Dylan Cisney Wins IRA Feature at the Dodge County Fairgrounds

BEAVER DAM, Wisc. (September 23, 2022) — Dylan Cisney made the 767 mile journey from Port Royal, Pennsyvania to Beaver Dam Wisconsin worthwhile by winning the Bumper to Bumper Interstate Racing Association portion of the Checkered Classic Friday at the Dodge County Fairgrounds Speedway. Scotty Thiel, Jordan Goldesberry, Danny Schlafer, and Scotty Neitzel rounded out the top five

Jake Kouba moved up from sixth starting spot to win the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series featurew while Travis Arenz charged from 8th starting position to win the Midwest Sprint Car Association main event.

Checkered Classic

Dodge County Fairgrounds Speedway

Beaver Dam, Wisconsin

Friday, September 23, 2022

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Qualifying

1. 5-Dylan Cisney, 16.314[10]

2. 73-Scotty Thiel, 16.514[2]

3. 39-Jake Blackhurst, 16.699[4]

4. 49-Josh Schneiderman, 16.711[8]

5. 23-Russel Borland, 16.719[3]

6. 2W-Scott Neitzel, 16.749[5]

7. 65-Jordan Goldesberry, 16.801[17]

8. 25-Danny Schlafer, 16.957[9]

9. 47-Todd King, 17.064[6]

10. 68-Dave Uttech, 17.083[16]

11. 19J-Jett Mann, 17.098[1]

12. 33-James Broty, 17.184[20]

13. 87A-Austin Hartmann, 17.193[12]

14. 5J-Jeremy Schultz, 17.374[18]

15. 26-Tyler Tischendorf, 17.494[15]

16. 4K-Kris Spitz, 18.079[11]

17. 79-Blake Nimee, 18.130[13]

18. 24-Scott Conger, 18.814[14]

19. 4-Jordan Paulsen, 19.353[19]

20. 26R-Preston Ruh, 19.793[21]

21. 9K-Kyle Schuett[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[2]

2. 5-Dylan Cisney[4]

3. 49-Josh Schneiderman[3]

4. 68-Dave Uttech[1]

5. 87A-Austin Hartmann[5]

6. 4K-Kris Spitz[6]

7. 4-Jordan Paulsen[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[4]

2. 25-Danny Schlafer[2]

3. 19J-Jett Mann[1]

4. 23-Russel Borland[3]

5. 5J-Jeremy Schultz[5]

6. 79-Blake Nimee[6]

7. 26R-Preston Ruh[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[3]

2. 39-Jake Blackhurst[4]

3. 33-James Broty[1]

4. 9K-Kyle Schuett[7]

5. 47-Todd King[2]

6. 26-Tyler Tischendorf[5]

7. 24-Scott Conger[6]

Dash #1 (4 Laps)

1. 5-Dylan Cisney[2]

2. 73-Scotty Thiel[4]

3. 47-Todd King[1]

4. 49-Josh Schneiderman[5]

5. 68-Dave Uttech[3]

Dash #2 (4 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[2]

2. 25-Danny Schlafer[4]

3. 23-Russel Borland[1]

4. 2W-Scott Neitzel[3]

5. 39-Jake Blackhurst[5]

A-Main (20 Laps)

1. 5-Dylan Cisney[1]

2. 73-Scotty Thiel[3]

3. 65-Jordan Goldesberry[2]

4. 25-Danny Schlafer[4]

5. 2W-Scott Neitzel[8]

6. 23-Russel Borland[6]

7. 5J-Jeremy Schultz[14]

8. 47-Todd King[5]

9. 19J-Jett Mann[10]

10. 79-Blake Nimee[17]

11. 49-Josh Schneiderman[7]

12. 9K-Kyle Schuett[12]

13. 33-James Broty[11]

14. 87A-Austin Hartmann[13]

15. 26-Tyler Tischendorf[15]

16. 68-Dave Uttech[9]

17. 4-Jordan Paulsen[20]

18. 24-Scott Conger[18]

19. 4K-Kris Spitz[16]

20. 26R-Preston Ruh[19]

21. 39-Jake Blackhurst[21]

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Qualifying

1. 40-Tim Cox, 21.601[6]

2. 50-Rusty Egan, 21.603[26]

3. 6-Jake Kouba, 21.667[7]

4. 14Z-Ryan Zielski, 21.724[14]

5. 24-Eric Wilke, 21.900[25]

6. 09-Clayton Rossmann, 21.903[19]

7. 7X-Ryan Marshall, 21.907[27]

8. 22-Greg Alt, 22.019[8]

9. 0-John Fahl, 22.064[22]

10. 44-Daniel Graumenz, 22.084[9]

11. 38-Allen Hafford, 22.108[10]

12. 70-Chris Klemko, 22.164[4]

13. 91-Jimmy Sivia, 22.340[13]

14. 00-Tommy Sexton, 22.546[16]

15. 9X-Mike Sullivan, 22.556[20]

16. 89-Nathan Crane, 22.576[21]

17. 38K-Tyler Davis, 22.588[1]

18. 7L-Ellie Hensley, 22.656[3]

19. 99-Seth Johnson, 22.700[5]

20. 20-Natalie Klemko, 22.777[17]

21. 17-Bryce Andrews, 22.784[11]

22. 13A-Dave Wallace, 23.006[15]

23. 29J-Ralph Johnson, 23.015[2]

24. 29OG-Tom Eller, 23.205[18]

25. 39-William Huck, 23.428[12]

26. 4-Jordan Paulsen, 23.541[23]

27. 7D-Josh Davidson, 23.727[24]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[2]

2. 40-Tim Cox[4]

3. 99-Seth Johnson[7]

4. 14Z-Ryan Zielski[3]

5. 39-William Huck[9]

6. 13A-Dave Wallace[8]

7. 44-Daniel Graumenz[1]

8. 89-Nathan Crane[6]

9. 91-Jimmy Sivia[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 38-Allen Hafford[1]

2. 24-Eric Wilke[3]

3. 22-Greg Alt[2]

4. 50-Rusty Egan[4]

5. 4-Jordan Paulsen[9]

6. 38K-Tyler Davis[6]

7. 29J-Ralph Johnson[8]

8. 20-Natalie Klemko[7]

9. 00-Tommy Sexton[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 70-Chris Klemko[1]

2. 09-Clayton Rossmann[3]

3. 6-Jake Kouba[4]

4. 0-John Fahl[2]

5. 9X-Mike Sullivan[5]

6. 7L-Ellie Hensley[6]

7. 29OG-Tom Eller[8]

8. 17-Bryce Andrews[7]

9. 7D-Josh Davidson[9]

A-Main (20 Laps)

1. 6-Jake Kouba[6]

2. 14Z-Ryan Zielski[5]

3. 7X-Ryan Marshall[2]

4. 40-Tim Cox[8]

5. 50-Rusty Egan[7]

6. 4-Jordan Paulsen[15]

7. 22-Greg Alt[1]

8. 09-Clayton Rossmann[3]

9. 24-Eric Wilke[4]

10. 70-Chris Klemko[9]

11. 38-Allen Hafford[10]

12. 00-Tommy Sexton[25]

13. 99-Seth Johnson[11]

14. 7L-Ellie Hensley[17]

15. 0-John Fahl[12]

16. 29J-Ralph Johnson[21]

17. 9X-Mike Sullivan[13]

18. 7D-Josh Davidson[24]

19. 13A-Dave Wallace[18]

20. 39-William Huck[14]

21. 17-Bryce Andrews[23]

22. 29OG-Tom Eller[22]

23. 20-Natalie Klemko[20]

24. 89-Nathan Crane[19]

25. 38K-Tyler Davis[16]

DNS: 44-Daniel Graumenz

DNS: 91-Jimmy Sivia

Midwest Sprint Car Association

Qualifying

1. 7-Lance Fassbender, 18.798[5]

2. 6K-Kurt Davis, 19.548[2]

3. 11-Tony Wondra, 19.576[1]

4. 15M-Justin Miller, 19.602[3]

5. 47-Blake Wondra, 19.604[7]

6. 66-Nick Daywalt, 19.883[6]

7. 69-Bill Taylor, 19.883[9]

8. 3-Justin Erickson, 19.984[4]

9. 12P-JJ Pagel, 20.637[8]

Qualifying 2

1. 25T-Travis Arenz, 19.119[6]

2. 08-Katelyn Krebsbach, 19.325[5]

3. 35-Ben Schmidt, 19.499[8]

4. 68T-Tyler Davis, 19.505[2]

5. 99-Tyler Brabant, 19.564[1]

6. 21H-Tim Haddy, 19.786[3]

7. 2C-Chris Clayton, 20.004[4]

8. 51-Chris Larson, 20.219[7]

9. 4-Alex Pokorski, 20.418[9]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 11-Tony Wondra[2]

2. 7-Lance Fassbender[3]

3. 15M-Justin Miller[1]

4. 47-Blake Wondra[4]

5. 69-Bill Taylor[5]

6. 66-Nick Daywalt[6]

7. 3-Justin Erickson[7]

8. 12P-JJ Pagel[8]

9. 6K-Kurt Davis[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 35-Ben Schmidt[2]

2. 25T-Travis Arenz[4]

3. 68T-Tyler Davis[1]

4. 08-Katelyn Krebsbach[3]

5. 99-Tyler Brabant[5]

6. 2C-Chris Clayton[7]

7. 21H-Tim Haddy[6]

8. 51-Chris Larson[8]

9. 4-Alex Pokorski[9]

A-Main (20 Laps)

1. 25T-Travis Arenz[8]

2. 35-Ben Schmidt[9]

3. 08-Katelyn Krebsbach[3]

4. 2C-Chris Clayton[11]

5. 7-Lance Fassbender[7]

6. 47-Blake Wondra[6]

7. 11-Tony Wondra[10]

8. 99-Tyler Brabant[1]

9. 3-Justin Erickson[13]

10. 51-Chris Larson[15]

11. 15M-Justin Miller[5]

12. 69-Bill Taylor[2]

13. 66-Nick Daywalt[12]

14. 12P-JJ Pagel[16]

15. 68T-Tyler Davis[4]

16. 4-Alex Pokorski[18]

17. 21H-Tim Haddy[14]

DNS: 6K-Kurt Davis