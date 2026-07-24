Allstar Performance Weekend Event List: July 24-26, 2026

Friday, July 24, 2026
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|AFCS 305 Sprint Cars
|Attica Raceway Park
|Attica, OH
|AFCS 410 Sprint Cars
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|Winged 305 Sprint Cars
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region
|Can-Am Speedway
|LaFargeville, NY
|Action Sprint Tour
|Cortez Fairgrounds Speedway
|Cortez, CO
|ASCS Western Plains Region
|Cottage Grove Speedway
|Cottage Grove, OR
|Northwest Focus Midget Car Series
|KBucks Classic
|I-44 Speedway
|Oklahoma City, OK
|POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League
|Sooner SpeedWeek
|I-96 Speedway
|Lake Odessa, MI
|Great Lakes Super Sprints
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|Winged 305 Sprint Cars
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|Winged 305 Sprint Cars
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|Winged 410 Sprint Cars
|Lavonia Speedway
|Lavonia, GA
|United Sprint Car Series
|Lee USA Speedway
|Lee, NH
|New England Supermodified Series
|Friday Night Throwdown
|Legion Speedway
|Wentworth, NH
|Non-Wing Sprint Cars
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|RUSH Sprint Car Series
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|Winged 305 Sprint Cars
|Limaland Motorsports Park
|Lima, OH
|Great Lakes Traditional Sprints
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USAC National Sprint Car Series
|Indiana Sprint Week
|Mississippi Thunder Speedway
|Fountain City, WI
|Interstate Racing Association
|Red River Valley Speedway
|West Fargo, ND
|Winged 305 Sprint Cars
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|Northern Outlaw Sprint Association
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|PA Sprint Series
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|Sprint Car Challenge Tour
|Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek
|Southern Oregon Speedway
|Central Point, OR
|Interstate Sprint Car Series
|Stateline Speedway
|Busti, NY
|High Limit Racing
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|FAST on Dirt
|Utica-Rome Speedway
|Vernon, NY
|CRSA Sprints
|Watsonville Speedway
|Watsonville, CA
|Winged 360 Sprint Cars
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|Winged 358 Sprint Cars
Saturday, July 26, 2026
|34 Raceway
|West Burlington, IA
|Winged 305 Sprint Cars
|All American Speedway
|Roseville, CA
|NCMA Sprint Car Series
|Antioch Speedway
|Antioch, CA
|Hunt Magnetos Wingless Tour
|Antioch Speedway
|Antioch, CA
|Western Midget Racing
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|Winged 305 Sprint Cars
|Atomic Speedway
|Chillicothe, OH
|Gladiator Sprint Tour
|Bear Ridge Speedway
|Bradford, VT
|Xtreme Dirt Midget Association
|Berlin Raceway
|Marne, MI
|Race for the Million
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|Winged 305 Sprint Cars
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|Mid-Atlantic Sprint Series
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|North East Wingless Sprints
|Brockville Ontario Speedway
|Brockville, ONT
|Action Sprint Tour
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|Winged 410 Sprint Cars
|Legends of the Past
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|Interstate Racing Association
|Jerry Richert Memorial
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|UMSS Traditional Sprint Car Series / Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|Jerry Richert Memorial
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|UMSS Winged Sprint Car Series
|Jerry Richert Memorial
|Cortez Fairgrounds Speedway
|Cortez, CO
|ASCS Western Plains Region
|Cottonwood Speedway
|Cottonwood, AL
|Renegade Winged Sprints
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|Winged 305 Sprint Cars
|Crystal Motor Speedway
|Crystal, MI
|Great Lakes Super Sprints
|Devil’s Lake Speedway
|Crary, ND
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|Dixie Speedway
|WeoodStock, GA
|United Sprint Car Series
|Helton Memorial
|Dodge City Raceway Park
|Dodge City, KS
|ASCS Gunsmoke Region
|Steve King Memorial
|Dodge City Raceway Park
|Dodge City, KS
|ASCS National Tour
|Steve King Memorial
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|Winged 305 Sprint Cars
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|Winged 410 Sprint Cars
|Florence Speedway
|Walton, KY
|Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|AFCS 305 Sprint Cars
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|AFCS 410 Sprint Cars
|Gillette Thunder Speedway
|Gillette, WY
|ASCS Northern Plains Region / ASCS Western Plains Region
|Grandview Speedway
|Bechtelsville, PA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|I-90 Speedway
|Hartford, SD
|Winged 305 Sprint Cars
|Indianapolis Speedrome
|Indianapolis, IN
|USSA Kenyon Midgets
|Jennerstown Speedway
|Jennerstown, PA
|ISMA/MSA Supermodifieds
|Kennedale Speedway Park
|Kennedale, TX
|Winged 305 Sprint Cars
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|Winged 360 Sprint Cars
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|Winged 410 Sprint Cars
|Kokomo Speedway
|Kokomo, IN
|USAC National Sprint Car Series
|Indiana Sprint Week
|Lancaster Motorplex
|Lancaster, NY
|350 Outlaw Supermodified/Sprint Series
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|Winged 305 Sprint Cars
|Macon Speedway
|Macon, IL
|POWRi IMRA
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|Winged 360 Sprint Cars
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|Winged Crate Sprint Cars
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|Winged 305 Sprint Cars
|Path Valley Speedway
|Spring Run, PA
|PA Sprint Series
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|Badger Midget Auto Racing Association
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|Midwest Sprint Car Association
|Port City Raceway
|Tulsa, OK
|POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car League
|Sooner SpeedWeek
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|High Limit Racing
|Greg Hodnett Classic
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|Non-Wing Super Sportsman
|River City Speedway
|St. Helens, OR
|Northwest Focus Midget Car Series
|Route 66 Motor Speedway
|Amarillo, TX
|Winged 305 Sprint Cars
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|USAC Western States Midget Car Series
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|Winged 305 Sprint Cars
|Sharon Speedway
|Hartford, OH
|RUSH Sprint Car Series
|Sharon Speedway
|Hartford, OH
|Winged 410 Sprint Cars
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|Sprint Car Challenge Tour
|Fred Brownfield 360 Nationals / Western Sprint Tour Speedweek
|Southern Oregon Speedway
|Central Point, OR
|Interstate Sprint Car Series
|Springfield Raceway
|Springfield, MO
|Oil Capital Racing Series
|Twin City Raceway
|Kenai, AK
|Winged 360 Sprint Cars
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|Non-Wing 360 Sprint Cars
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|Ohio Valley Sprint Car Association
|Weedsport Speedway
|Weedsport, NY
|World of Outlaws
|Winchester Speedway
|Winchester, VA
|Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series
|Woodhull Raceway
|Woodhull, NY
|CRSA Sprints
Sunday, July 27, 2026
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|Badger Midget Auto Racing Association
|Salute to Bryan Gapinski
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|Interstate Racing Association
|Salute to Bryan Gapinski
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|Buffalo River Speedway
|Glynton, MN
|Winged 305 Sprint Cars
|Dawson County Raceway
|Lexington, NE
|ASCS Midwest Region
|Double-X Speedway
|California, MO
|Winged 360 Sprint Cars
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|Sprint Car Challenge Tour
|Hall of Fame Tribute / Western Sprint Tour Speedweek
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|Lawrenceburg Speedway
|Lawrenceburg, IN
|USAC National Sprint Car Series
|Indiana Sprint Week
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|High Limit Racing
|Bob Weikert Memorial
|Stuart Raceway
|Stewart, NE
|Winged 305 Sprint Cars
|Weedsport Speedway
|Weedsport, NY
|World of Outlaws