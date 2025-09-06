Feature Winners: Friday, September 5, 2025

|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 305 Sprint Car Series
|
|Kasey Jedrzejek
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|AFCS 410 Sprint Car Series
|
|Zeth Sabo
|Beatrice Speedway
|Beatrice, NE
|USA
|Malvern Bank 360 Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|Big Sky Wingless Sprints
|
|Chris Williams
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier 305 Winged Sprint Series
|Season Championship
|Dillan Baldwin
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Season Championship
|Zack Pretorius
|Can-Am Speedway
|LaFargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Showdown in September
|Tiger Chapman
|Carolina Speedway
|Gastonia, NC
|USA
|Carolina Sprint Tour
|
|Jaden Bowling
|Cedar Lake Speedway
|Cedar Lake, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|Jerry Richert Memorial
|J.J. Hickle
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|Jerry Richert Memorial
|Ken Hron
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series / UMSS Traditional Sprint Car Series
|Jerry Richert Memorial
|Adam Taylor
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|ASCS Sooner Region
|
|Sean McClelland
|Deming Speedway
|Everson, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Ryan Orchard
|Doe Run Raceway
|Doe Run, MO
|USA
|Xtreme Outlaw Midget Car Series / POWRi National Midget League
|
|Jacob Denney
|Freedom Motorsports Park
|Delevan, NY
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Freedom Fall Classic
|Kalib Henry
|Gallatin Speedway
|Belgrade, MT
|USA
|ASCS Frontier Region
|
|Kelly Miller
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Ryan Jamison
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Will Armitage
|Lakeside Speedway
|Kansas City, KS
|USA
|ASCS National Tour
|
|Blake Hahn
|Lakeside Speedway
|Kansas City, KS
|USA
|ASCS National Tour
|
|Matt Covington
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Defend the Top End
|Lachlan McHugh
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|
|Casey O’Connell
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|Season Championship
|Dylan Westbrook
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|Season Championship
|Brett Stratford
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|High Limit Sprint Car Series
|Tuscarora 50
|Aaron Reutzel
|Rad Torque Raceway
|Edmonton, AB
|CAN
|Alberta Extreme Sprints
|
|Paxton Fleming
|Ransomville Speedway
|Ransomville, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Dillon Paddock
|Tri-City Speedway
|Granite City, IL
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|
|Briggs Danner
|Tri-City Speedway
|Pontoon Beach, IL
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Aryton Gennetten
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|World of Outlaws
|Desert Showdown
|David Gravel