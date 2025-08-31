Feature Winners: Saturday, August 30, 2025

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Attica Ambush
|John Ivy
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Attica Ambush
|Cap Henry
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|Sportsman 100
|Scott Dellinger
|Baton Rouge Raceway
|Baker, LA
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Rained Out
|Beaver Dam Raceway
|Beaver Dam, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Max Guilford
|Beaver Dam Raceway
|Beaver Dam, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Ben Schmidt
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Dale Curran
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Jacob Dykstra
|Buxton Speedway
|Merlin, ONT
|CAN
|Ontario Traditional Sprints
|
|John Watson
|Calistoga Speedway
|Calistoga, CA
|USA
|Northern Auto Racing Club
|Louie Vermeil Classic
|James McFadden
|Calistoga Speedway
|Calistoga, CA
|USA
|USAC / CRA Sprint Car Series
|Louie Vermeil Classic
|J.J. Yeley
|Caney Valley Speedway
|Caney, KS
|USA
|Oil Capital Racing Series
|
|Alex Sewell
|Devil’s Bowl Speedway
|West Haven, VT
|USA
|Xtreme Dirt Midget Association
|
|Chris Murray
|Devil’s Lake Speedway
|Crary, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|North Dakota Non-Wing Nationals
|Colton Young
|Dixie Speedway
|Woodstock, GA
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Lance Moss
|Dodge City Raceweay Park
|Dodge City, KS
|USA
|ASCS Western Plains Region
|
|Jordan Knight
|Du Qoin State Fairgrounds
|Du Quoin, IL
|USA
|USAC Silver Crown Series
|Ted Horn 100
|C.J. Leary
|Deuce of Clubs Thunder Raceway
|Show Low, AZ
|USA
|POWRi Southwest Ecotech Midgets
|
|Kyle Huttenhow
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|IMCA RaceSaver Nationals
|Rained Out
|Electric City Speedway
|Black Eagle, MT
|USA
|ASCS National Tour / ASCS Frontier Region
|Montana Round Up
|Seth Bergman
|Fulton Speedway
|Fulton, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|
|Shawn Donath
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|World of Outlaws
|Huset’s Shootout
|Rained Out
|Lake Ozark Speedway
|Eldon, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Joe B Miller
|Lake Ozark Speedway
|Eldon, MO
|USA
|POWRi WAR Sprint Car League / USAC Midwest Wingless Racing Association
|Non-Wing Nationals
|Wyatt Burks
|Land of Legends Raceway
|Canandaiuga, NY
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Season Championship
|Lance Dusett
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Rained Out
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Cale Coons
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Kruz Kepner
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Aaron Bollinger
|Lorain Raceway Park
|South Amherst, OH
|USA
|350 Outlaw Supermodified Sprint Series
|
|Danny Shirey
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Jake Haulot
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Caleb Ingle
|New Egypt Speedway
|New Egypt, NJ
|USA
|North East Wingless Sprints
|
|Mick D’Agostino
|New London-Waterford Speedbowl
|Waterford, CT
|USA
|NEMA Lites
|
|Drew Eldridge
|New London-Waterford Speedbowl
|Waterford, CT
|USA
|NEMA Midgets
|
|Brayden Egan
|Owosso Speedway
|Ovid, MI
|USA
|Must See Racing
|
|Kody Swanson
|Owosso Speedway
|Ovid, MI
|USA
|Must See Racing Lites
|
|Charlie Baur
|Owosso Speedway
|Ovid, MI
|USA
|Must See Racing Lites
|
|Keegan Weese
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Dylan Cisney
|Red Hill Raceway
|Sumner, IL
|USA
|Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|
|Jadon Rogers
|RPM Speedway
|Crandall, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|High Limit Sprint Car Series
|Skagit Nationals
|Rico Abreu
|Sycamore Speedway
|Maple Park, IL
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association / Midwest Auto Racing Association
|
|Daltyn England
|Tri-City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Blaze Myers
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|POWRi 360 Desert Series
|
|Wes Wofford
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|Western Midget Racing
|
|Logan Mitchell
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|CJ Malueg
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Adam Taylor