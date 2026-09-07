Feature Winners: Sunday, September 6, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|35 Raceway Park
|Frankfort, OH
|USA
|Ohio Valley Sprint Car Assoication
|
|Danny Smith
|Airport Raceway
|Garden City, KS
|USA
|Centenial Midget Series
|
|Hank Soares
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association
|Fireman’s Nationals
|Drake Edwards
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|USA
|USAC National Midget Car Series
|Fireman’s Nationals
|Kevin Thomas Jr.
|Bedford Speedway
|Bedford, PA
|USA
|Laurel Highlands Sprint Car Series
|
|Cole Dewease
|Benton Speedway
|Benton, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Jaxton Wiggs
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Skyler Evans
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Josh Verne Jr.
|Calistoga Speedway
|Calistoga, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Colby Copeland
|Calistoga Speedway
|Calistoga, CA
|USA
|USAC / CRA Sprint Car Series
|
|R.J. Johnson
|Crystal Motor Speedway
|Crystal, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Dustin Daggett
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals
|Joey Danley
|Electric City Speedway
|Black Eagle, MT
|USA
|ASCS National Tour / Frontier Sprint Tour
|
|Rained Out
|Fix It Forward Speedway
|West Fargo, ND
|USA
|Red River Sprint Series
|
|Matthew Taves
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Levi Kuntz
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprints
|
|Jeff Westergard
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|World of Outlaws
|Huset’s Shootout
|Emerson Axsom
|Lake Ozark Speedway
|Eldon, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Jace Park
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|
|Chase Dietz
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Jayden Wolf
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|350 Supermodifieds
|International Classic
|Dave Cliff
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|Small Block Supermodifieds
|International Classic
|Mike Bruce
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|Supermodifieds
|International Classic
|Otto Sitterly
|Quincy Raceway
|Quincy, IL
|USA
|Sprint Invaders
|
|Colton Fisher
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|Non-Wing Super Sportsman
|Paul Long Memorial
|Tony Jackson
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|PA Sprint Series
|Paul Long Memorial
|Chris Dolan
|Talladega Short Track
|Eastoboga, AL
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Hayden Martin
|the Hill Raceway
|Sturgeon Bay, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Scotty Thiel
|the Hill Raceway
|Sturgeon Bay, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Colin Sivia
|Tri-City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Brandon Matus
|Tri-State Speedway
|Haubstadt, IN
|USA
|Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|Labor Day Weekend Challenge
|Harley Burns
|Utica-Rome Speedway
|Vernon, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|Cole Cup 360 Nationals
|D.J. Christie
|Utica-Rome Speedway
|Vernon, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Paulie Colagiovanni
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Pete Jacobs Memorial
|Trey Jacobs