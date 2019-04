Feature Winners: April 17-21, 2019

Wednesday April 17, 2019

Delaware International Speedway – Delmar, DE – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Chris Allen Jr.

Friday April 19, 2019

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – SRA Eureka Sprintcar Series – Easter Trail – Jamie Veal

Central Motor Speedway – Cromwell, NZ – NZ – War of the Wings Sprint Car Series – Sam O’Callaghan

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, VIC – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Robbie Farr

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Dave Eggins

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – ASCS Sooner Region / National Championship Racing Association – Seth Bergman

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – USAC Speed2 Western Dirt Midget Car Series – David Prickett

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bud Kaeding

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tanner Carrick

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Houseman Jr.

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi Valley Sprints – Zach Daum

Saturday April 20, 2019

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Paul Nienhiser

Arizona Speedway – San Tan Valley, AZ – USA – USAC Southwest Sprint Car Series – Logan Seavey

Bairnsdale Speedway – Bairnsdale, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Gary Bowden Cup – Travis Miller

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – 305/358 Sprint Cars – Zach Newlin

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – Cale Reigle

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Frankie Herr

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Wipperfurth Memorial – Bill Balog

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Interstate Racing Association – Wipperfurth Memorial – Bill Balog

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Wipperfurth Memorial – Matt VandeVere

Borderline Speedway – Mt. Gambier, SA – AU – SRA Eureka Sprintcar Series – Easter Trail – Jamie Veal

Caney Valley Speedway – Caney, KS – USA – Oil Capital Racing Series – Alex Sewell

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series – Rob Kaho Jr.

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Alex DeCamp

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kevin Ramey

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Sprint Series of Nebraska – Shayle Bade

Golden Triangle Raceway Park – Beaumont, TX – USA – Southern United Sprints – Trey Schmidt

Goulburn Speedway – Gloulburn, NSW – AU – Winged 410 Sprint Cars – Braydan Willmington

Hagerstown Speedway – Hagerstown, MD – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series – Jonathan Jones

Hermiston Raceway – Hermiston, OR – USA – Washington Econo Sprint Car Organization – Thomas Richardson

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds – Hanford, CA – USA – King of Thunder Sprint Car Series – Carson Macedo

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds – Hanford, CA – USA – Western RaceSaver Series – Brooklyn Holland

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matthew Stelzer

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ryan Giles

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Brown

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi RaceSaver Sprint Series – Jack Potter

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Seth Bergman

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Weldon Sterner Memorial Spring Championship – Jeff Halligan

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Weldon Sterner Memorial Spring Championship – Lance Dewease

Lonestar Speedway – Kilgore, TX – USA – Sprint Car Bandits – Bunny Hop 25 – Marcus Thomas

Merced Speedway – Merced, CA – USA – USAC Western States Midget Series / Bay Cities Racing Association – Austin Liggett

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Sprint Car Racing League – Bryan Warf

Mobile International Speedway – Irvington, AL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Todd Fayard

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Rich Mellor

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Chase Johnson

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Wingless Sprints – Bradley Terrell

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Sean Becker

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Dietrich

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – Winged 360 Sprint Cars – Don Grable

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – United Racing Club – Ryan Kissinger

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Chase Goetz

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – J.J. Hickle

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Thomas Meseraull

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Andy Baugh

St. Francois County Raceway – Farmington, MO – USA – Winged 410 Sprint Cars – Tommy Worley Jr.

Thunder Valley Speedway – Glenmora, LA – USA – ASCS Gulf South Region – Channin Tankersley

Tri-State Speedway – Pocola, OK – USA – ASCS Mid-South Region / ASCS Sooner Region – Matt Covington

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Charlie Butcher

Western Speedway – Victoria, BC – CAN – WILROC – James Miller

Sunday April 21, 2019

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, VIC – AU – Midget Cars – Kaidon Brown

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, VIC – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Lachlan McHugh

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – David Eggins

Premier Speedway – Warrnambool, VIC – AU – SRA Eureka Sprintcar Series – Easter Trail – Jamie Veal

Updated as of 4/22/2019 at 9:25 a.m. from results reported into TJSlideways.com