Feature Winners: Sunday, September 6, 2026

_Front Page News, All Star Circuit of Champions, Angell Park Speedway, ASCS National Tour, Badger Midget Auto Racing Association, Bedford Speedway, Benton Raceway Park, Brighton Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Centennial Midget Series, Eagle Raceway, Empire Super Sprints, Gray's Harbor Raceway, Great Lakes Super Sprints, Huset's Speedway, Interstate Racing Association, Laurel Highlands Sprints, Lincoln Speedway (PA), Midwest Thunder 410 Sprint Series, Ohio Valley Sprint Car Association, Oswego Speedway, PA Posse 410 Sprint Car Series, PA Sprint Series, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, Red River Sprint Series, Selinsgrove Speedway, Sprint Invaders Association, Tri-City Raceway Park (PA), United Sprint Car Series, USAC / CRA Sprint Car Series, USAC National Midget Car Series, Wayne County Speedway, Wisconsin WingLESS Sprint Cars, World of Outlaws
Colby Copeland won the winged 360 sprint car feature Sunday night at Calistoga Speedway. (Serena Dalhamer Photo)
Colby Copeland won the winged 360 sprint car feature Sunday night at Calistoga Speedway. (Serena Dalhamer Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
35 Raceway Park Frankfort, OH USA Ohio Valley Sprint Car Assoication Danny Smith
Airport Raceway Garden City, KS USA Centenial Midget Series Hank Soares
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Fireman’s Nationals Drake Edwards
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA USAC National Midget Car Series Fireman’s Nationals Kevin Thomas Jr.
Bedford Speedway Bedford, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Cole Dewease
Benton Speedway Benton, MO USA Winged 410 Sprint Cars Jaxton Wiggs
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Skyler Evans
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Josh Verne Jr.
Calistoga Speedway Calistoga, CA USA Winged 360 Sprint Cars Colby Copeland
Calistoga Speedway Calistoga, CA USA USAC / CRA Sprint Car Series R.J. Johnson
Crystal Motor Speedway Crystal, MI USA Great Lakes Super Sprints Dustin Daggett
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals Joey Danley
Electric City Speedway Black Eagle, MT USA ASCS National Tour / Frontier Sprint Tour Rained Out
Fix It Forward Speedway West Fargo, ND USA Red River Sprint Series Matthew Taves
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Levi Kuntz
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged Sportsman Sprints Jeff Westergard
Huset’s Speedway Brandon, SD USA World of Outlaws Huset’s Shootout Emerson Axsom
Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Jace Park
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Chase Dietz
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Jayden Wolf
Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds International Classic Dave Cliff
Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds International Classic Mike Bruce
Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds International Classic Otto Sitterly
Quincy Raceway Quincy, IL USA Sprint Invaders Colton Fisher
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Non-Wing Super Sportsman Paul Long Memorial Tony Jackson
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Paul Long Memorial Chris Dolan
Talladega Short Track Eastoboga, AL USA United Sprint Car Series Hayden Martin
the Hill Raceway Sturgeon Bay, WI USA Interstate Racing Association Scotty Thiel
the Hill Raceway Sturgeon Bay, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Colin Sivia
Tri-City Raceway Park Franklin, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brandon Matus
Tri-State Speedway Haubstadt, IN USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Labor Day Weekend Challenge Harley Burns
Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA Empire Super Sprints Cole Cup 360 Nationals D.J. Christie
Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA CRSA Sprints Paulie Colagiovanni
Wayne County Speedway Orrville, OH USA All Star Circuit of Champions Pete Jacobs Memorial Trey Jacobs