Feature Winners: Saturday, September 5, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|105 Speedway
|Cleveland, TX
|USA
|Southern United Sprints
|
|Lance Christie
|141 Speedway
|Francis Creek, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Allen Hafford
|141 Speedway
|Maribel, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Travis Arenz
|Airport Raceway
|Garden City, KS
|USA
|Centenial Midget Series
|
|Hank Soares
|Arrowhead Speedway
|Colcord, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Casey Wills
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|Sportsman 100
|Tony Jackson
|Bear Ridge Speedway
|Bradford, VT
|USA
|Xtreme Dirt Midget Association
|
|Will Hull
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|USA
|CRSA Sprints / Mid-Atlantic Sprint Series
|Ron Faison Memorial – Sprint Car Nationals
|Mike Smith
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Action Sprint Tour
|
|Andrew Hennessy
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Jacob Dykstra
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Terry Wilber Memorial
|Sterling Clint
|Calistoga Speedway
|Calistoga, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Justyn Cox
|Calistoga Speedway
|Calistoga, CA
|USA
|USAC / CRA Sprint Car Series
|
|J.J. Yeley
|Devil’s Lake Speedway
|Crary, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|
|Myles Tomlinson
|Du Quoin State Fairgrounds
|Du Quoin, IL
|USA
|USAC Silver Crown Series
|Ted Horn 100
|C.J. Leary
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals
|Landon Thompson
|Electric City Speedway
|Black Eagle, MT
|USA
|ASCS National Tour
|
|Sam Hafertepe Jr.
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Fix It Forward Speedway
|West Fargo, ND
|USA
|Red River Sprint Series
|
|Brandon Rekow
|Fulton Speedway
|Fulton, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|
|Larry Wight
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|World of Outlaws
|Huset’s Shootout
|Buddy Kofoid
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Indianapolis Speedrome
|Indianapolis, IN
|USA
|USSA Kenyon Midgets
|
|Isaac Johnson
|Lake Ozark Speedway
|Eldon, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Jett Barnes
|Land of Legends Raceway
|Canandaigua, NY
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Season Championship
|Spencer Burley
|Lawrenceburg Speedway
|Lawrenceburg, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Dick Gaines Memorial
|Rained Out
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Red Hayden Memorial
|Cale Coons
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|
|Danny Dietrich
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Tim Wagaman II
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Season Championship
|William Fielding
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Season Championship
|Misty Castleberry
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Defend the Top End
|Jock Goodyer
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Defend the Top End
|Blake Walsh
|Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway
|Imperial, PA
|USA
|FAST on Dirt
|
|Parker Price-Miller
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|Butch Renninger Memorial
|Christian Bruno
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|High Limit Racing
|Skagit Nationals
|Rico Abreu
|Sycamore Speedway
|Maple Park, IL
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association / Midwest Auto Racing Association
|
|R.J. Corson
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Logan Lockhart
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|360 Wing Desert Series
|
|Caleb Saiz
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|
|Rained Out
|West Liberty Speedway
|West Liberty, IA
|USA
|Sprint Invaders
|
|Sawyer Phillips
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|CJ Malueg
|Windy Hollow Speedway
|Owensboro, KY
|USA
|American Sprint Car Tour
|
|Chad Freeman
|Winston Speedway
|Rothbury, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Dustin Daggett
|Xtreme Speedway
|Danville, AL
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Terry Gray