Feature Winners: Friday, August 28, 2026

_Front Page News, 500 Sprint Car Tour, All Star Circuit of Champions, ASCS National Tour, Attica Raceway Park, Black Hills Speedway, Can-Am Speedway, Clinton County Motor Speedway, Cottage Grove Speedway, Gladiator Sprint Tour, Great Lakes Super Sprints, Great Lakes Traditional Sprints, High Limit Racing, Interstate Racing Association, Interstate Sprint Car Series, Jacksonville Speedway, Kokomo Speedway, Kokomo Sprint Car Smack Down, Northwest Focus Midget Car Series, Off Road Speedway, Ohsweken Speedway, PA Posse 410 Sprint Car Series, POWRi National Midget League, POWRi West Midget League, Rapid Speedway, River Cities Speedway, Silver Dollar Speedway, Top Gun Sprintcar Series, Tri-City Raceway Park (PA), United States Speed Association, USAC Midwest Wingless Racing Association, USAC National Sprint Car Series, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, World of Outlaws
Landon Miner won the 305 sprint car feature Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Landon Miner won the 305 sprint car feature Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Bryan Sebetto
Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 410 Sprint Cars Cap Henry
Berlin Raceway Marne, MI USA 500 Sprint Car Tour Tyler Roahrig
Berlin Raceway Marne, MI USA USSA Kenyon Midgets Danny O’Gara
Big Sky Speedway Billings, MT USA ASCS National Tour Harvey Ostermiller Memorial Seth Bergman
Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 360 Sprint Cars Half Mile Nationals Adam Speckman
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Will Fisher
Clinton County Speedway Mill Hall, PA USA Winged 305 Sprint Cars Tylor Cochran
Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 305 Sprint Cars Brett McGhie
Deming Speedway Everson, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Alex Peck
Douglas County Dirt Track Roseburg, OR USA Interstate Sprint Car Series Bailey Hibbard
Freedom Motorsports Park Delevan, NY USA All Star Circuit of Champions Kalib Henry
I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Traditional Sprints Korbyn Hayslett
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Interstate Racing Association Paul Nienhiser
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Landon Miner
Kokomo Speedway Kokomo, IN USA USAC National Sprint Car Series Kokomo Sprint Car Smack Down Cale Coons
Lakeside Speedway Kansas City, KS USA USAC Midwest Racing Association Weld Memorial Wyatt Burks
Mansfield Speedway Mansfield, OH USA Great Lakes Super Sprints Darin Naida
Moler Raceway Park Williamsburg, OH USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Bryce Massingill
Off Road Speedway Norfolk, NE USA Winged 305 Sprint Cars Cole Vanderheiden
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars
Jesse Costa
Rapid Speedway Rock Rapids, IA USA Winged 305 Sprint Cars Aydin Lloyd
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA World of Outlaws Garet Williamson
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA High Limit Racing / NARC King of the West Sprint Car Series Gold Cup Race of Champions Dylan Bloomfield
Sweet Springs Motorsports Complex Sweet Springs, MO USA POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car Series Kale Drake
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA RUSH Sprint Car Series Logan Lockhart
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brandon Spithaler
Tyler County Speedway Middlebourne, WV USA Gladiator Sprint Tour John Jerich
Volusia Speedway Park Barberville, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Danny Dietrich
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Eli Tuckey