Briggs Danner and Kevin Thomas Jr open the “4 Crown” with victories

Rossburg,Oh (Sept 24,2026)- Briggs Danner started on the pole and won the 30 lap USAC National Championship feature on a lightning fast track Thursday night. Brady Bacon chased Danner and closed on him as Danner got into lapped traffic but the #39 of Danner was the class of the field.
Following Danner and Bacon was Justin Grant, Kyle Cummins and Jacob Denney.
Kevin Thomas Jr. won the 25 lap USAC National Championship feature over Justin Grant, Hayden Reinbold, Daison Pursley and Jakeb Boxell.
14-Kevin Thomas Jr[3]; 2. 87-Justin Grant[7]; 3. 19AZ-Hayden Reinbold[1]; 4. 86-Daison Pursley[5]; 5. 54-Jakeb Boxell
410 Sprints – Non-Winged
Thursday Night Thunder at the 4Crown Feature (30 Laps): 1. 39-Briggs Danner[1]; 2. 20-Brady Bacon[2]; 3. 4-Justin Grant[6]; 4. 3P-Kyle Cummins[3]; 5. 87-Jacob Denney[4]; 6. 63-Cale Coons[8]; 7. G5-Gunnar Setser[12]; 8. 19AZ-Mitchel Moles[7]; 9. 14-Jadon Rogers[14]; 10. 5T-Jake Swanson[13]; 11. 30-CJ Leary[5]; 12. 54-Jakeb Boxell[18]; 13. 3R-Stevie Sussex III[16]; 14. 19-Hayden Reinbold[17]; 15. 83C-Chance Crum[19]; 16. 4J-Shawn Westerfeld[15]; 17. 24M-Hunter Maddox[21]; 18. 6T-Trey Osborne[20]; 19. 1-Rylan Gray[10]; 20. 12-Robert Ballou[9]; 21. 15-Kevin Thomas Jr[11]; 22. 44-Todd Hobson[24]; 23. 92-Chase Stockon[22]; 24. 41-Ricky Lewis[23]
Five Star Bodies Semi-Feature (12 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[2]; 2. 15-Kevin Thomas Jr[1]; 3. 3R-Stevie Sussex III[3]; 4. 14-Jadon Rogers[6]; 5. 2B-Caleb Shietze[10]; 6. 28-Brandon Mattox[4]; 7. 98-Saban Bibent[8]; 8. 57-Logan Seavey[7]; 9. 21B-Ryan Barr[9]; 10. 6W-Chad Wilson[5]; 11. 51T-Eddie Tafoya Jr[11]; 12. 2DI-Dustin Ingle[13]; 13. 14C-Nathan Carle[12]
COOKOUT C-Main (8 Laps): 1. 2B-Caleb Shietze[1]; 2. 51T-Eddie Tafoya Jr[3]; 3. 14C-Nathan Carle[4]; 4. 2DI-Dustin Ingle[8]; 5. 34T-Cody Trammell[7]; 6. 49-Brian Ruhlman[6]; 7. 79-Tim Kent[9]; 8. 22-Brian Heitkamp[11]; 9. 32M-Derek Hastings[12]; 10. 87X-Paul Dues[5]; 11. 99-Jack James[10]; 12. 45N-Troy Carey[2]
K1 Race Gear Heat 1 (8 Laps): 1. 19AZ-Mitchel Moles[4]; 2. 4-Justin Grant[6]; 3. 20-Brady Bacon[5]; 4. 6T-Trey Osborne[1]; 5. 3R-Stevie Sussex III[3]; 6. 98-Saban Bibent[2]; 7. 14C-Nathan Carle[8]; 8. 49-Brian Ruhlman[7]; 9. 99-Jack James[9]
TJ Forged Heat 2 (8 Laps): 1. 12-Robert Ballou[2]; 2. 24M-Hunter Maddox[1]; 3. 4J-Shawn Westerfeld[4]; 4. 30-CJ Leary[6]; 5. G5-Gunnar Setser[5]; 6. 57-Logan Seavey[3]; 7. 2B-Caleb Shietze[7]; 8. 34T-Cody Trammell[8]; 9. 22-Brian Heitkamp[9]
KN Filters Heat 3 (8 Laps): 1. 1-Rylan Gray[1]; 2. 39-Briggs Danner[5]; 3. 19-Hayden Reinbold[3]; 4. 54-Jakeb Boxell[2]; 5. 5X-Max Adams[4]; 6. 15-Kevin Thomas Jr[6]; 7. 45N-Troy Carey[7]; 8. 2DI-Dustin Ingle[8]; 9. 32M-Derek Hastings[9]
Indy Powersports Heat 4 (8 Laps): 1. 87-Jacob Denney[6]; 2. 44-Todd Hobson[2]; 3. 5T-Jake Swanson[5]; 4. 92-Chase Stockon[3]; 5. 28-Brandon Mattox[1]; 6. 21B-Ryan Barr[7]; 7. 87X-Paul Dues[8]; 8. 79-Tim Kent[9]; 9. 86-Keith Sheffer Jr[4]
Heat 5 (8 Laps): 1. 63-Cale Coons[4]; 2. 3P-Kyle Cummins[6]; 3. 83C-Chance Crum[2]; 4. 41-Ricky Lewis[3]; 5. 6W-Chad Wilson[1]; 6. 14-Jadon Rogers[5]; 7. 51T-Eddie Tafoya Jr[7]; 8. 23D-Bryce Dues[8]
LearnLab Qualifying (2 Laps): 1. 4-Justin Grant, 14.979[11]; 2. 30-CJ Leary, 15.024[2]; 3. 15-Kevin Thomas Jr, 15.036[27]; 4. 87-Jacob Denney, 15.062[6]; 5. 3P-Kyle Cummins, 15.072[41]; 6. 20-Brady Bacon, 15.076[7]; 7. G5-Gunnar Setser, 15.079[31]; 8. 39-Briggs Danner, 15.154[17]; 9. 5T-Jake Swanson, 15.192[16]; 10. 14-Jadon Rogers, 15.225[9]; 11. 19AZ-Mitchel Moles, 15.230[34]; 12. 4J-Shawn Westerfeld, 15.235[29]; 13. 5X-Max Adams, 15.277[32]; 14. 86-Keith Sheffer Jr, 15.343[24]; 15. 63-Cale Coons, 15.351[43]; 16. 3R-Stevie Sussex III, 15.378[14]; 17. 57-Logan Seavey, 15.407[22]; 18. 19-Hayden Reinbold, 15.440[37]; 19. 92-Chase Stockon, 15.448[13]; 20. 41-Ricky Lewis, 15.466[35]; 21. 98-Saban Bibent, 15.488[38]; 22. 12-Robert Ballou, 15.498[3]; 23. 54-Jakeb Boxell, 15.510[44]; 24. 44-Todd Hobson, 15.512[15]; 25. 83C-Chance Crum, 15.538[33]; 26. 6T-Trey Osborne, 15.581[12]; 27. 24M-Hunter Maddox, 15.611[19]; 28. 1-Rylan Gray, 15.623[8]; 29. 28-Brandon Mattox, 15.705[21]; 30. 6W-Chad Wilson, 15.762[5]; 31. 49-Brian Ruhlman, 15.796[28]; 32. 2B-Caleb Shietze, 15.838[25]; 33. 45N-Troy Carey, 15.843[39]; 34. 21B-Ryan Barr, 15.918[1]; 35. 51T-Eddie Tafoya Jr, 15.930[20]; 36. 14C-Nathan Carle, 16.015[30]; 37. 34T-Cody Trammell, 16.131[26]; 38. 2DI-Dustin Ingle, 16.146[36]; 39. 87X-Paul Dues, 16.201[40]; 40. 23D-Bryce Dues, 16.205[10]; 41. 99-Jack James, 16.235[18]; 42. 22-Brian Heitkamp, 16.323[23]; 43. 32M-Derek Hastings, 17.132[42]; 44. 79-Tim Kent, 19.606[4]
Dirt Draft Hot Laps (3 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins, 15.164[41]; 2. G5-Gunnar Setser, 15.268[31]; 3. 63-Cale Coons, 15.335[43]; 4. 19-Hayden Reinbold, 15.388[37]; 5. 15-Kevin Thomas Jr, 15.483[27]; 6. 4J-Shawn Westerfeld, 15.532[29]; 7. 5X-Max Adams, 15.543[32]; 8. 3R-Stevie Sussex III, 15.563[14]; 9. 83C-Chance Crum, 15.568[33]; 10. 30-CJ Leary, 15.646[2]; 11. 39-Briggs Danner, 15.692[17]; 12. 98-Saban Bibent, 15.713[38]; 13. 4-Justin Grant, 15.757[11]; 14. 28-Brandon Mattox, 15.761[21]; 15. 14-Jadon Rogers, 15.763[9]; 16. 86-Keith Sheffer Jr, 15.813[24]; 17. 2DI-Dustin Ingle, 15.853[36]; 18. 20-Brady Bacon, 15.862[7]; 19. 6T-Trey Osborne, 15.899[12]; 20. 57-Logan Seavey, 15.956[22]; 21. 12-Robert Ballou, 15.966[3]; 22. 51T-Eddie Tafoya Jr, 16.013[20]; 23. 24M-Hunter Maddox, 16.025[19]; 24. 45N-Troy Carey, 16.050[39]; 25. 54-Jakeb Boxell, 16.051[44]; 26. 5T-Jake Swanson, 16.175[16]; 27. 49-Brian Ruhlman, 16.220[28]; 28. 2B-Caleb Shietze, 16.281[25]; 29. 87X-Paul Dues, 16.301[40]; 30. 41-Ricky Lewis, 16.357[35]; 31. 1-Rylan Gray, 16.369[8]; 32. 87-Jacob Denney, 16.384[6]; 33. 44-Todd Hobson, 16.384[15]; 34. 34T-Cody Trammell, 16.429[26]; 35. 14C-Nathan Carle, 16.471[30]; 36. 92-Chase Stockon, 16.498[13]; 37. 99-Jack James, 16.923[18]; 38. 23D-Bryce Dues, 16.949[10]; 39. 32M-Derek Hastings, 16.950[42]; 40. 6W-Chad Wilson, 17.170[5]; 41. 21B-Ryan Barr, 17.198[1]; 42. 22-Brian Heitkamp, 17.239[23]; 43. 19AZ-Mitchel Moles, 17.633[34]; 44. (DNS) 79-Tim Kent
22 entries
Midgets
Thursday Night Thunder at the 4Crown Feature (25 Laps): 1. 14-Kevin Thomas Jr[3]; 2. 87-Justin Grant[7]; 3. 19AZ-Hayden Reinbold[1]; 4. 86-Daison Pursley[5]; 5. 54-Jakeb Boxell[4]; 6. 67-Jacob Denney[6]; 7. 43-Gunnar Setser[10]; 8. 20Q-Brecken Reese[8]; 9. 4-Kale Drake[2]; 10. 57-Logan Seavey[20]; 11. 40L-Mack Leopard[12]; 12. 7TX-Kyle Jones[13]; 13. 67K-Colton Robinson[11]; 14. 97-Gavin Miller[9]; 15. 7T-Adam Taylor[19]; 16. 7W-Luke Wackerlin[15]; 17. 21K-Cord Kisthardt[17]; 18. 4P-Jadon Rogers[14]; 19. 45-Bradley Cox[16]; 20. 23D-Devon Dobie[18]
K1 Race Gear Heat 1 (8 Laps): 1. 20Q-Brecken Reese[2]; 2. 97-Gavin Miller[4]; 3. 67-Jacob Denney[6]; 4. 67K-Colton Robinson[3]; 5. 14-Kevin Thomas Jr[5]; 6. 21K-Cord Kisthardt[7]; 7. 7T-Adam Taylor[1]
TJ Forged Heat 2 (8 Laps): 1. 86-Daison Pursley[6]; 2. 43-Gunnar Setser[4]; 3. 4-Kale Drake[5]; 4. 4P-Jadon Rogers[2]; 5. 45-Bradley Cox[1]; 6. 40L-Mack Leopard[3]; 7. (DNS) 57-Logan Seavey
KN Filters Heat 3 (8 Laps): 1. 87-Justin Grant[4]; 2. 7TX-Kyle Jones[3]; 3. 19AZ-Hayden Reinbold[5]; 4. 54-Jakeb Boxell[6]; 5. 7W-Luke Wackerlin[2]; 6. (DNF) 23D-Devon Dobie[1]
LearnLab Qualifying (2 Laps): 1. 67-Jacob Denney, 16.060[18]; 2. 86-Daison Pursley, 16.132[9]; 3. 54-Jakeb Boxell, 16.150[11]; 4. 14-Kevin Thomas Jr, 16.151[14]; 5. 4-Kale Drake, 16.196[4]; 6. 19AZ-Hayden Reinbold, 16.216[5]; 7. 97-Gavin Miller, 16.253[13]; 8. 43-Gunnar Setser, 16.273[3]; 9. 87-Justin Grant, 16.296[1]; 10. 67K-Colton Robinson, 16.308[10]; 11. 40L-Mack Leopard, 16.455[21]; 12. 7TX-Kyle Jones, 16.534[6]; 13. 20Q-Brecken Reese, 16.620[19]; 14. 4P-Jadon Rogers, 16.621[17]; 15. 7W-Luke Wackerlin, 16.837[12]; 16. 7T-Adam Taylor, 16.855[8]; 17. 45-Bradley Cox, 16.900[20]; 18. 23D-Devon Dobie, 17.065[16]; 19. 21K-Cord Kisthardt, 17.605[7]; 20. (DNS) 4M-Sheldon Males; 21. (DNS) 4B-Chelby Hinton; 22. (DNS) 57-Logan Seavey
Dirt Draft Hot Laps (2 Laps): 1. 57-Logan Seavey, 16.004[22]; 2. 86-Daison Pursley, 16.044[9]; 3. 67-Jacob Denney, 16.128[18]; 4. 54-Jakeb Boxell, 16.155[11]; 5. 4-Kale Drake, 16.157[4]; 6. 14-Kevin Thomas Jr, 16.163[14]; 7. 87-Justin Grant, 16.188[1]; 8. 19AZ-Hayden Reinbold, 16.190[5]; 9. 43-Gunnar Setser, 16.293[3]; 10. 4P-Jadon Rogers, 16.377[17]; 11. 7TX-Kyle Jones, 16.383[6]; 12. 97-Gavin Miller, 16.508[13]; 13. 20Q-Brecken Reese, 16.619[19]; 14. 45-Bradley Cox, 16.666[20]; 15. 23D-Devon Dobie, 16.817[16]; 16. 7W-Luke Wackerlin, 16.829[12]; 17. 7T-Adam Taylor, 16.837[8]; 18. 40L-Mack Leopard, 16.894[21]; 19. 4B-Chelby Hinton, 16.952[15]; 20. 21K-Cord Kisthardt, 17.521[7]; 21. (DNS) 4M-Sheldon Males; 22. (DNS) 67K-Colton Robinson