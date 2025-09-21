Feature Winners: Saturday, September 20, 2025

Daison Pursley with Chad Boat Racing team after winning four of the five features during the 4-Crown Nationals weekend at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
105 Speedway Cleveland, TX USA Winged 305 Sprint Cars Jacob Harris
Agassiz Speedway Agassiz, BC CAN Focus Midgets Fred Rannard Sr Memorial Joey Silas
Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Brett Allen
Atomic Speedway Chillicothe, OH USA Ohio Thunder RaceSaver 305 Sprint Car Series Caleb Coffman
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 410 Sprint Cars Danny Dietrich
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Kenny Edkin
Benton Speedway Benton, MO USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Newcom
Big Sky Speedway Billings, MT USA Big Sky Wingless Sprints Harrison White
Bridgeport Motorsports Park Bridgeport, NJ USA United Racing Club Davie Franek
Bridgeport Motorsports Park Bridgeport, NJ USA USAC East Coast Sprint Car Series Alex Bright
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Josh Verne Jr.
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship Jason Blonde
Clinton County Speedway Mill Hall, PA USA Laurel Highlands Sprint Car Series Owen Dimm
Coles County Speedway Mattoon, IL USA Midwest Auto Racing Association Jace Sparks
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Oil Capital Racing Series Danny Smith (OK)
Delaware International Speedway Delmar, DE USA Mid-Atlantic Sprint Series Championship Night Rained Out
El Paso County Raceway Calhan, CO USA ASCS Western Plains Region Adam Trimble
El Paso County Raceway Calhan, CO USA Rocky Mountain Midget Racing Association Open Wheel Championships Adam Trimble
Eldora Speedway Rossburg, OH USA High Limit Sprint Car Series 4-Crown Nationals Rico Abreu
Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC National Midget Car Series 4-Crown Nationals Daison Pursley
Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC National Sprint Car Series 4-Crown Nationals Daison Pursley
Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC Silver Crown Series 4-Crown Nationals Daison Pursley
Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship Brad Bowden
Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Dustin Stroup
Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 410 Sprint Cars Kalib Henry
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Midget Cars Harbour City Thunda Scotty Farmer
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Winged 360 Sprint Cars Harbour City Thunda Jacob Jolley
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Harbour City Thunda Jock Goodyer
I-35 Speedway Winston, MO USA Mo/Kan IMCA RaceSaver Sprint Cars Laney Moore
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA ASCS National Tour Matt Covington
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Interstate Racing Association / MSTS 410 Sprint Cars / Northern Outlaw Sprint Association Jackson Nationals Ryan Timms
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Winged 305 Sprint Cars Jackson Nationals Brandon Bosma
Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Winged 305 Sprint Cars John Ricketts
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Tye Mihocko
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Matt Lux
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car League / USAC Midwest Wingless Racing Association Hockett/McMillin Memorial J.J. Yeley
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League / ASCS Elite 410 Outlaw Sprint Car Series Hockett/McMillin Memorial Ryan Newton
Meridian Speedway Meridian, ID USA Speed Tour Sprint Car Series Pink Lady Classic Mike Murgoitio
Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Joel Chadwick
Paragon Speedway Paragon, IN USA Huntley’s Hoosier 305 Winged Sprint Series Rained Out
Paragon Speedway Paragon, IN USA Midwest Throwback Sprints Rained Out
Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out
Path Valley Speedway Park Path Valley, PA USA Non-Wing Super Sportsman Stan Wanner
Path Valley Speedway Park Path Valley, PA USA PA Sprint Series Mike Melair
Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Bay Cities Racing Association Adobe Cup Jake Andreotti
Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Sprint Car Challenge Tour Adobe Cup Andy Forsberg
Pittsburgh Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA Winged 410 Sprint Cars Brandon Matus
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Rained Out
Riverside International Speedway West Memphis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Keith Ainsworth
Shadyhill Speedway Medaryville, IN USA American Sprint Car Tour Rained Out
Shenandoah Speedway Shenandoah, VA USA Virginia Sprint Series Chris Humblet
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 410 Sprint Cars Trey Starks
Skagit Speedway Alger, WA USA Sportsman Sprints Jesson Jacobson
Southern Racecway Milton, FL USA United Sprint Car Series Dale Howard
Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA California RaceSaver Sprints George Tristao Jr.
Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA World of Outlaws Dennis Roth Classic David Gravel
Ventura Raceway Ventura, CA USA Ultimate Sprint Car Series David Gasper
Volusia Speedway Park Barberville, FL USA Top Gun Sprint Car Series Jadan Bowling
Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Henry Malcuit