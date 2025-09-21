Feature Winners: Saturday, September 20, 2025

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|105 Speedway
|Cleveland, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jacob Harris
|Agassiz Speedway
|Agassiz, BC
|CAN
|Focus Midgets
|Fred Rannard Sr Memorial
|Joey Silas
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Brett Allen
|Atomic Speedway
|Chillicothe, OH
|USA
|Ohio Thunder RaceSaver 305 Sprint Car Series
|
|Caleb Coffman
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Danny Dietrich
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|
|Kenny Edkin
|Benton Speedway
|Benton, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Tyler Newcom
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|Big Sky Wingless Sprints
|
|Harrison White
|Bridgeport Motorsports Park
|Bridgeport, NJ
|USA
|United Racing Club
|
|Davie Franek
|Bridgeport Motorsports Park
|Bridgeport, NJ
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|
|Alex Bright
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Josh Verne Jr.
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Season Championship
|Jason Blonde
|Clinton County Speedway
|Mill Hall, PA
|USA
|Laurel Highlands Sprint Car Series
|
|Owen Dimm
|Coles County Speedway
|Mattoon, IL
|USA
|Midwest Auto Racing Association
|
|Jace Sparks
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|Oil Capital Racing Series
|
|Danny Smith (OK)
|Delaware International Speedway
|Delmar, DE
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|Championship Night
|Rained Out
|El Paso County Raceway
|Calhan, CO
|USA
|ASCS Western Plains Region
|
|Adam Trimble
|El Paso County Raceway
|Calhan, CO
|USA
|Rocky Mountain Midget Racing Association
|Open Wheel Championships
|Adam Trimble
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|High Limit Sprint Car Series
|4-Crown Nationals
|Rico Abreu
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|USAC National Midget Car Series
|4-Crown Nationals
|Daison Pursley
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|4-Crown Nationals
|Daison Pursley
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|USAC Silver Crown Series
|4-Crown Nationals
|Daison Pursley
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Season Championship
|Brad Bowden
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Dustin Stroup
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Kalib Henry
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Midget Cars
|Harbour City Thunda
|Scotty Farmer
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|Harbour City Thunda
|Jacob Jolley
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Harbour City Thunda
|Jock Goodyer
|I-35 Speedway
|Winston, MO
|USA
|Mo/Kan IMCA RaceSaver Sprint Cars
|
|Laney Moore
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|ASCS National Tour
|
|Matt Covington
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Interstate Racing Association / MSTS 410 Sprint Cars / Northern Outlaw Sprint Association
|Jackson Nationals
|Ryan Timms
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Jackson Nationals
|Brandon Bosma
|Kennedale Speedway Park
|Kennedale, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|John Ricketts
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Tye Mihocko
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Matt Lux
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi WAR Sprint Car League / USAC Midwest Wingless Racing Association
|Hockett/McMillin Memorial
|J.J. Yeley
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League / ASCS Elite 410 Outlaw Sprint Car Series
|Hockett/McMillin Memorial
|Ryan Newton
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|Speed Tour Sprint Car Series
|Pink Lady Classic
|Mike Murgoitio
|Murray Bridge Speedway
|Bridge East, SA
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|
|Joel Chadwick
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier 305 Winged Sprint Series
|
|Rained Out
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Midwest Throwback Sprints
|
|Rained Out
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Path Valley Speedway Park
|Path Valley, PA
|USA
|Non-Wing Super Sportsman
|
|Stan Wanner
|Path Valley Speedway Park
|Path Valley, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Mike Melair
|Petaluma Speedway
|Petaluma, CA
|USA
|Bay Cities Racing Association
|Adobe Cup
|Jake Andreotti
|Petaluma Speedway
|Petaluma, CA
|USA
|Sprint Car Challenge Tour
|Adobe Cup
|Andy Forsberg
|Pittsburgh Pennsylvania Motor Speedway
|Imperial, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Brandon Matus
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Riverside International Speedway
|West Memphis, AR
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Keith Ainsworth
|Shadyhill Speedway
|Medaryville, IN
|USA
|American Sprint Car Tour
|
|Rained Out
|Shenandoah Speedway
|Shenandoah, VA
|USA
|Virginia Sprint Series
|
|Chris Humblet
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Trey Starks
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Sportsman Sprints
|
|Jesson Jacobson
|Southern Racecway
|Milton, FL
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Dale Howard
|Thunderbowl Raceway
|Tulare, CA
|USA
|California RaceSaver Sprints
|
|George Tristao Jr.
|Thunderbowl Raceway
|Tulare, CA
|USA
|World of Outlaws
|Dennis Roth Classic
|David Gravel
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|Ultimate Sprint Car Series
|
|David Gasper
|Volusia Speedway Park
|Barberville, FL
|USA
|Top Gun Sprint Car Series
|
|Jadan Bowling
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Henry Malcuit