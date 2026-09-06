Feature Winners: Saturday, September 5, 2026

_Front Page News, 105 Speedway, Action Sprint Tour, All Star Circuit of Champions, American Sprint Car Tour, ASCS National Tour, Badger Midget Auto Racing Association, BAPS Motor Speedway, Brighton Speedway, Butler Motor Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Centennial Midget Series, Eagle Raceway, Empire Super Sprints, Farmington Empire Speedway, FAST on Dirt, Features, Great Lakes Super Sprints, High Limit Racing, Huset's Speedway, I-55 Federated Auto Parts Raceway Park, Interstate Racing Association, Land of Legends Raceway, Lawrenceburg Speedway, Lincoln Park Speedway, Lincoln Speedway (PA), Marysville Raceway, Michaels' Mercer Raceway, Mid-Atlantic Sprint Series, Midwest Auto Racing Association, Northline Speedway, PA Posse 410 Sprint Car Series, Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway, Port Royal Speedway, POWRi Desert Winged Sprint Car Series, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, Red River Sprint Series, RUSH Racing Series, Skagit Speedway, Sprint Invaders Association, Tri-City Raceway Park (PA), United Sprint Car Series, United States Speed Association, USAC / CRA Sprint Car Series, USAC East Coast Sprint Car Series, USAC Silver Crown Series, Vado Speedway Park, Wayne County Speedway, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Wilmot Raceway, Winners, Wisconsin WingLESS Sprint Cars, World of Outlaws, Xtreme DIRTcar DMA Midgets
Buddy Kofoid. (Tyler Carr Photo)
Buddy Kofoid. (Tyler Carr Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Lance Christie
141 Speedway Francis Creek, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Allen Hafford
141 Speedway Maribel, WI USA Interstate Racing Association Travis Arenz
Airport Raceway Garden City, KS USA Centenial Midget Series Hank Soares
Arrowhead Speedway Colcord, OK USA Winged 305 Sprint Cars Casey Wills
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Sportsman 100 Tony Jackson
Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Xtreme Dirt Midget Association Will Hull
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA CRSA Sprints / Mid-Atlantic Sprint Series Ron Faison Memorial – Sprint Car Nationals Mike Smith
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Action Sprint Tour Andrew Hennessy
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Jacob Dykstra
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Terry Wilber Memorial Sterling Clint
Calistoga Speedway Calistoga, CA USA Winged 360 Sprint Cars Justyn Cox
Calistoga Speedway Calistoga, CA USA USAC / CRA Sprint Car Series J.J. Yeley
Devil’s Lake Speedway Crary, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Myles Tomlinson
Du Quoin State Fairgrounds Du Quoin, IL USA USAC Silver Crown Series Ted Horn 100 C.J. Leary
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals Landon Thompson
Electric City Speedway Black Eagle, MT USA ASCS National Tour Sam Hafertepe Jr.
Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Fix It Forward Speedway West Fargo, ND USA Red River Sprint Series Brandon Rekow
Fulton Speedway Fulton, NY USA Empire Super Sprints Larry Wight
Huset’s Speedway Brandon, SD USA World of Outlaws Huset’s Shootout Buddy Kofoid
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Indianapolis Speedrome Indianapolis, IN USA USSA Kenyon Midgets Isaac Johnson
Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Jett Barnes
Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Spencer Burley
Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Dick Gaines Memorial Rained Out
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Red Hayden Memorial Cale Coons
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Danny Dietrich
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Tim Wagaman II
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship William Fielding
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Season Championship Misty Castleberry
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Defend the Top End Jock Goodyer
Northline Speedway Darwin, NT AU Wingless V6 Sprint Cars Defend the Top End Blake Walsh
Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA FAST on Dirt Parker Price-Miller
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Butch Renninger Memorial Christian Bruno
Skagit Speedway Alger, WA USA High Limit Racing Skagit Nationals Rico Abreu
Sycamore Speedway Maple Park, IL USA Badger Midget Auto Racing Association / Midwest Auto Racing Association R.J. Corson
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA RUSH Sprint Car Series Logan Lockhart
Vado Speedway Park Vado, NM USA 360 Wing Desert Series Caleb Saiz
Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Rained Out
West Liberty Speedway West Liberty, IA USA Sprint Invaders Sawyer Phillips
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged Crate Sprint Cars CJ Malueg
Windy Hollow Speedway Owensboro, KY USA American Sprint Car Tour Chad Freeman
Winston Speedway Rothbury, MI USA Great Lakes Super Sprints Dustin Daggett
Xtreme Speedway Danville, AL USA United Sprint Car Series Terry Gray