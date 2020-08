Feature Winners: August 6-9, 2020

Wednesday August 5, 2020

Action Track USA – Kutztown, PA – USA – USAC National Midget Car Championship – Eastern Midget Week – Tyler Courtney

Southern Iowa Speedway – Oskaloosa, IA – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Jonathan Hughes

Thursday August 6, 2020

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – ASCS National Tour – 360 Knoxville Nationals – Austin McCarl

Norman County Raceway – Ada, MN – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Nick Omdahl

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Travis Jacobson

US 30 Speedway – Columbis, NE – USA – Sprint Series of Nebraska – Stu Snyder

Friday August 7, 2020

Alien Motor Speedway – Roswell, NV – USA – New Mexico Motor Racing Association – Rick Ziehl

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS 305 Sprint Cars – Paul Weaver

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS 410 Sprint Cars – Cap Henry

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Ty Miachao

Cornwall Motor Speedway – Cornwall, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Steve Poirier

Diamond Mountain Speedway – Susanville, CA – USA – Northern Nevada Winged Sprints – Trey Walters

Federated Auto Parts Raceway at I-55 – Pevely, MO – USA – POWRi National Midget League – Mid-State Open Wheel Nationals – Spencer Bayston

Federated Auto Parts Raceway at I-55 – Pevely, MO – USA – World of Outlaws – Night Before the Ironman – Sheldon Haudenschild

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cottle

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Jacob Denney

Golden Sands Speedway – Wisconsin Rapids, WI – USA – Must See Racing – Anthony McCUne

Hattiesburg Speedway – Hattiesburg, MS – USA – United Sprint Car Series – Dale Howard

Heart O’Texas Speedway – Waco, TX – USA – ASCS Elite Non-Wing Sprint Car Series – Kyle Jones

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – ASCS National Tour – 360 Knoxville Nationals – Lynton Jeffrey

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – International Supermodified Association – Jon McKennedy

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Sprintcar Racing League – Bryan Warf

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Speed Tour Sprintcars – Cory Lockwood

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Supermodifieds – Jim Birges

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Supermodifieds – Ricky Otts

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Ocean 360 Sprint Cars – Justin Sanders

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Western Midget Racing – Tyler Slay

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Jade Hastings

Sweetwater Speedway – Rock Springs, WY – USA – ASCS Frontier Region – Nick Haygood

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Chase Ridenour

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Great Lakes Traditional Sprints – Jay Steinebach

Wagner Speedway – Wagner, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jared Jansen

Saturday August 8, 2020

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Rod Craddock

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kyle Peterson

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Thunder Racesaver Sprint Car Series – Kyle Kruger

Arlington Raceway – Arlington, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Chris Graf

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Frankie Herr

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC Speed2 DMA Midget Car Series – Seth Carlson

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Jeff Geiges

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Keith Sheffer Jr.

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Casey Wills

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS Elite Non-Wing Sprint Car Series – Justin Zimmerman

Diamond Mountain Speedway – Susanville, CA – USA – Northern Nevada Winged Sprints – Jordan Garretson

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jordan Knight

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Doug Lovegrove

El Paso County Raceway – Calhan, CO – USA – ASCS Elite North Non-Wing Sprint Car Series – Todd Plemons

Federated Auto Parts Raceway at I-55 – Pevely, MO – USA – World of Outlaws – Ironman 55 – Kyle Larson

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Paul Weaver

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Cole Duncan

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Dallas Hewitt

Golden Sands Speedway – Wisconsin Rapids, WI – USA – Must See Racing – Anthony McCune

I-90 Speedway – Hartford, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ryan Voss

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Western RaceSaver Sprint Car Series – Brooklyn Holland

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bud Kaeding

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – ASCS National Tour – 360 Knoxville Nationals – Kerry Madsen

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Pro Sprints – Devin Wignall

Lanco’s Clyde Martin Memorial Speedway – Newmanstown, PA – USA – USAC National Midget Car Championship – Eastern Midget Week – Tyler Courtney

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bobby Parrow

Laurens County Speedway – Laurens, SC – USA – Carolina Sprint Tour – Jeff Oliver

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Winged 410 Sprint Cars – Nick Bilbee

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Gary Owens

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jadon Rogers

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Brett Strickler

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Dietrich

Mercer Raceway – Mercer, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Randy Sterling

Mercer Raceway – Mercer, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Adam Kekich

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Speed Tour Sprintcars – Matt Elliott

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Supermodifieds – Colton Nelson

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Monty Ferriera

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Craig Perigo

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – USAC West Coast Sprint Car Series – Austin Liggett

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Brandon McMullen

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – PA Sprint Series – Garrett Bard

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brent Marks

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jan Howard

Route 66 Motor Speedway – Amarillo, TX – USA – Sprint Series of Oklahoma – Lorne Wofford

Shenandoah Speedway – Shenandoah, VA – USA – Virginia Sprint Series – Mike Leraas

South Bend Motor Speedway – South Bend, IN – USA – Illini Midgets – Jordan Caskey

Southern Raceway – Milton, FL – USA – United Sprint Car Series – Dale Howard

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC Speed2 IMRA Midget Car Series – Shane Morgan

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Jim Belfiore Memorial – Jeffrey Battle

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Chad Nichols

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – Gunslingers Sprint Car Series – Tom Manning Memorial – K.J. Snow

Sweetwater Speedway – Rock Springs, WY – USA – ASCS Frontier Region – Garen Linder

Sycamore Speedway – Sycamore, IL – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Tyler Baran

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Dean Jacobs

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Interstate Racing Association – Founders Night – Bill Balog

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Nathan Crane

Sunday August 9, 2020

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 410 Sprint Cars – Paul Nienhiser

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jadon Rogers

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Brady Bacon

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – USAC Silver Crown Championship – Shane Cottle

Southern Iowa Speedway – Oskaloosa, IA – USA – ASCS National Tour – Ultimate Challenge – Brian Brown

Southern Iowa Speedway – Oskaloosa, IA – USA – POWRi WAR Sprint Car League / POWRi Iowa Sprint Car League – Ultimate Challenge – Don Droud Jr.

Tri-City Motor Speedway – Franklin, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Kevin Ruhlman

Tri-City Motor Speedway – Franklin, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Max Stambaugh