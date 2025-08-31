Feature Winners: Saturday, August 30, 2025

Kody Swanson. (David Sink Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Attica Raceway Park Attica, OH USA Winged 305 Sprint Cars Attica Ambush John Ivy
Attica Raceway Park Attica, OH USA All Star Circuit of Champions Attica Ambush Cap Henry
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Sportsman 100 Scott Dellinger
Baton Rouge Raceway Baker, LA USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Rained Out
Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Interstate Racing Association Max Guilford
Beaver Dam Raceway Beaver Dam, WI USA Midwest Sprint Car Association Ben Schmidt
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Dale Curran
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jacob Dykstra
Buxton Speedway Merlin, ONT CAN Ontario Traditional Sprints John Watson
Calistoga Speedway Calistoga, CA USA Northern Auto Racing Club Louie Vermeil Classic James McFadden
Calistoga Speedway Calistoga, CA USA USAC / CRA Sprint Car Series Louie Vermeil Classic J.J. Yeley
Caney Valley Speedway Caney, KS USA Oil Capital Racing Series Alex Sewell
Devil’s Bowl Speedway West Haven, VT USA Xtreme Dirt Midget Association Chris Murray
Devil’s Lake Speedway Crary, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series North Dakota Non-Wing Nationals Colton Young
Dixie Speedway Woodstock, GA USA United Sprint Car Series Lance Moss
Dodge City Raceweay Park Dodge City, KS USA ASCS Western Plains Region Jordan Knight
Du Qoin State Fairgrounds Du Quoin, IL USA USAC Silver Crown Series Ted Horn 100 C.J. Leary
Deuce of Clubs Thunder Raceway Show Low, AZ USA POWRi Southwest Ecotech Midgets Kyle Huttenhow
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars IMCA RaceSaver Nationals Rained Out
Electric City Speedway Black Eagle, MT USA ASCS National Tour / ASCS Frontier Region Montana Round Up Seth Bergman
Fulton Speedway Fulton, NY USA Empire Super Sprints Shawn Donath
Huset’s Speedway Brandon, SD USA World of Outlaws Huset’s Shootout Rained Out
Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Joe B Miller
Lake Ozark Speedway Eldon, MO USA POWRi WAR Sprint Car League / USAC Midwest Wingless Racing Association Non-Wing Nationals Wyatt Burks
Land of Legends Raceway Canandaiuga, NY USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Lance Dusett
Lawton Speedway Lawton, OK USA Non-Wing Sprint Cars Rained Out
Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Cale Coons
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA PA Sprint Series Kruz Kepner
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Aaron Bollinger
Lorain Raceway Park South Amherst, OH USA 350 Outlaw Supermodified Sprint Series Danny Shirey
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Jake Haulot
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Caleb Ingle
New Egypt Speedway New Egypt, NJ USA North East Wingless Sprints Mick D’Agostino
New London-Waterford Speedbowl Waterford, CT USA NEMA Lites Drew Eldridge
New London-Waterford Speedbowl Waterford, CT USA NEMA Midgets Brayden Egan
Owosso Speedway Ovid, MI USA Must See Racing Kody Swanson
Owosso Speedway Ovid, MI USA Must See Racing Lites Charlie Baur
Owosso Speedway Ovid, MI USA Must See Racing Lites Keegan Weese
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Dylan Cisney
Red Hill Raceway Sumner, IL USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Jadon Rogers
RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Skagit Speedway Alger, WA USA High Limit Sprint Car Series Skagit Nationals Rico Abreu
Sycamore Speedway Maple Park, IL USA Badger Midget Auto Racing Association / Midwest Auto Racing Association Daltyn England
Tri-City Raceway Park Franklin, PA USA RUSH Sprint Car Series Blaze Myers
Vado Speedway Park Vado, NM USA POWRi 360 Desert Series Wes Wofford
Ventura Raceway Ventura, CA USA Western Midget Racing Logan Mitchell
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged Crate Sprint Cars CJ Malueg
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Adam Taylor