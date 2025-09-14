Feature Winners: Saturday, September 13, 2025

Kaleb Johnson. (Mark Funderburk Photo)
Date Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
9/13/2025 141 Speedway Meribel, WI USA Interstate Racing Association Travis Arenz
9/13/2025 BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Tony Jackson
9/13/2025 Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Caiden Herbert
9/13/2025 Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars John Reeve Memorial Tyler Gunn
9/13/2025 Callaway Raceway Fulton, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Hank Davis
9/13/2025 Colorado National Speedway Dacono, CO USA Momentum Sprint Car Tour Rained Out
9/13/2025 Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 360 Sprint Cars Chris Bullock
9/13/2025 Creek County Speedway Sapulpa, OK USA United Sprint League Daniel Shaffer
9/13/2025 Dodge City Raceweay Park Dodge City, KS USA Rocky Mountain Midget Racing Association Rained Out
9/13/2025 Douglas County Dirt Track Roseburg, OR USA Iron Head Sprints Bailey Hibbard
9/13/2025 Evans Mills Raceway Park Evan Mills, NY USA ISMA/MSS Supermodifieds John Burr Classic Weekend Mike McVetta
9/13/2025 Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Kasey Burch
9/13/2025 Fremont Speedway Fremont, OH USA All Star Circuit of Champions Jim Ford Classic Cap Henry
9/13/2025 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Jim Ford Classic Seth Schneider
9/13/2025 Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Jim Ford Classic John Ivy
9/13/2025 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Levi Hillier
9/13/2025 Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged Limited Sprints Brett Scott Jr.
9/13/2025 Jackson Motor Speedway Byram, MS USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Chase Howard
9/13/2025 Langley Speedway Hampton, VA USA Virginia Sprint Series Chris Humblet
9/13/2025 Lernerville Speedway Sarver, PA USA High Limit Sprint Car Series Commonwealth Clash Daison Pursley
9/13/2025 Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Huntley’s Hoosier 305 Winged Sprint Series Rained Out
9/13/2025 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Dylan Norris
9/13/2025 Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Troy Wagaman Jr.
9/13/2025 Merced Speedway Merced, CA USA USAC Western States Midget Car Series Jeff Yantis
9/13/2025 Meridian Speedway Meridian, ID USA Non-Wing Crate Sprint Cars amo Stephenson
9/13/2025 Montpelier Speedway Montpelier, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Hoosier Hustle Rained Out
9/13/2025 Nevada Speedway Nevada, MO USA Mo/Kan IMCA RaceSaver Sprint Cars Waylon Phillips
9/13/2025 New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Fred Bitner Memorial Buddy Schweibinz
9/13/2025 Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder Jock Goodyer
9/13/2025 Northline Speedway Darwin, NT AU Wingless V6 Sprint Cars Chariots of Thunder Casey O’Connell
9/13/2025 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints Northern Sprint Car Nationals Nick Sheridan
9/13/2025 Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Josh Verne Jr.
9/13/2025 Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC / CRA Sprint Car Series SoCal Showdown R.J. Johnson
9/13/2025 Perris Auto Speedway Perris, CA USA World of Outlaws SoCal Showdown Bill Balog
9/13/2025 Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Forni-Humphreys Classic Landon Brooks
9/13/2025 Rapid Speedway Rock Rapids, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rapid Nationals Lee Goos Jr.
9/13/2025 Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Derek Hagar
9/13/2025 Roadhouse at the Mill Emmett, ID USA Winged 360 Sprint Cars Bryan Warf
9/13/2025 RPM Speedway Crandall, TX USA ASCS Elite Non-Wing Sprint Car Series Johnny Suggs Classic Justin Zimmerman
9/13/2025 Salem Speedway Salem, IN USA 500 Sprint Car Tour Dakota Armstrong
9/13/2025 Santa Maria Speedway Santa Maria, CA USA California RaceSaver Sprints Davey Pombo
9/13/2025 Saratoga Speedway Black Creek, BC CAN Non-Wing Sprint Cars Daryle Redlin
9/13/2025 Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Kruz Kepner
9/13/2025 Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 410 Sprint Cars Colton Heath
9/13/2025 Southern Oklahoma Speedway Ardmore, OK USA Winged 305 Sprint Cars Ryder Laplante
9/13/2025 Spoon River Speedway Lewistown, IL USA Midwest Auto Racing Association Tom Knowles Memorial Mack Leopard
9/13/2025 Spoon River Speedway Lewistown, IL USA Midwest Open Wheel Association Tom Knowles Memorial Kaleb Johnson
9/13/2025 Star Speedway Epping, NH USA NEMA Lites Jake Trainor
9/13/2025 Star Speedway Epping, NH USA New England Supermodified Series Jeffrey Battle
9/13/2025 Star Speedway Epping, NH USA Winged 350 Supermodifieds Dennis McKennedy Classic Jeffrey Battle
9/13/2025 Stateline Speedway Post Falls, ID USA Inland Winged Springs Season Championship Aaron Willison
9/13/2025 Tri-State Speedway Haubstadt, IN USA USAC National Sprint Car Series Haubstadt Hustler Logan Seavey
9/13/2025 Vado Speedway Park Vado, NM USA Winged 305 Sprint Cars Lorne Wofford
9/13/2025 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Northwest Focus Midget Car Series Shane Smith
9/13/2025 Willamette Speedway Lebanon, OR USA Wingless Sprint Series Blaine Cory
9/13/2025 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Midwest Sprint Car Association Ben Schmidt
9/13/2025 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged Crate Sprint Cars Tommy Sexton
9/13/2025 Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Rusty Egan
9/13/2025 Woodhull Raceway Woodhull, NY USA CRSA Sprints Billy VanInwegen Jr.