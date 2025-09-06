Feature Winners: Friday, September 5, 2025

_Top Features, All Star Circuit of Champions, ASCS Frontier Region, ASCS National Tour, ASCS Sooner Region, Attica Fremont Championship Series, Attica Raceway Park, Bloomington Speedway, Can-Am Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Carolina Sprint Tour, High Limit Racing, Interstate Racing Association, Jacksonville Speedway, Malvern Bank 360 Sprint Series, Northline Speedway, Ohsweken Speedway, Port Royal Speedway, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, Rad Torque Raceway, UMSS - Traditional Sprint Car Series, UMSS - Winged Sprint Car Series, USAC National Sprint Car Series, Vado Speedway Park, Wisconsin WingLESS Sprint Cars, World of Outlaws, Xtreme Outlaw Midget Car Series
Ayrton Gennetten after winning the POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series feature at Tri-City Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Ayrton Gennetten after winning the POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series feature at Tri-City Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 305 Sprint Car Series Kasey Jedrzejek
Attica Raceway Park Attica, OH USA AFCS 410 Sprint Car Series Zeth Sabo
Beatrice Speedway Beatrice, NE USA Malvern Bank 360 Sprint Car Series Rained Out
Big Sky Speedway Billings, MT USA Big Sky Wingless Sprints Chris Williams
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Huntley’s Hoosier 305 Winged Sprint Series Season Championship Dillan Baldwin
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Season Championship Zack Pretorius
Can-Am Speedway LaFargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Showdown in September Tiger Chapman
Carolina Speedway Gastonia, NC USA Carolina Sprint Tour Jaden Bowling
Cedar Lake Speedway Cedar Lake, WI USA Interstate Racing Association Jerry Richert Memorial J.J. Hickle
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Jerry Richert Memorial Ken Hron
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series / UMSS Traditional Sprint Car Series Jerry Richert Memorial Adam Taylor
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA ASCS Sooner Region Sean McClelland
Deming Speedway Everson, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Ryan Orchard
Doe Run Raceway Doe Run, MO USA Xtreme Outlaw Midget Car Series / POWRi National Midget League Jacob Denney
Freedom Motorsports Park Delevan, NY USA All Star Circuit of Champions Freedom Fall Classic Kalib Henry
Gallatin Speedway Belgrade, MT USA ASCS Frontier Region Kelly Miller
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Ryan Jamison
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 410 Sprint Cars Will Armitage
Lakeside Speedway Kansas City, KS USA ASCS National Tour Blake Hahn
Lakeside Speedway Kansas City, KS USA ASCS National Tour Matt Covington
Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Defend the Top End Lachlan McHugh
Northline Speedway Darwin, NT AU Wingless V6 Sprint Cars Casey O’Connell
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Season Championship Dylan Westbrook
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Season Championship Brett Stratford
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA High Limit Sprint Car Series Tuscarora 50 Aaron Reutzel
Rad Torque Raceway Edmonton, AB CAN Alberta Extreme Sprints Paxton Fleming
Ransomville Speedway Ransomville, NY USA CRSA Sprints Dillon Paddock
Tri-City Speedway Granite City, IL USA USAC National Sprint Car Series Briggs Danner
Tri-City Speedway Pontoon Beach, IL USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Aryton Gennetten
Vado Speedway Park Vado, NM USA World of Outlaws Desert Showdown David Gravel