Feature Winners: Friday, August 28, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Bryan Sebetto
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Cap Henry
|Berlin Raceway
|Marne, MI
|USA
|500 Sprint Car Tour
|
|Tyler Roahrig
|Berlin Raceway
|Marne, MI
|USA
|USSA Kenyon Midgets
|
|Danny O’Gara
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|ASCS National Tour
|Harvey Ostermiller Memorial
|Seth Bergman
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Half Mile Nationals
|Adam Speckman
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Will Fisher
|Clinton County Speedway
|Mill Hall, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Tylor Cochran
|Cottage Grove Speedway
|Cottage Grove, OR
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Brett McGhie
|Deming Speedway
|Everson, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Alex Peck
|Douglas County Dirt Track
|Roseburg, OR
|USA
|Interstate Sprint Car Series
|
|Bailey Hibbard
|Freedom Motorsports Park
|Delevan, NY
|USA
|All Star Circuit of Champions
|
|Kalib Henry
|I-96 Speedway
|Lake Odessa, MI
|USA
|Great Lakes Traditional Sprints
|
|Korbyn Hayslett
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Paul Nienhiser
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Landon Miner
|Kokomo Speedway
|Kokomo, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Kokomo Sprint Car Smack Down
|Cale Coons
|Lakeside Speedway
|Kansas City, KS
|USA
|USAC Midwest Racing Association
|Weld Memorial
|Wyatt Burks
|Mansfield Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Darin Naida
|Moler Raceway Park
|Williamsburg, OH
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Bryce Massingill
|Off Road Speedway
|Norfolk, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Cole Vanderheiden
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
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|Jesse Costa
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, IA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Aydin Lloyd
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|World of Outlaws
|
|Garet Williamson
|Silver Dollar Speedway
|Chico, CA
|USA
|High Limit Racing / NARC King of the West Sprint Car Series
|Gold Cup Race of Champions
|Dylan Bloomfield
|Sweet Springs Motorsports Complex
|Sweet Springs, MO
|USA
|POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car Series
|
|Kale Drake
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Logan Lockhart
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Brandon Spithaler
|Tyler County Speedway
|Middlebourne, WV
|USA
|Gladiator Sprint Tour
|
|John Jerich
|Volusia Speedway Park
|Barberville, FL
|USA
|Top Gun Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|
|Danny Dietrich
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Eli Tuckey