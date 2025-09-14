Feature Winners: Saturday, September 13, 2025

|Date
|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|9/13/2025
|141 Speedway
|Meribel, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Travis Arenz
|9/13/2025
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|
|Tony Jackson
|9/13/2025
|Bear Ridge Speedway
|Bradford, VT
|USA
|Sprint Cars of New England
|
|Caiden Herbert
|9/13/2025
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|John Reeve Memorial
|Tyler Gunn
|9/13/2025
|Callaway Raceway
|Fulton, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Hank Davis
|9/13/2025
|Colorado National Speedway
|Dacono, CO
|USA
|Momentum Sprint Car Tour
|
|Rained Out
|9/13/2025
|Cottage Grove Speedway
|Cottage Grove, OR
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Chris Bullock
|9/13/2025
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|United Sprint League
|
|Daniel Shaffer
|9/13/2025
|Dodge City Raceweay Park
|Dodge City, KS
|USA
|Rocky Mountain Midget Racing Association
|
|Rained Out
|9/13/2025
|Douglas County Dirt Track
|Roseburg, OR
|USA
|Iron Head Sprints
|
|Bailey Hibbard
|9/13/2025
|Evans Mills Raceway Park
|Evan Mills, NY
|USA
|ISMA/MSS Supermodifieds
|John Burr Classic Weekend
|Mike McVetta
|9/13/2025
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Kasey Burch
|9/13/2025
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Jim Ford Classic
|Cap Henry
|9/13/2025
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Jim Ford Classic
|Seth Schneider
|9/13/2025
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Jim Ford Classic
|John Ivy
|9/13/2025
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Levi Hillier
|9/13/2025
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged Limited Sprints
|
|Brett Scott Jr.
|9/13/2025
|Jackson Motor Speedway
|Byram, MS
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Chase Howard
|9/13/2025
|Langley Speedway
|Hampton, VA
|USA
|Virginia Sprint Series
|
|Chris Humblet
|9/13/2025
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|High Limit Sprint Car Series
|Commonwealth Clash
|Daison Pursley
|9/13/2025
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier 305 Winged Sprint Series
|
|Rained Out
|9/13/2025
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Dylan Norris
|9/13/2025
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Troy Wagaman Jr.
|9/13/2025
|Merced Speedway
|Merced, CA
|USA
|USAC Western States Midget Car Series
|
|Jeff Yantis
|9/13/2025
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|Non-Wing Crate Sprint Cars
|
|amo Stephenson
|9/13/2025
|Montpelier Speedway
|Montpelier, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Hoosier Hustle
|Rained Out
|9/13/2025
|Nevada Speedway
|Nevada, MO
|USA
|Mo/Kan IMCA RaceSaver Sprint Cars
|
|Waylon Phillips
|9/13/2025
|New Egypt Speedway
|New Egypt, NJ
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|Fred Bitner Memorial
|Buddy Schweibinz
|9/13/2025
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Chariots of Thunder
|Jock Goodyer
|9/13/2025
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Chariots of Thunder
|Casey O’Connell
|9/13/2025
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints
|Northern Sprint Car Nationals
|Nick Sheridan
|9/13/2025
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Josh Verne Jr.
|9/13/2025
|Perris Auto Speedway
|Perris, CA
|USA
|USAC / CRA Sprint Car Series
|SoCal Showdown
|R.J. Johnson
|9/13/2025
|Perris Auto Speedway
|Perris, CA
|USA
|World of Outlaws
|SoCal Showdown
|Bill Balog
|9/13/2025
|Placerville Speedway
|Placerville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Forni-Humphreys Classic
|Landon Brooks
|9/13/2025
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, IA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Rapid Nationals
|Lee Goos Jr.
|9/13/2025
|Riverside International Speedway
|West Memphis, AR
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Derek Hagar
|9/13/2025
|Roadhouse at the Mill
|Emmett, ID
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Bryan Warf
|9/13/2025
|RPM Speedway
|Crandall, TX
|USA
|ASCS Elite Non-Wing Sprint Car Series
|Johnny Suggs Classic
|Justin Zimmerman
|9/13/2025
|Salem Speedway
|Salem, IN
|USA
|500 Sprint Car Tour
|
|Dakota Armstrong
|9/13/2025
|Santa Maria Speedway
|Santa Maria, CA
|USA
|California RaceSaver Sprints
|
|Davey Pombo
|9/13/2025
|Saratoga Speedway
|Black Creek, BC
|CAN
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Daryle Redlin
|9/13/2025
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Kruz Kepner
|9/13/2025
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Colton Heath
|9/13/2025
|Southern Oklahoma Speedway
|Ardmore, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Ryder Laplante
|9/13/2025
|Spoon River Speedway
|Lewistown, IL
|USA
|Midwest Auto Racing Association
|Tom Knowles Memorial
|Mack Leopard
|9/13/2025
|Spoon River Speedway
|Lewistown, IL
|USA
|Midwest Open Wheel Association
|Tom Knowles Memorial
|Kaleb Johnson
|9/13/2025
|Star Speedway
|Epping, NH
|USA
|NEMA Lites
|
|Jake Trainor
|9/13/2025
|Star Speedway
|Epping, NH
|USA
|New England Supermodified Series
|
|Jeffrey Battle
|9/13/2025
|Star Speedway
|Epping, NH
|USA
|Winged 350 Supermodifieds
|Dennis McKennedy Classic
|Jeffrey Battle
|9/13/2025
|Stateline Speedway
|Post Falls, ID
|USA
|Inland Winged Springs
|Season Championship
|Aaron Willison
|9/13/2025
|Tri-State Speedway
|Haubstadt, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Haubstadt Hustler
|Logan Seavey
|9/13/2025
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Lorne Wofford
|9/13/2025
|Willamette Speedway
|Lebanon, OR
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Shane Smith
|9/13/2025
|Willamette Speedway
|Lebanon, OR
|USA
|Wingless Sprint Series
|
|Blaine Cory
|9/13/2025
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Ben Schmidt
|9/13/2025
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Tommy Sexton
|9/13/2025
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Rusty Egan
|9/13/2025
|Woodhull Raceway
|Woodhull, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Billy VanInwegen Jr.