Allstar Performance Weekend Event List: July 24-26, 2026

_Front Page News, _Top Features, 34 Raceway, Action Sprint Tour, Angell Park Speedway, ASCS Gunsmoke Region, ASCS Midwest Region, ASCS National Tour, ASCS Western Plains Region, Attica Fremont Championship Series, Attica Raceway Park, Badger Midget Auto Racing Association, Black Hills Speedway, Capital Region Sprint Car Association, Cottage Grove Speedway, Double X Speedway, Eagle Raceway, Event List, Farmington Empire Speedway, FAST on Dirt, Features, Fremont Speedway, Gray's Harbor Raceway, Great Lakes Super Sprints, Great Lakes Traditional Sprints, High Limit Racing, Huset's Speedway, I-90 Speedway, Interstate Racing Association, Interstate Sprint Car Series, ISMA/MSS Supermodifieds, Jackson Motorplex, Jacksonville Speedway, Kennedale Speedway Park, Knoxville Raceway, Kokomo Speedway, Laurel Highlands Sprints, Lawrenceburg Speedway, Lawton Speedway, Legion Speedway, Lernerville Speedway, Lincoln Park Speedway, Marysville Raceway, Michaels' Mercer Raceway, Midwest Sprint Car Association (WI), Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars, New England Supermodified Series, Northern California Modified Association, Northern Outlaw Sprint Association, Northwest Focus Midget Car Series, Ohio Thunder IMCA RaceSaver Series, Ohio Valley Sprint Car Association, Oil Capital Racing Series, PA Posse 410 Sprint Car Series, PA Sprint Series, Path Valley Speedway Park, Port Royal Speedway, POWRi IMRA Midget Series, POWRi National Midget League, POWRi West Midget League, Red River Sprint Series, Red River Valley Speedway, River Cities Speedway, Route 66 Motor Speedway, RUSH Racing Series, Santa Maria Speedway, Selinsgrove Speedway, Sharon Speedway, Skagit Speedway, Sprint Car Challenge Tour, Stuart Raceway, United Sprint Car Series, United States Speed Association, USAC East Coast Sprint Car Series, USAC National Sprint Car Series, Vado Speedway Park, Virginia Sprint Series, Watsonville Speedway, Wayne County Speedway, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Williams Grove Speedway, World of Outlaws
Allstar Performance 2018 Top Story Logo

Friday, July 24, 2026

Attica Raceway Park Attica, OH AFCS 305 Sprint Cars
Attica Raceway Park Attica, OH AFCS 410 Sprint Cars
Big Sky Speedway Billings, MT Winged 305 Sprint Cars
Black Hills Speedway Rapid City, SD ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region
Can-Am Speedway LaFargeville, NY Action Sprint Tour
Cortez Fairgrounds Speedway Cortez, CO ASCS Western Plains Region
Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR Northwest Focus Midget Car Series KBucks Classic
I-44 Speedway Oklahoma City, OK POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League Sooner SpeedWeek
I-96 Speedway Lake Odessa, MI Great Lakes Super Sprints
Jackson Motorplex Jackson, MN Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
Jackson Motorplex Jackson, MN Winged 305 Sprint Cars
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL Winged 305 Sprint Cars
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL Winged 410 Sprint Cars
Lavonia Speedway Lavonia, GA United Sprint Car Series
Lee USA Speedway Lee, NH New England Supermodified Series Friday Night Throwdown
Legion Speedway Wentworth, NH Non-Wing Sprint Cars
Lernerville Speedway Sarver, PA RUSH Sprint Car Series
Lernerville Speedway Sarver, PA Winged 305 Sprint Cars
Limaland Motorsports Park Lima, OH Great Lakes Traditional Sprints
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USAC National Sprint Car Series Indiana Sprint Week
Mississippi Thunder Speedway Fountain City, WI Interstate Racing Association
Red River Valley Speedway West Fargo, ND Winged 305 Sprint Cars
River Cities Speedway Grand Forks, ND Northern Outlaw Sprint Association
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA PA Sprint Series
Skagit Speedway Alger, WA Sprint Car Challenge Tour Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek
Southern Oregon Speedway Central Point, OR Interstate Sprint Car Series
Stateline Speedway Busti, NY High Limit Racing
Tri City Raceway Park Franklin, PA FAST on Dirt
Utica-Rome Speedway Vernon, NY CRSA Sprints
Watsonville Speedway Watsonville, CA Winged 360 Sprint Cars
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA PA Posse 410 Sprint Car Series
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA Winged 358 Sprint Cars

Saturday, July 26, 2026 

34 Raceway West Burlington, IA Winged 305 Sprint Cars
All American Speedway Roseville, CA NCMA Sprint Car Series
Antioch Speedway Antioch, CA Hunt Magnetos Wingless Tour
Antioch Speedway Antioch, CA Western Midget Racing
Arlington Raceway Arlington, MN Winged 305 Sprint Cars
Atomic Speedway Chillicothe, OH Gladiator Sprint Tour
Bear Ridge Speedway Bradford, VT Xtreme Dirt Midget Association
Berlin Raceway Marne, MI Race for the Million
Big Sky Speedway Billings, MT Winged 305 Sprint Cars
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ Mid-Atlantic Sprint Series
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ North East Wingless Sprints
Brockville Ontario Speedway Brockville, ONT Action Sprint Tour
Butler Motor Speedway Quincy, MI Winged 410 Sprint Cars Legends of the Past
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI Interstate Racing Association Jerry Richert Memorial
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI UMSS Traditional Sprint Car Series / Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Jerry Richert Memorial
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI UMSS Winged Sprint Car Series Jerry Richert Memorial
Cortez Fairgrounds Speedway Cortez, CO ASCS Western Plains Region
Cottonwood Speedway Cottonwood, AL Renegade Winged Sprints
Creek County Speedway Sapulpa, OK Winged 305 Sprint Cars
Crystal Motor Speedway Crystal, MI Great Lakes Super Sprints
Devil’s Lake Speedway Crary, ND Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
Dixie Speedway WeoodStock, GA United Sprint Car Series Helton Memorial
Dodge City Raceway Park Dodge City, KS ASCS Gunsmoke Region Steve King Memorial
Dodge City Raceway Park Dodge City, KS ASCS National Tour Steve King Memorial
Eagle Raceway Eagle, NE Winged 305 Sprint Cars
Farmington Empire Speedway Farmington, MO Winged 410 Sprint Cars
Florence Speedway Walton, KY Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
Fremont Speedway Fremont, OH AFCS 305 Sprint Cars
Fremont Speedway Fremont, OH AFCS 410 Sprint Cars
Gillette Thunder Speedway Gillette, WY ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region
Grandview Speedway Bechtelsville, PA USAC East Coast Sprint Car Series
I-90 Speedway Hartford, SD Winged 305 Sprint Cars
Indianapolis Speedrome Indianapolis, IN USSA Kenyon Midgets
Jennerstown Speedway Jennerstown, PA ISMA/MSA Supermodifieds
Kennedale Speedway Park Kennedale, TX Winged 305 Sprint Cars
Knoxville Raceway Knoxville, IA Winged 360 Sprint Cars
Knoxville Raceway Knoxville, IA Winged 410 Sprint Cars
Kokomo Speedway Kokomo, IN USAC National Sprint Car Series Indiana Sprint Week
Lancaster Motorplex Lancaster, NY 350 Outlaw Supermodified/Sprint Series
Lawton Speedway Lawton, OK Winged 305 Sprint Cars
Macon Speedway Macon, IL POWRi IMRA
Marysville Raceway Marysville, CA Winged 360 Sprint Cars
Marysville Raceway Marysville, CA Winged Crate Sprint Cars
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA Winged 305 Sprint Cars
Path Valley Speedway Spring Run, PA PA Sprint Series
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI Badger Midget Auto Racing Association
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI Midwest Sprint Car Association
Port City Raceway Tulsa, OK POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League Sooner SpeedWeek
Port Royal Speedway Port Royal, PA High Limit Racing Greg Hodnett Classic
Port Royal Speedway Port Royal, PA Non-Wing Super Sportsman
River City Speedway St. Helens, OR Northwest Focus Midget Car Series
Route 66 Motor Speedway Amarillo, TX Winged 305 Sprint Cars
Santa Maria Speedway Nipomo, CA USAC Western States Midget Car Series
Santa Maria Speedway Nipomo, CA Winged 305 Sprint Cars
Sharon Speedway Hartford, OH RUSH Sprint Car Series
Sharon Speedway Hartford, OH Winged 410 Sprint Cars
Skagit Speedway Alger, WA Sprint Car Challenge Tour Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek
Southern Oregon Speedway Central Point, OR Interstate Sprint Car Series
Springfield Raceway Springfield, MO Oil Capital Racing Series
Twin City Raceway Kenai, AK Winged 360 Sprint Cars
Vado Speedway Park Vado, NM Non-Wing 360 Sprint Cars
Wayne County Speedway Orrville, OH Ohio Valley Sprint Car Association
Weedsport Speedway Weedsport, NY World of Outlaws
Winchester Speedway Winchester, VA Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series
Woodhull Raceway Woodhull, NY CRSA Sprints

Sunday, July 27, 2026 

Angell Park Speedway Sun Prairie, WI Badger Midget Auto Racing Association Salute to Bryan Gapinski
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI Interstate Racing Association Salute to Bryan Gapinski
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
Buffalo River Speedway Glynton, MN Winged 305 Sprint Cars
Dawson County Raceway Lexington, NE ASCS Midwest Region
Double-X Speedway California, MO Winged 360 Sprint Cars
Grays Harbor Raceway Elma, WA Sprint Car Challenge Tour Hall of Fame Tribute / Western Sprint Tour Speedweek
Huset’s Speedway Brandon, SD Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
Huset’s Speedway Brandon, SD Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USAC National Sprint Car Series Indiana Sprint Week
Port Royal Speedway Port Royal, PA High Limit Racing Bob Weikert Memorial
Stuart Raceway Stewart, NE Winged 305 Sprint Cars
Weedsport Speedway Weedsport, NY World of Outlaws