792[32]
4. 34-Sterling Cling, 11.796[23]
5. 21H-TJ Haddy, 11.818[25]
6. 87A-Austin Hartmann, 11.895[3]
7. 16C-Max Guilford, 11.905[11]
8. 96-Jake Blackhurst, 11.928[8]
9. 4W-Matt Wasmund, 11.930[22]
10. 53-Jack Dover, 11.931[31]
11. 85J-Logan Julien, 11.935[18]
12. 10V-Matt VanderVere, 11.943[13]
13. 9K-Kyle Schuett, 11.960[26]
14. 3N-Jake Neuman, 11.983[27]
15. 26-Tyler Tischendorf, 12.032[6]
16. 41-Thomas Schinderle, 12.046[34]
17. 65-Jordan Goldesberry, 12.050[9]
18. 2W-Scott Neitzel, 12.071[19]
19. 09-Clayton Rossmann, 12.082[2]
20. 12-Corbin Gurley, 12.088[21]
21. 52-Cody Schlafer, 12.133[12]
22. 25T-Travis Arenz, 12.152[1]
23. 45-Rob Pribnow, 12.168[30]
24. 4K-Kris Spitz, 12.179[4]
25. GR8-Will Gerrits, 12.191[7]
26. 3-Justin Erickson, 12.242[15]
27. 49-Josh Schneiderman, 12.246[14]
28. 99-Tyler Brabant, 12.322[29]
29. 43-Jereme Schroeder, 12.451[28]
30. 4-Alex Pokorski, 12.606[16]
31. 24-Scott Conger, 12.615[10]
32. 55P-Brady Portschy, 12.712[24]
33. 7F-Lance Fassbender, 12.730[33]
34. 70W-Logan Wienke, 12.823[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 9K-Kyle Schuett[1]
2. 25-Danny Schlafer[4]
3. 4W-Matt Wasmund[2]
4. 21H-TJ Haddy[3]
5. 65-Jordan Goldesberry[5]
6. GR8-Will Gerrits[7]
7. 52-Cody Schlafer[6]
8. 7F-Lance Fassbender[9]
9. 43-Jereme Schroeder[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 79-Blake Nimee[4]
2. 3N-Jake Neuman[1]
3. 53-Jack Dover[2]
4. 87A-Austin Hartmann[3]
5. 25T-Travis Arenz[6]
6. 3-Justin Erickson[7]
7. 4-Alex Pokorski[8]
8. 2W-Scott Neitzel[5]
9. 70W-Logan Wienke[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 85J-Logan Julien[2]
2. 26-Tyler Tischendorf[1]
3. 68-Dave Uttech[4]
4. 16C-Max Guilford[3]
5. 45-Rob Pribnow[6]
6. 09-Clayton Rossmann[5]
7. 49-Josh Schneiderman[7]
8. 24-Scott Conger[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 41-Thomas Schinderle[1]
2. 10V-Matt VanderVere[2]
3. 34-Sterling Cling[4]
4. 4K-Kris Spitz[6]
5. 99-Tyler Brabant[7]
6. 55P-Brady Portschy[8]
7. 96-Jake Blackhurst[3]
8. 12-Corbin Gurley[5]
Dash #1 (4 Laps)
1. 68-Dave Uttech[2]
2. 9K-Kyle Schuett[1]
3. 41-Thomas Schinderle[4]
4. 79-Blake Nimee[5]
5. 25-Danny Schlafer[3]
Dash #2 (4 Laps)
1. 85J-Logan Julien[1]
2. 21H-TJ Haddy[2]
3. 34-Sterling Cling[3]
4. 16C-Max Guilford[5]
5. 87A-Austin Hartmann[4]
B-Main (12 Laps)
1. 96-Jake Blackhurst[1]
2. 2W-Scott Neitzel[2]
3. 49-Josh Schneiderman[8]
4. GR8-Will Gerrits[4]
5. 3-Justin Erickson[5]
6. 09-Clayton Rossmann[3]
7. 4-Alex Pokorski[9]
8. 55P-Brady Portschy[6]
9. 52-Cody Schlafer[7]
10. 24-Scott Conger[10]
11. 43-Jereme Schroeder[12]
12. 70W-Logan Wienke[13]
13. 7F-Lance Fassbender[11]
DNS: 12-Corbin Gurley
A-Main (30 Laps)
1. 16C-Max Guilford[8]
2. 96-Jake Blackhurst[21]
3. 25-Danny Schlafer[9]
4. 26-Tyler Tischendorf[13]
5. 9K-Kyle Schuett[3]
6. 85J-Logan Julien[2]
7. 21H-TJ Haddy[4]
8. 25T-Travis Arenz[18]
9. 49-Josh Schneiderman[23]
10. 65-Jordan Goldesberry[17]
11. 2W-Scott Neitzel[22]
12. 3N-Jake Neuman[12]
13. 99-Tyler Brabant[20]
14. 4K-Kris Spitz[16]
15. GR8-Will Gerrits[24]
16. 41-Thomas Schinderle[5]
17. 79-Blake Nimee[7]
18. 45-Rob Pribnow[19]
19. 68-Dave Uttech[1]
20. 4W-Matt Wasmund[14]
21. 53-Jack Dover[15]
22. 87A-Austin Hartmann[10]
23. 10V-Matt VanderVere[11]
24. 34-Sterling Cling[6]
Midwest Sprint Car Association
Qualifying
1. 3BK-Billy Kreutz, 12.755[2]
2. 69-Bill Taylor, 13.083[1]
3. 46-Steven Ruh, 13.396[5]
4. 12P-JJ Pagel, 13.424[7]
5. 9C-Cole Stella, 13.483[3]
6. 33M-Josh Bilicki, 13.630[4]
7. P1-Mark Chevalier, 14.146[6]
Qualifying 2
1. 2W-Scott Neitzel, 12.792[6]
2. 69S-TJ Smith, 12.894[5]
3. 1-Ben Schmidt, 13.030[1]
4. 57-Tristan Furseth, 13.043[2]
5. 08-Katelyn Krebsbach, 13.065[4]
6. 22B-Brandon Berth, 13.184[7]
7. 7B-Nick Guernsey, 13.415[3]
Qualifying 3
1. 63K-Kevin Karnitz, 13.036[3]
2. 6K-Kurt Davis, 13.041[4]
3. 44-Jason Johnson, 13.125[5]
4. 11-Tony Wondra, 13.153[7]
5. 16-Anthony Knierim, 13.220[1]
6. 14J-Joseph Hintz, 13.296[6]
7. 44H-Hayden Johnson, 13.317[2]
Qualifying 4
1. 7-Lance Fassbender, 12.823[7]
2. 24X-Eric Wilke, 12.968[5]
3. 2C-Christopher Clayton, 13.177[4]
4. 68P-Frank Perko, 13.269[2]
5. 26-Preston Ruh, 13.272[1]
6. 51-Chris Larson, 13.375[6]
7. 44J-Jordan Miklas, 13.796[3]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 12P-JJ Pagel[1]
2. 69-Bill Taylor[3]
3. 46-Steven Ruh[2]
4. 9C-Cole Stella[5]
5. 3BK-Billy Kreutz[4]
6. 33M-Josh Bilicki[6]
7. P1-Mark Chevalier[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 2W-Scott Neitzel[4]
2. 1-Ben Schmidt[2]
3. 57-Tristan Furseth[1]
4. 22B-Brandon Berth[6]
5. 69S-TJ Smith[3]
6. 08-Katelyn Krebsbach[5]
7. 7B-Nick Guernsey[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 11-Tony Wondra[1]
2. 44-Jason Johnson[2]
3. 63K-Kevin Karnitz[4]
4. 14J-Joseph Hintz[6]
5. 6K-Kurt Davis[3]
6. 16-Anthony Knierim[5]
7. 44H-Hayden Johnson[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 24X-Eric Wilke[2]
2. 7-Lance Fassbender[3]
3. 2C-Christopher Clayton[1]
4. 51-Chris Larson[5]
5. 26-Preston Ruh[4]
6. 44J-Jordan Miklas[6]
7. 68P-Frank Perko[7]
B-Main (12 Laps)
1. 3BK-Billy Kreutz[1]
2. 33M-Josh Bilicki[3]
3. 69S-TJ Smith[5]
4. 44J-Jordan Miklas[4]
5. 08-Katelyn Krebsbach[7]
6. 26-Preston Ruh[2]
7. 7B-Nick Guernsey[10]
8. 16-Anthony Knierim[8]
9. 68P-Frank Perko[12]
10. 44H-Hayden Johnson[9]
11. P1-Mark Chevalier[11]
12. 6K-Kurt Davis[6]
A-Main (25 Laps)
1. 1-Ben Schmidt[2]
2. 2W-Scott Neitzel[8]
3. 22B-Brandon Berth[10]
4. 24X-Eric Wilke[7]
5. 69S-TJ Smith[19]
6. 2C-Christopher Clayton[16]
7. 51-Chris Larson[12]
8. 63K-Kevin Karnitz[9]
9. 33M-Josh Bilicki[18]
10. 46-Steven Ruh[14]
11. 57-Tristan Furseth[15]
12. 08-Katelyn Krebsbach[21]
13. 69-Bill Taylor[3]
14. 44J-Jordan Miklas[20]
15. 26-Preston Ruh[22]
16. 3BK-Billy Kreutz[17]
17. 11-Tony Wondra[6]
18. 9C-Cole Stella[13]
19. 44-Jason Johnson[1]
20. 14J-Joseph Hintz[11]
21. 7-Lance Fassbender[4]
22. 12P-JJ Pagel[5]