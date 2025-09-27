Feature Winners: Friday, September 26, 2025

Keith Sheffer II in victory lane with his family after winning the GLTS feature Friday at Millstream Speedway. (Jim Denhamer Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Bairnsdale Speedway Granite Rock, VIC AU Winged 360 Sprint Cars Jordan Rae
Cairns Speedway Edmonton, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars Richard Rob
Circle City Raceway Indianapolis, IN USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Cale Coons
Georgetown Speedway Georgetown, DE USA USAC East Coast Sprint Car Series Kenny Miller III
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Thunder on the Downs Lachlan McHugh
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Joe Jiannoni
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 410 Sprint Cars Jake Neuman
Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Winged 305 Sprint Cars Carson Bolden
Millstream Speedway Findlay, OH USA Great Lakes Traditional Sprints Keith Sheffer II
Millstream Speedway Findlay, OH USA World of Outlaws Buckeye Brawl David Gravel
Skyline Speedway Stewart, OH USA Gladiator Sprint Car Tour Mike Keegan
Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA Ohio Thunder RaceSaver 305 Sprint Car Series Rained Out
Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out
Paragon Speedway Paragon, IN USA USAC National Sprint Car Series Mitchel Moles
Sheridan Speedway Sheridan, WY USA ASCS Frontier Region Zach Blurton
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Fall Nationals Tribute to Stephen Allard Landon Brooks
Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Jonathan Jorgenson
Untiy Raceway Unity, ME USA Sprint Cars of New England Matt Tanner
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Dylan Norris
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brent Marks